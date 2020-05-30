Патруль місії ОБСЄ потрапив під обстріл найманців РФ у районі Золотого

Патруль місії ОБСЄ потрапив під обстріл у районі Золотого Луганської області, перебуваючи на окупованій території. Жертв і постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Моніторингової місії ОБСЄ.

Повідомляється, що 29 травня патруль місії в складі п'яти співробітників на двох авто перебував на блокпосту бойовиків так званої "ЛНР" на відстані близько 1,7 км на південний захід від населеного пункту Молодіжне (район розведення сил у Золотому).

"Приблизно о 13:37 спостерігачі почули вибух невизначеного походження орієнтовно за 100 м на південно‑південний захід, а член патруля ззовні відчув ударну хвилю у той час, коли представники збройних формувань біля блокпоста сховалися в укритті", - йдеться в повідомленні.

Патруль не зміг визначити тип застосованого озброєння або напрямок вогню. Після обстрілу бойовики прибрали загородження, і співробітники ОБСЄ змогли повернутися на базу в окупованому Луганську.

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