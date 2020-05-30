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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Патруль миссии ОБСЕ попал под обстрел наемников РФ в районе Золотого

Патруль миссии ОБСЕ попал под обстрел наемников РФ в районе Золотого

Патруль миссии ОБСЕ попал под обстрел в районе Золотого Луганской области, находясь на оккупированной территории. Жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Мониторинговой миссии ОБСЕ.

Сообщается, что 29 мая патруль миссии в составе пяти сотрудников на двух авто находился на блокпосту боевиков так называемой "ЛНР" на расстоянии около 1,7 км юго-западнее населенного пункта Молодежное - это район разведения сил в Золотом.

"Примерно в 13:37 наблюдатели услышали взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 100 м на юго-юго-запад, а член патруля извне почувствовал ударную волну в то время, когда представители вооруженных формирований у блокпоста спрятались в укрытии", - говорится в сообщении.

Патруль не смог определить тип примененного вооружение или направление огня. После обстрела боевики убрали заграждения, и сотрудники ОБСЕ смогли вернуться на базу в оккупированном Луганске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировала работы по восстановлению наемниками РФ позиций возле Петровского, - постпред Украины Цымбалюк

Автор: 

ОБСЕ (4870) Донбасс (26955) наемники рф (2070)


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Топ комментарии
+23
Патруль миссии ОБСЕ попал под обстрел наемников РФ в районе Золотого - Цензор.НЕТ 1400

...
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30.05.2020 16:02
+18
Патруль не смог определить тип примененного вооружение или направление огня Спрашивается, нах***я они вообще надо если даже не видят или не хотят видеть откуда по ним стреляют?
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30.05.2020 15:52
+11
очі відкрились?
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30.05.2020 15:47
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очі відкрились?
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30.05.2020 15:47 Ответить
Патруль не смог определить тип примененного вооружение или направление огня Спрашивается, нах***я они вообще надо если даже не видят или не хотят видеть откуда по ним стреляют?
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30.05.2020 15:52 Ответить
Да потому что не хотят компроментировать тех на чей територии находится ихняя база.
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30.05.2020 15:59 Ответить
Ну Вам же сказали ясно что-,,Патруль не смог определить тип примененного вооружение или направление огня,, Источник: https://censor.net/n3199047 и им снова пришлось вернуться на базу которая находится на окупированой територии.
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30.05.2020 15:58 Ответить
Возможно внезапно "очко" открылося и приняли за взрыв.
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30.05.2020 16:27 Ответить
увидели или еще нет????????????
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30.05.2020 15:49 Ответить
Може , коли влучать , то "побачать".
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30.05.2020 15:52 Ответить
Призываю все стороны (с) к деэскалации! ОБСЕ, деэскалируйся.
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30.05.2020 15:54 Ответить
Озабоченные проплаченные подрашистники
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30.05.2020 15:55 Ответить
Это там, где моника рассказывала, что лично отвечает за "тишину"?
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30.05.2020 15:58 Ответить
Патруль миссии ОБСЕ попал под обстрел наемников РФ в районе Золотого - Цензор.НЕТ 1400

...
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30.05.2020 16:02 Ответить
Обезьянья резервация, она такая. Могут и пообедать "зоологами".
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30.05.2020 16:08 Ответить
Наверное, обээсэшники не захотели поить орков и шлюхами угощать.
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30.05.2020 16:11 Ответить
ОБСЕ скоро придется все начинать с начала, с ГалаУша-скала духа(Колоса) Родоского,который невидимый на месте,хоть и спал 1370лет и увозили его остатки 900 верблюдов по 30 арабус металла каждый("Дон Жуан персидский" Оруджбек кн.16в.).Строил Шираз( Шарес?), где узнаем. Европейцев в городах все меньше ,они все испортили.Мир возрадится снова с дельфином,который достанет "Авесту" и даст его людям,а они прочитают его на месте где якобы кукла была.Но там скала духа!
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30.05.2020 16:29 Ответить
Прикольная трава. Где брал?
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30.05.2020 17:38 Ответить
Хоть про Колос Родосский узнаешь варжапет карапетян,сидящий в гл.офисе инетов по снг в Москве(фейсов,твитеров и др.мейл ру ,где зам.араб гарибян-будущая ж.)
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31.05.2020 11:45 Ответить
Я выражаю озабоченность. Мне вообще непонятно, в ОБСЕ стреляли или это ОБСЕ стреляло.
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30.05.2020 16:39 Ответить
Найкращий коментар , на мою думку ! 👍👍👍
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30.05.2020 20:31 Ответить
https://sprotyv.info/video/v-ingushetii-idet-ozhestochennyj-boj-vveden-rezhim-kontrterroristicheskoj-operacii-video В Ингушетии идет ожесточенный бой: введен режим контртеррористической операции. ВИДЕО
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30.05.2020 16:40 Ответить
У нас уже не лучше
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30.05.2020 18:27 Ответить
Відпишешся , скільки здохло . Вподобую новини лише про мертвих ворогів .
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30.05.2020 20:32 Ответить
Интересно а где находится база ОБСЕ на украинской територии и что они говорят об обстрелах Если конечно они в Украине есть.
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30.05.2020 16:47 Ответить
Да вроде бы их база в Донецке.Так ранее писали о гостиницах и ресторанах,где они проживают и едят.
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30.05.2020 17:42 Ответить
https://journalist.today/na-malte-izjali-1-1-milliarda-kontrafaktnoj-livijskoj-valjuty-napechatannoj-rossijskim-goznakom/ На Мальте изъяли $1,1 миллиарда контрафактной ливийской валюты, напечатанной российским «Гознаком»
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30.05.2020 17:15 Ответить
Пусть озаботятся!
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30.05.2020 17:53 Ответить
А як вони це помітили ?
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30.05.2020 18:16 Ответить
Очень жаль, что нет ни жертв ,ни пострадавших.... Было бы справедливо. если бы их путинские наёмники разнесли бы в клочья..... А сейчас они опять не увидят никаких обстрелов с расейской стороны....
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30.05.2020 18:53 Ответить
Не все,ж, по ресторанах патрулювати...
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30.05.2020 20:45 Ответить
 
 