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Новини Коронавірус і карантин
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У Польщі відмінили обов'язкове носіння масок на вулиці

У Польщі відмінили обов'язкове носіння масок на вулиці

У Польщі почався черговий етап пом'якшення обмежень, введених через епідемію COVID-19. Зокрема, з суботи скасовано обов'язок носіння масок на вулиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

За словами прем’єра Матеуша Моравєцького, діятиме один загальний принцип: у загальнодоступному просторі, якщо це буде можливо, необхідно зберігати двометрову дистанцію до інших людей.

"Це правило розповсюджується на простір під відкритим небом, але й на замкнені приміщення, де можна буде безпечно зберігати дистанцію, якщо для цього будуть відповідні умови".

Матеуш Моравєцький додав, що коли дві людини йтимуть близько один до одного, то для таких випадків носіння масок рекомендується й надалі. Рота і носа не треба буде закривати в ресторанах та барах, коли клієнти вже займуть місця за своїми столиками. У магазинах, засобах громадського транспорту і релігійних спорудах маски й надалі будуть обов’язковими.

У МОЗ Польщі зазначили, що на переважній більшості польської території епідемія вже йде на спад. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща пом'якшує карантин: скасовує масковий режим, відкриває кінотеатри і дозволяє масові зібрання

карантин (18172) Польща (8478) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) маски (118)


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Топ коментарі
+10
разваленная экономика это положительный результат?бот ты белены объелся
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31.05.2020 15:54
+10
Хотя бы для сравнения, что там власть более адекватная и понимает, что носить на улице маски -это абсурд.
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31.05.2020 16:01
+6
Купи-продай на рынках, перевозка людей и посещение кабаков - это разве "экономика". Нам то и разваливать нечего.
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31.05.2020 16:24
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Да какая разница что там в Польше ?
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31.05.2020 15:39 Відповісти
Хотя бы для сравнения, что там власть более адекватная и понимает, что носить на улице маски -это абсурд.
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31.05.2020 16:01 Відповісти
Так у нас маски на улице не обязательны еще раньше (а у них только вчера).
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31.05.2020 16:20 Відповісти
А неделю назад там власть была менее адекватная?
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31.05.2020 16:56 Відповісти
Ти не повіриш - якщо кацапостан повиздихае..., мене це і не здивуе, і не буде цікавити...
Відносно Польші - все інакше...
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31.05.2020 16:16 Відповісти
Цікаво що послаблення карантину в Польщі під час спаду епідемії - фактично дорівнює введеному карантину в Україні на піку епідемії, якого до того ж мало хто дотримується.
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31.05.2020 15:42 Відповісти
А зачем ты брешеш? В Украине ввели карантин как только появились первые официально заболевшие короной . И эти превентивные действия власти дали положительный результат.
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31.05.2020 15:52 Відповісти
разваленная экономика это положительный результат?бот ты белены объелся
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31.05.2020 15:54 Відповісти
бот, де ти бачиш розвалену економіку?
магазини забиті товарами.
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31.05.2020 16:06 Відповісти
Так... Ану не мішайте соєвим ідіотам продовжувати істерію!
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31.05.2020 16:20 Відповісти
Истерят как раз зеленые, соевые законопослушные.
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31.05.2020 16:24 Відповісти
Потому завалены магазины товарами. Потому, что покупательская способность упала в разы, везде предлагают скидки 20%-50%, но не каждый в состоянии купить то, что ему необходимо.
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31.05.2020 16:30 Відповісти
це називається - перевиробництво.
Те, що треба - народ купує.
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31.05.2020 16:32 Відповісти
У народа банально нет денег. Самая нищая страна в Европе, какая?
Самая наименьшая зарплата, пенсия где в Европе?
Поэтому и не покупают, даже то что необходимо.
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31.05.2020 16:53 Відповісти
добрий день, здрастє! а скільки років ми йшли до цього?
ми йшли до цього успішно - 25 років!
а ви думали це буде безкінечно!?
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31.05.2020 16:55 Відповісти
Зачем ты так про себя, у нас в Украине практически все привозное с ближнего и дальнего зарубежья, даже продукты уже везут в житницу.
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31.05.2020 17:00 Відповісти
та да..бачив польське молоко - дешевше українського...далеко ми зайшли.
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31.05.2020 17:29 Відповісти
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31.05.2020 17:35 Відповісти
100%
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31.05.2020 17:34 Відповісти
Я третій місяць не отримую зарплати, ідіото. І шо з того, шо магазини забиті товарами? Люди не мають грошей їх купляти. Оце і є розвалена економіка.
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31.05.2020 19:36 Відповісти
сам ідіото. Я багато раз не отримував в своєму житті зарплату, але в мене завжди був план "Б".
Якось вижив.
Шкодую, що після 1991 не зразу не дьорнув з цього болота. Все вірилося, що тут ще щось буде.
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31.05.2020 21:01 Відповісти
Я не казав, що в мене гроші скінчилися. Я сказав, що мені зарплату не виплачують, бо через закриті магазини не продавалися книжки, які я переклав. А закрили їх зелені зловмисники на догоду панікерам, які не завдають собі клопоту поцікавитися, що, наприклад, з жовтня 2009 по січень 2010 в Україні від свинського грипу померло 1125 людей, і 345 тис були шпиталізовані - і ніхто нікого не дурантінив.
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31.05.2020 21:43 Відповісти
якщо, ви людина вчена, то чого ви мені написали "ідіото".
Щодо карантину.
Скільки би в Україні було би хворих , якби карантину не було і люди лежали би в коридорах.?
а скільки було би померлих? до деяких, навіть лікар, не дійшов би.
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31.05.2020 22:16 Відповісти
а що би ви рекомендували почитати з перекладеного? давно нічого не читав.
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31.05.2020 22:18 Відповісти
Купи-продай на рынках, перевозка людей и посещение кабаков - это разве "экономика". Нам то и разваливать нечего.
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31.05.2020 16:24 Відповісти
це неправильний трохи підхід - сфера обслуговування це серйозна економіка, правильно організована торгівля - двигун промислового виробництва.
СССР тому і розвалився, що ігнорував ці прості істини.
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31.05.2020 16:35 Відповісти
Не поэтому развалился совок, Афган (40 млрд.$ обошёлся для совка ), низкая стоимость нефти и еще кое-кто решил легализовать свои наворованные капиталы.
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31.05.2020 17:04 Відповісти
СССР розвалився через неправильне функціонування економіки, яке керувалося викривленою ідеологією а то все, що викажете - каталізатори процесу.
Україна всіляко моделює процеси СССР - переш за все - монополізація скоро досягне такого ж рівня, як при СССР, засилля всевладдя чиновника, придушення свобод, особливо, економічних, проблеми з кадрами - відсутність можливості руху толкових кадрів і Україна вперто рухається втому ж напрямку.
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31.05.2020 17:27 Відповісти
Не мели чушь, стоит как раз производство - мелкое и среднее, в т.ч. и то, которое производило на экспорт.
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31.05.2020 17:33 Відповісти
А разве производства у нас закрывались(цеха, мастерские)? Закрывалась торговля (непродовольственными товарами), кафе и рестораны (кроме торговли на вынос), межгородской пассажирский транспорт, сфера обслуживания (парикмахерские и т.п.).
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31.05.2020 19:08 Відповісти
Закрывались, некоторые зарплату урезали вполовину.
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31.05.2020 19:19 Відповісти
" И эти превентивные действия власти дали положительный результат."- ясен пень,землю вкрали-це раз, тарифи підняли це два, відмінили планові операції -положили в могилу купу народу це три, ********** масочок нахаляву запіхнули дохрєніще це чотитри ,диктаторських законів приготували це п'ять,вкинули країну у "вир 90-х" це шість ..... Перераховувати далі чи сам в десь і розкажеш людям про " положительный результат"?
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31.05.2020 18:00 Відповісти
Мерзотні покидьки! Це спеціально, щоб заразити наших заробітчан! Ганьба!
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31.05.2020 15:55 Відповісти
у Нас уже давно никто не носит ,только перепуганные и если увидят кого то в маске показывают у виска пальцем
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31.05.2020 16:02 Відповісти
Это где у вас такой заповедник дебилизма?
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31.05.2020 16:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2ZHQ9c1nOZU Там де Ти!
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31.05.2020 18:02 Відповісти
короновирус этомассовый психоз или заговор комитета300?
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31.05.2020 16:02 Відповісти
400
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31.05.2020 16:03 Відповісти
Напевно-перше..
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31.05.2020 16:13 Відповісти
Это происки рептилоидов.
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31.05.2020 16:58 Відповісти
Ногою в☠***..
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31.05.2020 16:12 Відповісти
у нас эти маски изначально никто правильно неносил ! они нахрен ненужны если человек здоров! какой-то дурак придумал и понеслась клоунада !У Польщі відмінили обов'язкове носіння масок на вулиці - Цензор.НЕТ 1204
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31.05.2020 16:20 Відповісти
Почему какой-то народ и фамилии их знает.
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31.05.2020 16:26 Відповісти
Специалист ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что использование масок при игнорировании других мер по профилактике COVID-19 повышает риск заражения коронавирусной инфекцией.

