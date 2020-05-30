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Угорщина передумала відкривати пункти пропуску на кордоні з Україною

Угорщина передумала відкривати пункти пропуску на кордоні з Україною

Угорщина відклала відкриття 4 пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Угорська сторона, яка раніше розглядала питання відновлення до ранку 30 травня роботи чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Україною (з українського боку "Лужанка", "Вилок", "Дзвінкове" та "Косино"), заявила, що це питання відтерміновується. Про нову дату поновлення роботи пунктів пропуску угорські прикордонники повідомлять згодом".

Як зазначили в ДПСУ, з 1 червня будуть відкриті пункти пропуску на кордоні України з Молдовою і Словаччиною.

Також читайте: Одинадцятьох нелегальних мігрантів із В'єтнаму і Шрі-Ланки затримали в лісі на Закарпатті, - Держприкордонслужба. ФОТО

Угорщина (2260) Держприкордонслужба (5923) кордон (4749) пункт пропуску (798)


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Топ коментарі
+24
Венгрия - самая свинская страна в Европе. Гнилые людишки.
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30.05.2020 15:16
+21
Вторая геморройная страна для нас после Рашки.
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30.05.2020 15:18
+11
утром вроде разрешила, вечером категорически передумала...
как же умеют держать слово эти.. ******* ...
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30.05.2020 15:34
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Венгрия - самая свинская страна в Европе. Гнилые людишки.
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30.05.2020 15:16 Відповісти
ханти-манси дикі прилізли з Уралу в глухі ліси і розказують нам, тим хто 10 000 років живе постійно на свої землі у центрі Європи (як мінімум з трипільської культури) що вони європеці а ми ні.
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30.05.2020 21:48 Відповісти
100% правда.
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30.05.2020 22:04 Відповісти
Вторая геморройная страна для нас после Рашки.
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30.05.2020 15:18 Відповісти
И стала она геморойной, после принятия глупого языкового закона. Принцип "а нас за шо?" в действии.
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30.05.2020 16:14 Відповісти
А мне нравится как Венгрия защищает свой язык за рубежем.Вот бы Украине научится так защищать свой родной украинский язык в Украине.
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30.05.2020 16:27 Відповісти
Дивує , подобається стосовно піклування за мову , а спілкуєшься не державною. Угорщина так прискіпливо ставиться до захисту меншинства лише в Україні , бо це тримає її авторитет в очах російського Кремля .
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30.05.2020 17:04 Відповісти
Ну нехай буде по Вашому,але в Україні ще ніхто не відміняв квоти на кацапську мову.
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30.05.2020 17:10 Відповісти
Можете показать (несуществующий) документ, который предусматривает "квоти на кацапську мову."?
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31.05.2020 12:08 Відповісти
Да есть вполне законное распоряжение по всем СМИ в Украине.
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31.05.2020 14:54 Відповісти
"законное распоряжение по всем СМИ в Украине"???
Є приказка: язиком молоти - не мішки тягати... То вас стосується, пане брехунець...
Або ви надасте пруф своїм словам, або я буду вважати вас кацапською брехливою потворою. яка розповсюджує на українських сайтах фейкову інформацію.
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31.05.2020 21:34 Відповісти
Ви не зрозуміли...Угорщина не мову захищає,вона захищає людей...А першопричиною є територіі,Закарпаття...Яке вона готова забрати не тільки зі своїми мадьярами,а й з нашими,з усіма шароварами і вишиванками...
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30.05.2020 17:50 Відповісти
У Вас хибна думка або хтось хоче щоб Ви так думали.Але я тут живу на Закарпатті і між угорцями.Зкакрпатські венгри так хотять мати,зауважте не громадянство Угорщини,а статус закордонного угорця що дає їм привілеї для влаштування на роботу в Угорщині залишаючись громадянами України.А Угорщина і не претендує на землі України це я Вам заявляю стопудово.
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30.05.2020 18:00 Відповісти
"Венгрия защищает свой язык за рубежем" - а теперь ВДУМАЙТЕСЬ в написанное !!!

