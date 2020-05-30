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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Патруль місії ОБСЄ потрапив під обстріл найманців РФ у районі Золотого

Патруль місії ОБСЄ потрапив під обстріл найманців РФ у районі Золотого

Патруль місії ОБСЄ потрапив під обстріл у районі Золотого Луганської області, перебуваючи на окупованій території. Жертв і постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Моніторингової місії ОБСЄ.

Повідомляється, що 29 травня патруль місії в складі п'яти співробітників на двох авто перебував на блокпосту бойовиків так званої "ЛНР" на відстані близько 1,7 км на південний захід від населеного пункту Молодіжне (район розведення сил у Золотому).

"Приблизно о 13:37 спостерігачі почули вибух невизначеного походження орієнтовно за 100 м на південно‑південний захід, а член патруля ззовні відчув ударну хвилю у той час, коли представники збройних формувань біля блокпоста сховалися в укритті", - йдеться в повідомленні.

Патруль не зміг визначити тип застосованого озброєння або напрямок вогню. Після обстрілу бойовики прибрали загородження, і співробітники ОБСЄ змогли повернутися на базу в окупованому Луганську.

Читайте також: ОБСЄ зафіксувала роботи з відновлення найманцями РФ позицій біля Петрівського, - постпред України Цимбалюк

Автор: 

ОБСЄ (3497) Донбас (22354) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+23
Патруль миссии ОБСЕ попал под обстрел наемников РФ в районе Золотого - Цензор.НЕТ 1400

...
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30.05.2020 16:02
+18
Патруль не смог определить тип примененного вооружение или направление огня Спрашивается, нах***я они вообще надо если даже не видят или не хотят видеть откуда по ним стреляют?
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30.05.2020 15:52
+11
очі відкрились?
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30.05.2020 15:47
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очі відкрились?
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30.05.2020 15:47 Відповісти
Патруль не смог определить тип примененного вооружение или направление огня Спрашивается, нах***я они вообще надо если даже не видят или не хотят видеть откуда по ним стреляют?
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30.05.2020 15:52 Відповісти
Да потому что не хотят компроментировать тех на чей територии находится ихняя база.
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30.05.2020 15:59 Відповісти
Ну Вам же сказали ясно что-,,Патруль не смог определить тип примененного вооружение или направление огня,, Источник: https://censor.net/n3199047 и им снова пришлось вернуться на базу которая находится на окупированой територии.
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30.05.2020 15:58 Відповісти
Возможно внезапно "очко" открылося и приняли за взрыв.
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30.05.2020 16:27 Відповісти
увидели или еще нет????????????
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30.05.2020 15:49 Відповісти
Може , коли влучать , то "побачать".
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30.05.2020 15:52 Відповісти
Призываю все стороны (с) к деэскалации! ОБСЕ, деэскалируйся.
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30.05.2020 15:54 Відповісти
Озабоченные проплаченные подрашистники
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30.05.2020 15:55 Відповісти
Это там, где моника рассказывала, что лично отвечает за "тишину"?
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30.05.2020 15:58 Відповісти
Патруль миссии ОБСЕ попал под обстрел наемников РФ в районе Золотого - Цензор.НЕТ 1400

...
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30.05.2020 16:02 Відповісти
Обезьянья резервация, она такая. Могут и пообедать "зоологами".
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30.05.2020 16:08 Відповісти
Наверное, обээсэшники не захотели поить орков и шлюхами угощать.
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30.05.2020 16:11 Відповісти
ОБСЕ скоро придется все начинать с начала, с ГалаУша-скала духа(Колоса) Родоского,который невидимый на месте,хоть и спал 1370лет и увозили его остатки 900 верблюдов по 30 арабус металла каждый("Дон Жуан персидский" Оруджбек кн.16в.).Строил Шираз( Шарес?), где узнаем. Европейцев в городах все меньше ,они все испортили.Мир возрадится снова с дельфином,который достанет "Авесту" и даст его людям,а они прочитают его на месте где якобы кукла была.Но там скала духа!
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30.05.2020 16:29 Відповісти
Прикольная трава. Где брал?
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30.05.2020 17:38 Відповісти
Хоть про Колос Родосский узнаешь варжапет карапетян,сидящий в гл.офисе инетов по снг в Москве(фейсов,твитеров и др.мейл ру ,где зам.араб гарибян-будущая ж.)
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31.05.2020 11:45 Відповісти
Я выражаю озабоченность. Мне вообще непонятно, в ОБСЕ стреляли или это ОБСЕ стреляло.
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30.05.2020 16:39 Відповісти
Найкращий коментар , на мою думку ! 👍👍👍
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30.05.2020 20:31 Відповісти
https://sprotyv.info/video/v-ingushetii-idet-ozhestochennyj-boj-vveden-rezhim-kontrterroristicheskoj-operacii-video В Ингушетии идет ожесточенный бой: введен режим контртеррористической операции. ВИДЕО
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30.05.2020 16:40 Відповісти
У нас уже не лучше
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30.05.2020 18:27 Відповісти
Відпишешся , скільки здохло . Вподобую новини лише про мертвих ворогів .
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30.05.2020 20:32 Відповісти
Интересно а где находится база ОБСЕ на украинской територии и что они говорят об обстрелах Если конечно они в Украине есть.
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30.05.2020 16:47 Відповісти
Да вроде бы их база в Донецке.Так ранее писали о гостиницах и ресторанах,где они проживают и едят.
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30.05.2020 17:42 Відповісти
https://journalist.today/na-malte-izjali-1-1-milliarda-kontrafaktnoj-livijskoj-valjuty-napechatannoj-rossijskim-goznakom/ На Мальте изъяли $1,1 миллиарда контрафактной ливийской валюты, напечатанной российским «Гознаком»
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30.05.2020 17:15 Відповісти
Пусть озаботятся!
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30.05.2020 17:53 Відповісти
А як вони це помітили ?
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30.05.2020 18:16 Відповісти
Очень жаль, что нет ни жертв ,ни пострадавших.... Было бы справедливо. если бы их путинские наёмники разнесли бы в клочья..... А сейчас они опять не увидят никаких обстрелов с расейской стороны....
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30.05.2020 18:53 Відповісти
Не все,ж, по ресторанах патрулювати...
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30.05.2020 20:45 Відповісти
 
 