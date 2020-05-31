РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10653 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 083 56

В Польше отменили обязательное ношение масок на улице

В Польше отменили обязательное ношение масок на улице

В Польше начался очередной этап смягчения ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19. В частности, с субботы отменена обязанность ношения масок на улице.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

По словам премьера Польши Матеуша Моравецького, будет действовать один общий принцип: в общедоступном пространстве, если это возможно, необходимо сохранять двухметровую дистанцию ​​до других людей.

"Это правило распространяется на пространство под открытым небом, но и на закрытые помещения, где можно будет безопасно сохранять дистанцию, если для этого будут соответствующие условия".

Моравецкий добавил, что когда два человека будут идти близко друг к другу, то для таких случаев ношение масок рекомендуется и в дальнейшем. Рта и носа не надо будет закрывать в ресторанах и барах, когда клиенты уже займут места за своими столиками. В магазинах, общественном транспорте и религиозных сооружениях маски и в дальнейшем будут обязательными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша смягчает карантин: отменяет масочный режим, открывает кинотеатры и разрешает массовые собрания

В Минздраве Польши отметили, что на подавляющем большинстве регионов страны эпидемия уже идет на спад.

Автор: 

карантин (16729) Польша (8398) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
разваленная экономика это положительный результат?бот ты белены объелся
показать весь комментарий
31.05.2020 15:54
+10
Хотя бы для сравнения, что там власть более адекватная и понимает, что носить на улице маски -это абсурд.
показать весь комментарий
31.05.2020 16:01
+6
Купи-продай на рынках, перевозка людей и посещение кабаков - это разве "экономика". Нам то и разваливать нечего.
показать весь комментарий
31.05.2020 16:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да какая разница что там в Польше ?
показать весь комментарий
31.05.2020 15:39 Ответить
Хотя бы для сравнения, что там власть более адекватная и понимает, что носить на улице маски -это абсурд.
показать весь комментарий
31.05.2020 16:01 Ответить
Так у нас маски на улице не обязательны еще раньше (а у них только вчера).
показать весь комментарий
31.05.2020 16:20 Ответить
А неделю назад там власть была менее адекватная?
показать весь комментарий
31.05.2020 16:56 Ответить
Ти не повіриш - якщо кацапостан повиздихае..., мене це і не здивуе, і не буде цікавити...
Відносно Польші - все інакше...
показать весь комментарий
31.05.2020 16:16 Ответить
Цікаво що послаблення карантину в Польщі під час спаду епідемії - фактично дорівнює введеному карантину в Україні на піку епідемії, якого до того ж мало хто дотримується.
показать весь комментарий
31.05.2020 15:42 Ответить
А зачем ты брешеш? В Украине ввели карантин как только появились первые официально заболевшие короной . И эти превентивные действия власти дали положительный результат.
показать весь комментарий
31.05.2020 15:52 Ответить
разваленная экономика это положительный результат?бот ты белены объелся
показать весь комментарий
31.05.2020 15:54 Ответить
бот, де ти бачиш розвалену економіку?
магазини забиті товарами.
показать весь комментарий
31.05.2020 16:06 Ответить
Так... Ану не мішайте соєвим ідіотам продовжувати істерію!
показать весь комментарий
31.05.2020 16:20 Ответить
Истерят как раз зеленые, соевые законопослушные.
показать весь комментарий
31.05.2020 16:24 Ответить
Потому завалены магазины товарами. Потому, что покупательская способность упала в разы, везде предлагают скидки 20%-50%, но не каждый в состоянии купить то, что ему необходимо.
показать весь комментарий
31.05.2020 16:30 Ответить
це називається - перевиробництво.
Те, що треба - народ купує.
показать весь комментарий
31.05.2020 16:32 Ответить
У народа банально нет денег. Самая нищая страна в Европе, какая?
Самая наименьшая зарплата, пенсия где в Европе?
Поэтому и не покупают, даже то что необходимо.
показать весь комментарий
31.05.2020 16:53 Ответить
добрий день, здрастє! а скільки років ми йшли до цього?
ми йшли до цього успішно - 25 років!
а ви думали це буде безкінечно!?
показать весь комментарий
31.05.2020 16:55 Ответить
Зачем ты так про себя, у нас в Украине практически все привозное с ближнего и дальнего зарубежья, даже продукты уже везут в житницу.
показать весь комментарий
31.05.2020 17:00 Ответить
та да..бачив польське молоко - дешевше українського...далеко ми зайшли.
показать весь комментарий
31.05.2020 17:29 Ответить
показать весь комментарий
31.05.2020 17:35 Ответить
100%
показать весь комментарий
31.05.2020 17:34 Ответить