Это называется не "защищает", а вмешивается во внутренние дела суверенного соседнего государства! Хотелось бы посмотреть на этих цыган, как бы они отреагировали, если бы Украина требовала на венгерской территории какие-то украинские преференции и внесение наших (украинских) хотелок в их (венгерское) законодательство...
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30.05.2020 22:14 Відповісти
Андрюша,а как на счет кацапского языка в Украине на который правительство даже процентное соотношение в эфирах?А ведь разве это не вмешательство?Тем более что кацапис с нами воюет а мы выделяем квоты на их язык?
А мадяре шо з тобов воюють та і ходиш доних як до себе дому.
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31.05.2020 08:09 Відповісти
Не люблю таких скользких людишек, которые искажают факты и преподносят информацию в другом ракурсе.
Во-первых: что с кацапским языком в Украине? Он не является государственным. Не могу понять твою истерику.
Второе: о каких квотах речь? Ты опять все перекручиваешь - квоты ввели не на кацапский , а на украинский язык! Сейчас законом предусмотренно, что на украинском языке должно быть не менее 75% эфира для общенациональных каналов и 60% - для местных.
А с 2024 года - 90% для общенациональных каналов и 80% - для местных.
Читай "Голос Украины"- http://www.golos.com.ua/article/317062 , а не RT сплетни.
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31.05.2020 12:03 Відповісти
Да прочитай хоть то что сам написал.В Украине вводится квота на украинский язык.Поди лучше опохмелись...
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31.05.2020 14:58 Відповісти
Cхоже що пан або занедбаний селюк, або кацапський не освічений бот, що не знає тлумачення слова "квота".
Ось тобі "квота на украинский язык"- https://www.unian.net/society/10551456-yazykovoy-zakon-povyshaet-kvotu-na-ukrainskiy-yazyk-dlya-telekanalov-do-90.html
То піді сам глоду, тобто по вашому - бояришніка на опохмєл прими.
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31.05.2020 21:27 Відповісти
А ти случайно не із Заричова?
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31.05.2020 09:33 Відповісти
Что такое Заричова?
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31.05.2020 11:50 Відповісти
Если вас сильно интересует моя прописка - я 100% киевлянин.
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31.05.2020 12:27 Відповісти
Да будьте Вы хоть кацапом,мне по барабану.Главное чтоб Вы был нормальным человеком.
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31.05.2020 14:07 Відповісти
На венгерский язык в основном подсаживаются цыгане!Ведь у них своей письменности нет и стало быть им не надо переучиваться с другого языка!А так как они ведут асоциальный образ жизни-то венгерское гражданство позволяет вовремя удрать от наказания и к тому же даёт возможность им покочевать по ЕС!!!
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31.05.2020 15:56 Відповісти
Не приплетайте венерский язык к цыганам.Ведь Вы тоже знаете кацапскую мову а ведь она не российская а зауральская от племен унгров которые сейчас называются венгерской.А у цыган своя и не делящеяся на страны и народности.
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31.05.2020 16:06 Відповісти
И что здесь удивительного,просто через эти переходы не будут идти пешком или ехать на велосипедах,тем более что те кто пользовался этими переходами у каждого есть автомобиль,даже у бомжей.Так что переход ,,Тиса,,для них открыт.
Это как и у меня есть выбор,или 6 км до перехода ,,****,,или 19 до перехода ,,Ужгород,, при нынешней мобильности без разницы 6 или 19км.
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30.05.2020 15:18 Відповісти
Подскажите, а те украинцы, кто имеет венгерский ВНЖ, но живут в Украине, свободно сейчас могут через "Тису" на автомобиле в Венгрию ехать? Венгры впускают или требуется основание и двухнедельная обсервация или самоизоляция?
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30.05.2020 19:10 Відповісти
Думаю что да,точно не скажу.У меня до биопаспорта была виза на 5 лет без всяких усилий а из биопаспортом тоже никаких препятствий нету.А этническим венграм статус заграничного венгра дает возможность официально устроится на работу как в Венгрии так и в странах ЕС.Вот почему каждый Закарпатский венгр желает иметь статус заграничного венгра и не более.
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30.05.2020 19:55 Відповісти
Просмотрел тут информацию об этнических иностранцах в Украине так первое место в списке из статусом проживающем в Украине занимают Поляки,второе Румыны,третье Венгры а четвертое Словаки.Но из всех этих украинцев правительство Украины выбрало почему-то только венгров.А не потому что Венгрия защищает свой язык не смотря на Украину?Тем более что после будапештских событий они ненавидят кацапов.
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30.05.2020 21:16 Відповісти
Спасибо за информацию! Просто только у этнических венгров в районах их проживания сложилась ситуация, при которой дети заканчивают школу практически с нулевыми знаниями украинского языка. Резонно, что в дальнейшем эти ребята едут учиться в Венгрию и остаются там работать. Поэтому Украина задала вопрос: мы учим своих граждан в школе для другого государства? Из-за слабого преподавания украинского языка у ребят просто нет шансов на поступление в украинские вузы. С другими национальностями и народностями такой острой проблемы нет.
