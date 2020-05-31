На Львовщине от COVID-19 умер 64-летний фельдшер скорой помощи

Во Львовской области от COVID-19 умер 64-летний фельдшер скорой помощи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Львовского областного центра экстренной медицинской помощи.

"Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщает о преждевременной смерти Криля Романа Иосифовича, старшего фельдшера подстанции экстренной медицинской помощи в Сокале. Около 40 лет Роман Иосифович отдал работе в службе экстренной медицинской помощи ", - говорится в сообщении.

Медик неделю боролся с коронавирусной инфекцией и находился в больнице в тяжелом состоянии, однако спасти его жизнь не удалось.

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Всего на Львовщине от COVID-19 умерли 54 человека.