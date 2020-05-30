Венгрия передумала открывать пункты пропуска на границе с Украиной
Венгрия отложила открытие 4 пунктов пропуска на границе с Украиной.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Венгерская сторона, которая ранее рассматривала вопрос восстановления до утра 30 мая работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной (с украинской стороны "Лужники", "Вилок", "Звонково" и "Косино"), заявила, что этот вопрос откладывается. О новой дате возобновления работы пунктов пропуска венгерские пограничники сообщат позже", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГПСУ, с 1 июня будут открыты пункты пропуска на границе Украины с Молдовой и Словакией.
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+21 Павел Орехов
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+11 Вася Шевченко #371210
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Є приказка: язиком молоти - не мішки тягати... То вас стосується, пане брехунець...
Або ви надасте пруф своїм словам, або я буду вважати вас кацапською брехливою потворою. яка розповсюджує на українських сайтах фейкову інформацію.
Это называется не "защищает", а вмешивается во внутренние дела суверенного соседнего государства! Хотелось бы посмотреть на этих цыган, как бы они отреагировали, если бы Украина требовала на венгерской территории какие-то украинские преференции и внесение наших (украинских) хотелок в их (венгерское) законодательство...
А мадяре шо з тобов воюють та і ходиш доних як до себе дому.
Во-первых: что с кацапским языком в Украине? Он не является государственным. Не могу понять твою истерику.
Второе: о каких квотах речь? Ты опять все перекручиваешь - квоты ввели не на кацапский , а на украинский язык! Сейчас законом предусмотренно, что на украинском языке должно быть не менее 75% эфира для общенациональных каналов и 60% - для местных.
А с 2024 года - 90% для общенациональных каналов и 80% - для местных.
Читай "Голос Украины"- http://www.golos.com.ua/article/317062 , а не RT сплетни.
Ось тобі "квота на украинский язык"- https://www.unian.net/society/10551456-yazykovoy-zakon-povyshaet-kvotu-na-ukrainskiy-yazyk-dlya-telekanalov-do-90.html
То піді сам глоду, тобто по вашому - бояришніка на опохмєл прими.
Это как и у меня есть выбор,или 6 км до перехода ,,****,,или 19 до перехода ,,Ужгород,, при нынешней мобильности без разницы 6 или 19км.
Кстати, у Венгрии точно такие же многолетние конфликты с Румынией и Словакией. Я не осуждаю Венгрию за то, что она отстаивает интересы своего этноса, но честно было бы учитывать и интересы страны, в которой этнические венгры постоянно проживают.
как же умеют держать слово эти.. ******* ...