Она отметила, что здоровым людям следует носить маски, однако при этом нужно соблюдать определенные условия.
- Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска, - отметила эксперт.

Откуда фейковые "рекомендации"?
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31.05.2020 17:22 Відповісти
Господи, вирус не помог, давай метеорит размером с Эверест! Из 7 миллиардов 73% должны уйти в поля вечной охоты к Маниту.
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31.05.2020 16:27 Відповісти
Не надо. А то кроме маски еще и строительную каску придется носить
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31.05.2020 18:35 Відповісти
Думаю что ношения масок это уже культура.Меня очень удивили люди в Монголии в 2004-м году в масках,да и по телеку в масках в азиатских странах ходили уже в 60-х.
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31.05.2020 16:40 Відповісти
В Азии это из-за загрязненности и большой плотности населения.
А еще в мусульманских странах женщины носят паранджу.
Так что теперь ??
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31.05.2020 16:52 Відповісти
А теперь как хотите.
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31.05.2020 17:15 Відповісти
Так и я об этом. Демократия=свобода выбора))))
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31.05.2020 17:26 Відповісти
На тему "карантин по українське")

"У Чернівцях літня жінка прокаталася містом, причепившись до драбини тролейбуса, який курсує в режимі спеціальних перевезень.
На відеозаписі видно, як жінка літнього віку причепилась до драбини позаду тролейбуса дев'ятого маршруту, аби дістатися до вулиці Руської.

Як відомо, у Чернівцях у період карантину повністю обмежено рух громадського транспорту за винятком тролейбусів, які курсують в режимі спеціальних перевезень."
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/201169-u-chernivcyakh-babusya-prokatalas-mistom-prychepshys-do-drabyny-troleybusa-video.html
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31.05.2020 16:53 Відповісти
У нас 90% и не носили.
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31.05.2020 17:16 Відповісти
вже і не вдягнуть.
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31.05.2020 17:41 Відповісти
А Польша нам не указ! У нас будет всё по новому - снимем с лица и наденем на жопу, не пропадать же добру, тем более за всё уплочено.
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01.06.2020 10:22 Відповісти
 
 