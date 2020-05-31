У Польщі відмінили обов'язкове носіння масок на вулиці
У Польщі почався черговий етап пом'якшення обмежень, введених через епідемію COVID-19. Зокрема, з суботи скасовано обов'язок носіння масок на вулиці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
За словами прем’єра Матеуша Моравєцького, діятиме один загальний принцип: у загальнодоступному просторі, якщо це буде можливо, необхідно зберігати двометрову дистанцію до інших людей.
"Це правило розповсюджується на простір під відкритим небом, але й на замкнені приміщення, де можна буде безпечно зберігати дистанцію, якщо для цього будуть відповідні умови".
Матеуш Моравєцький додав, що коли дві людини йтимуть близько один до одного, то для таких випадків носіння масок рекомендується й надалі. Рота і носа не треба буде закривати в ресторанах та барах, коли клієнти вже займуть місця за своїми столиками. У магазинах, засобах громадського транспорту і релігійних спорудах маски й надалі будуть обов’язковими.
У МОЗ Польщі зазначили, що на переважній більшості польської території епідемія вже йде на спад.
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Відносно Польші - все інакше...
магазини забиті товарами.
Те, що треба - народ купує.
Самая наименьшая зарплата, пенсия где в Европе?
Поэтому и не покупают, даже то что необходимо.
ми йшли до цього успішно - 25 років!
а ви думали це буде безкінечно!?
Якось вижив.
Шкодую, що після 1991 не зразу не дьорнув з цього болота. Все вірилося, що тут ще щось буде.
Щодо карантину.
Скільки би в Україні було би хворих , якби карантину не було і люди лежали би в коридорах.?
а скільки було би померлих? до деяких, навіть лікар, не дійшов би.
СССР тому і розвалився, що ігнорував ці прості істини.
Україна всіляко моделює процеси СССР - переш за все - монополізація скоро досягне такого ж рівня, як при СССР, засилля всевладдя чиновника, придушення свобод, особливо, економічних, проблеми з кадрами - відсутність можливості руху толкових кадрів і Україна вперто рухається втому ж напрямку.
Она отметила, что здоровым людям следует носить маски, однако при этом нужно соблюдать определенные условия.
- Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска, - отметила эксперт.
Откуда фейковые "рекомендации"?
А еще в мусульманских странах женщины носят паранджу.
Так что теперь ??
"У Чернівцях літня жінка прокаталася містом, причепившись до драбини тролейбуса, який курсує в режимі спеціальних перевезень.
На відеозаписі видно, як жінка літнього віку причепилась до драбини позаду тролейбуса дев'ятого маршруту, аби дістатися до вулиці Руської.
Як відомо, у Чернівцях у період карантину повністю обмежено рух громадського транспорту за винятком тролейбусів, які курсують в режимі спеціальних перевезень."
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/201169-u-chernivcyakh-babusya-prokatalas-mistom-prychepshys-do-drabyny-troleybusa-video.html