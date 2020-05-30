Угорщина передумала відкривати пункти пропуску на кордоні з Україною

Угорщина відклала відкриття 4 пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Угорська сторона, яка раніше розглядала питання відновлення до ранку 30 травня роботи чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Україною (з українського боку "Лужанка", "Вилок", "Дзвінкове" та "Косино"), заявила, що це питання відтерміновується. Про нову дату поновлення роботи пунктів пропуску угорські прикордонники повідомлять згодом".

Як зазначили в ДПСУ, з 1 червня будуть відкриті пункти пропуску на кордоні України з Молдовою і Словаччиною.

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