В Польше отменили обязательное ношение масок на улице
В Польше начался очередной этап смягчения ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19. В частности, с субботы отменена обязанность ношения масок на улице.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
По словам премьера Польши Матеуша Моравецького, будет действовать один общий принцип: в общедоступном пространстве, если это возможно, необходимо сохранять двухметровую дистанцию до других людей.
"Это правило распространяется на пространство под открытым небом, но и на закрытые помещения, где можно будет безопасно сохранять дистанцию, если для этого будут соответствующие условия".
Моравецкий добавил, что когда два человека будут идти близко друг к другу, то для таких случаев ношение масок рекомендуется и в дальнейшем. Рта и носа не надо будет закрывать в ресторанах и барах, когда клиенты уже займут места за своими столиками. В магазинах, общественном транспорте и религиозных сооружениях маски и в дальнейшем будут обязательными.
В Минздраве Польши отметили, что на подавляющем большинстве регионов страны эпидемия уже идет на спад.
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Відносно Польші - все інакше...
магазини забиті товарами.
Те, що треба - народ купує.
Самая наименьшая зарплата, пенсия где в Европе?
Поэтому и не покупают, даже то что необходимо.
ми йшли до цього успішно - 25 років!
а ви думали це буде безкінечно!?
Якось вижив.
Шкодую, що після 1991 не зразу не дьорнув з цього болота. Все вірилося, що тут ще щось буде.
Щодо карантину.
Скільки би в Україні було би хворих , якби карантину не було і люди лежали би в коридорах.?
а скільки було би померлих? до деяких, навіть лікар, не дійшов би.
СССР тому і розвалився, що ігнорував ці прості істини.
Україна всіляко моделює процеси СССР - переш за все - монополізація скоро досягне такого ж рівня, як при СССР, засилля всевладдя чиновника, придушення свобод, особливо, економічних, проблеми з кадрами - відсутність можливості руху толкових кадрів і Україна вперто рухається втому ж напрямку.
Она отметила, что здоровым людям следует носить маски, однако при этом нужно соблюдать определенные условия.
- Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска, - отметила эксперт.
Откуда фейковые "рекомендации"?
А еще в мусульманских странах женщины носят паранджу.
Так что теперь ??
"У Чернівцях літня жінка прокаталася містом, причепившись до драбини тролейбуса, який курсує в режимі спеціальних перевезень.
На відеозаписі видно, як жінка літнього віку причепилась до драбини позаду тролейбуса дев'ятого маршруту, аби дістатися до вулиці Руської.
Як відомо, у Чернівцях у період карантину повністю обмежено рух громадського транспорту за винятком тролейбусів, які курсують в режимі спеціальних перевезень."
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/201169-u-chernivcyakh-babusya-prokatalas-mistom-prychepshys-do-drabyny-troleybusa-video.html