Кстати, у Венгрии точно такие же многолетние конфликты с Румынией и Словакией. Я не осуждаю Венгрию за то, что она отстаивает интересы своего этноса, но честно было бы учитывать и интересы страны, в которой этнические венгры постоянно проживают.
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31.05.2020 09:48 Відповісти
Ничего удивительного!Просто у Венгрии такая же психологическая "австровенгерская" болезнь как и болезнь "руцкого мира и один нарот" в РФ!Ведь Закарпатье одно время было в составе Австровенгрии...и к тому же Гитлер(во 2ю мир.войну )лично отдал Венгрии,Закарпатье!!!Отсюда у венгров и фантомная боль-по утраченной территории!!!
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31.05.2020 16:09 Відповісти
обсерание по всем фронтам.
Венгрия передумала открывать пункты пропуска на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 2639
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30.05.2020 15:23 Відповісти
домашнє завдання ще не виконане
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30.05.2020 16:20 Відповісти
Ждут когда на колени встанут.
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30.05.2020 15:26 Відповісти
... и на локти.
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30.05.2020 15:28 Відповісти
на лікті, то НА роССії перед царем, щоб йому зручно було.
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30.05.2020 15:36 Відповісти
А на колени, это здесь?
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30.05.2020 15:39 Відповісти
так на коленях вроде давно.
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30.05.2020 16:57 Відповісти
утром вроде разрешила, вечером категорически передумала...
как же умеют держать слово эти.. ******* ...
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30.05.2020 15:34 Відповісти
Ну шо сказати...ДОВБОйобики..
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30.05.2020 15:37 Відповісти
не пора ли выкинуть дипломата венгерского из украины и закрыть посольство .что то начинают кумарить реально эти клоуны
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30.05.2020 15:46 Відповісти
А вот как-то насрать на паршивых мадьяр.
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30.05.2020 16:02 Відповісти
7 років мак не родив і голоду не було...
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30.05.2020 16:10 Відповісти
ахаха, а вчера зебилы рапортовали, что мол победа, Венгрия открывает пункты пропусков, хочет на видеть в НАТО и прочие чудеса )
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30.05.2020 16:11 Відповісти
все куди простіше..Угорщина не вірить у відповідність реальності кількості інфікованих Ковід -2019 закарпатців.
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30.05.2020 16:24 Відповісти
А мне нравится как Венгрия защищает свой язык за рубежем.Вот бы Украине научится так защищать свой родной украинский язык в Украине.
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30.05.2020 16:28 Відповісти
прорашистские *********** все порешали с неукраинским служивым кулебой ,и снова во вред украинского народа...
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30.05.2020 16:55 Відповісти
Первіряйте назви пропускних пунктів "ЛУЖАНКА" . А то порівняли з якимось та московським рнком . Уважніше.
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30.05.2020 16:55 Відповісти
Интересно, что Польшу никто не ругает, бо там паны. https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3035908-iz-polsi-deportirovali-33-ukraincev-za-popytku-nelegalno-peresec-granicu-s-cehiej.html Из Польши депортировали 33 украинцев за попытку нелегально пересечь границу с Чехией
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30.05.2020 17:00 Відповісти
тех, кто нарушает требование самоизоляции, и у нас вылавливают на границах. ничего необычного
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30.05.2020 19:13 Відповісти
Все правильно . Якщо в них там в Угорщині заразу не подолано - нема чого її розносити по Україні . Відкриють пізніше .
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30.05.2020 17:22 Відповісти
їхня хвороба не повязана з короновірусом
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30.05.2020 17:33 Відповісти
Имперцы, пля!
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30.05.2020 19:18 Відповісти
А от чисто гіпотетично так припустити- а скільки часу необхідно 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс,щоб взяти Будапешт?
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30.05.2020 21:13 Відповісти
Будапешт - классный город. Но таможенники венгерские -свиньи еще те.
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30.05.2020 23:11 Відповісти
А в чем проблема?закройте с венгрией на все лето в связи с пандемией,только по настоящему закройте границу и через неделю взвоют и сами попросяться,еще и умолять будут.Тоже мне европейцы
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30.05.2020 23:22 Відповісти
ДА ПУСТЬ ИХ НАВСЕГДА ЗАКРОЮТ !!!
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31.05.2020 00:07 Відповісти
 
 