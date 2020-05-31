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На Львовщине от COVID-19 умер 64-летний фельдшер скорой помощи
Во Львовской области от COVID-19 умер 64-летний фельдшер скорой помощи.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Львовского областного центра экстренной медицинской помощи.
"Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщает о преждевременной смерти Криля Романа Иосифовича, старшего фельдшера подстанции экстренной медицинской помощи в Сокале. Около 40 лет Роман Иосифович отдал работе в службе экстренной медицинской помощи ", - говорится в сообщении.
Медик неделю боролся с коронавирусной инфекцией и находился в больнице в тяжелом состоянии, однако спасти его жизнь не удалось.
Всего на Львовщине от COVID-19 умерли 54 человека.
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+4 Lumos UA
показать весь комментарий31.05.2020 20:11
+4 Юра Шевченко #471115
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+4 оззи
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Було б дивно, якщо б помер від другої хвороби- ніхто б про его смерть і не згадав би...
смерть одного человека - трагедия.
смерть миллионов- статистика.
Согласен. Пенсия там копейки вот и работал до последнего...
Зараз просто не наводять статистику скільки помирає діток у перші три роки після народження , та й подальші статистичні дані ніхто то особливо не рекламує.
Ті 7 -ро померли в дитячому віці ,а тепер вони б вижили але мучились все життя від хворіб отриманих "в подарок" разом з вакцинацією!Як би ******* жінки "завдяки" зниженню рівня зв'язаного тестостерону і контрацепції були такі плідні як ще 100 років тому.
Маю в родині переселенців з під Перемишля , чоловіки вже під 90 ,померло з 5-ти вже 3 (два брати від старості і сестра набагато раніше) ,а ті двоє на вигляд до 60-ти недотягують та й поведінка явно не стареча, хоча паспорт не об'їдеш.
А сьогоднішні покоління -40 починають розпадатись на ходу.
"бо раніше 40 - це вже діди та баби."-це явна хуцпа фарммафії ,пошукай у вікіпедії "40-річних" дідів серед видатних людей 18,19,20 століття . Наприклад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Левко Тлустий х 2рази 40-ка річним помер (напевно від ковід 19 бо від пневмонії у 82) роки.
глупость сохраняется на долгие годы....
Також в цій же лікарні померла ще одна пацієнтка, яка задихнулася на руках у дочки після прохань лікарів допомогти і врятувати її мати. Ситуація розгорталася стрімко, але лікарі відмовлялися приймати пацієнтку.