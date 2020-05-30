Венгрия передумала открывать пункты пропуска на границе с Украиной

Венгрия отложила открытие 4 пунктов пропуска на границе с Украиной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Венгерская сторона, которая ранее рассматривала вопрос восстановления до утра 30 мая работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной (с украинской стороны "Лужники", "Вилок", "Звонково" и "Косино"), заявила, что этот вопрос откладывается. О новой дате возобновления работы пунктов пропуска венгерские пограничники сообщат позже", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, с 1 июня будут открыты пункты пропуска на границе Украины с Молдовой и Словакией.

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