Я третій місяць не отримую зарплати, ідіото. І шо з того, шо магазини забиті товарами? Люди не мають грошей їх купляти. Оце і є розвалена економіка.
показать весь комментарий
31.05.2020 19:36 Ответить
сам ідіото. Я багато раз не отримував в своєму житті зарплату, але в мене завжди був план "Б".
Якось вижив.
Шкодую, що після 1991 не зразу не дьорнув з цього болота. Все вірилося, що тут ще щось буде.
показать весь комментарий
31.05.2020 21:01 Ответить
Я не казав, що в мене гроші скінчилися. Я сказав, що мені зарплату не виплачують, бо через закриті магазини не продавалися книжки, які я переклав. А закрили їх зелені зловмисники на догоду панікерам, які не завдають собі клопоту поцікавитися, що, наприклад, з жовтня 2009 по січень 2010 в Україні від свинського грипу померло 1125 людей, і 345 тис були шпиталізовані - і ніхто нікого не дурантінив.
показать весь комментарий
31.05.2020 21:43 Ответить
якщо, ви людина вчена, то чого ви мені написали "ідіото".
Щодо карантину.
Скільки би в Україні було би хворих , якби карантину не було і люди лежали би в коридорах.?
а скільки було би померлих? до деяких, навіть лікар, не дійшов би.
показать весь комментарий
31.05.2020 22:16 Ответить
а що би ви рекомендували почитати з перекладеного? давно нічого не читав.
показать весь комментарий
31.05.2020 22:18 Ответить
Купи-продай на рынках, перевозка людей и посещение кабаков - это разве "экономика". Нам то и разваливать нечего.
показать весь комментарий
31.05.2020 16:24 Ответить
це неправильний трохи підхід - сфера обслуговування це серйозна економіка, правильно організована торгівля - двигун промислового виробництва.
СССР тому і розвалився, що ігнорував ці прості істини.
показать весь комментарий
31.05.2020 16:35 Ответить
Не поэтому развалился совок, Афган (40 млрд.$ обошёлся для совка ), низкая стоимость нефти и еще кое-кто решил легализовать свои наворованные капиталы.
показать весь комментарий
31.05.2020 17:04 Ответить
СССР розвалився через неправильне функціонування економіки, яке керувалося викривленою ідеологією а то все, що викажете - каталізатори процесу.
Україна всіляко моделює процеси СССР - переш за все - монополізація скоро досягне такого ж рівня, як при СССР, засилля всевладдя чиновника, придушення свобод, особливо, економічних, проблеми з кадрами - відсутність можливості руху толкових кадрів і Україна вперто рухається втому ж напрямку.
показать весь комментарий
31.05.2020 17:27 Ответить
Не мели чушь, стоит как раз производство - мелкое и среднее, в т.ч. и то, которое производило на экспорт.
показать весь комментарий
31.05.2020 17:33 Ответить
А разве производства у нас закрывались(цеха, мастерские)? Закрывалась торговля (непродовольственными товарами), кафе и рестораны (кроме торговли на вынос), межгородской пассажирский транспорт, сфера обслуживания (парикмахерские и т.п.).
показать весь комментарий
31.05.2020 19:08 Ответить
Закрывались, некоторые зарплату урезали вполовину.
показать весь комментарий
31.05.2020 19:19 Ответить
" И эти превентивные действия власти дали положительный результат."- ясен пень,землю вкрали-це раз, тарифи підняли це два, відмінили планові операції -положили в могилу купу народу це три, ********** масочок нахаляву запіхнули дохрєніще це чотитри ,диктаторських законів приготували це п'ять,вкинули країну у "вир 90-х" це шість ..... Перераховувати далі чи сам в десь і розкажеш людям про " положительный результат"?
показать весь комментарий
31.05.2020 18:00 Ответить
Мерзотні покидьки! Це спеціально, щоб заразити наших заробітчан! Ганьба!
показать весь комментарий
31.05.2020 15:55 Ответить
у Нас уже давно никто не носит ,только перепуганные и если увидят кого то в маске показывают у виска пальцем
показать весь комментарий
31.05.2020 16:02 Ответить
Это где у вас такой заповедник дебилизма?
показать весь комментарий
31.05.2020 16:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2ZHQ9c1nOZU Там де Ти!
показать весь комментарий
31.05.2020 18:02 Ответить
короновирус этомассовый психоз или заговор комитета300?
показать весь комментарий
31.05.2020 16:02 Ответить
400
показать весь комментарий
31.05.2020 16:03 Ответить
Напевно-перше..
показать весь комментарий
31.05.2020 16:13 Ответить
Это происки рептилоидов.
показать весь комментарий
31.05.2020 16:58 Ответить
Ногою в☠***..
показать весь комментарий
31.05.2020 16:12 Ответить
у нас эти маски изначально никто правильно неносил ! они нахрен ненужны если человек здоров! какой-то дурак придумал и понеслась клоунада !У Польщі відмінили обов'язкове носіння масок на вулиці - Цензор.НЕТ 1204
показать весь комментарий
31.05.2020 16:20 Ответить
Почему какой-то народ и фамилии их знает.
показать весь комментарий
31.05.2020 16:26 Ответить
Специалист ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что использование масок при игнорировании других мер по профилактике COVID-19 повышает риск заражения коронавирусной инфекцией.

