В Польше отменили обязательное ношение масок на улице

В Польше начался очередной этап смягчения ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19. В частности, с субботы отменена обязанность ношения масок на улице.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

По словам премьера Польши Матеуша Моравецького, будет действовать один общий принцип: в общедоступном пространстве, если это возможно, необходимо сохранять двухметровую дистанцию ​​до других людей.

"Это правило распространяется на пространство под открытым небом, но и на закрытые помещения, где можно будет безопасно сохранять дистанцию, если для этого будут соответствующие условия".

Моравецкий добавил, что когда два человека будут идти близко друг к другу, то для таких случаев ношение масок рекомендуется и в дальнейшем. Рта и носа не надо будет закрывать в ресторанах и барах, когда клиенты уже займут места за своими столиками. В магазинах, общественном транспорте и религиозных сооружениях маски и в дальнейшем будут обязательными.

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В Минздраве Польши отметили, что на подавляющем большинстве регионов страны эпидемия уже идет на спад.