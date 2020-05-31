У Польщі відмінили обов'язкове носіння масок на вулиці

У Польщі почався черговий етап пом'якшення обмежень, введених через епідемію COVID-19. Зокрема, з суботи скасовано обов'язок носіння масок на вулиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

За словами прем’єра Матеуша Моравєцького, діятиме один загальний принцип: у загальнодоступному просторі, якщо це буде можливо, необхідно зберігати двометрову дистанцію до інших людей.

"Це правило розповсюджується на простір під відкритим небом, але й на замкнені приміщення, де можна буде безпечно зберігати дистанцію, якщо для цього будуть відповідні умови".

Матеуш Моравєцький додав, що коли дві людини йтимуть близько один до одного, то для таких випадків носіння масок рекомендується й надалі. Рота і носа не треба буде закривати в ресторанах та барах, коли клієнти вже займуть місця за своїми столиками. У магазинах, засобах громадського транспорту і релігійних спорудах маски й надалі будуть обов’язковими.

У МОЗ Польщі зазначили, що на переважній більшості польської території епідемія вже йде на спад.

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