Она отметила, что здоровым людям следует носить маски, однако при этом нужно соблюдать определенные условия.
- Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска, - отметила эксперт.

Откуда фейковые "рекомендации"?
показать весь комментарий
31.05.2020 17:22 Ответить
Господи, вирус не помог, давай метеорит размером с Эверест! Из 7 миллиардов 73% должны уйти в поля вечной охоты к Маниту.
показать весь комментарий
31.05.2020 16:27 Ответить
Не надо. А то кроме маски еще и строительную каску придется носить
показать весь комментарий
31.05.2020 18:35 Ответить
Думаю что ношения масок это уже культура.Меня очень удивили люди в Монголии в 2004-м году в масках,да и по телеку в масках в азиатских странах ходили уже в 60-х.
показать весь комментарий
31.05.2020 16:40 Ответить
В Азии это из-за загрязненности и большой плотности населения.
А еще в мусульманских странах женщины носят паранджу.
Так что теперь ??
показать весь комментарий
31.05.2020 16:52 Ответить
А теперь как хотите.
показать весь комментарий
31.05.2020 17:15 Ответить
Так и я об этом. Демократия=свобода выбора))))
показать весь комментарий
31.05.2020 17:26 Ответить
На тему "карантин по українське")

"У Чернівцях літня жінка прокаталася містом, причепившись до драбини тролейбуса, який курсує в режимі спеціальних перевезень.
На відеозаписі видно, як жінка літнього віку причепилась до драбини позаду тролейбуса дев'ятого маршруту, аби дістатися до вулиці Руської.

Як відомо, у Чернівцях у період карантину повністю обмежено рух громадського транспорту за винятком тролейбусів, які курсують в режимі спеціальних перевезень."
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/201169-u-chernivcyakh-babusya-prokatalas-mistom-prychepshys-do-drabyny-troleybusa-video.html
показать весь комментарий
31.05.2020 16:53 Ответить
У нас 90% и не носили.
показать весь комментарий
31.05.2020 17:16 Ответить
вже і не вдягнуть.
показать весь комментарий
31.05.2020 17:41 Ответить
А Польша нам не указ! У нас будет всё по новому - снимем с лица и наденем на жопу, не пропадать же добру, тем более за всё уплочено.
показать весь комментарий
01.06.2020 10:22 Ответить
 
 