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Новини Коронавірус і карантин
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На Львівщині від COVID-19 помер 64-річний фельдшер швидкої допомоги

На Львівщині від COVID-19 помер 64-річний фельдшер швидкої допомоги

У Львівській області від COVID-19 помер 64-річний фельдшер швидкої допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги.

"Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомляє про передчасну смерть Кріля Романа Йосиповича, старшого фельдшера підстанції екстреної медичної допомоги в Сокалі. Близько 40 років Роман Йосипович віддав роботі в службі екстреної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Медик тиждень боровся з коронавірусною інфекцією і перебував у лікарні у важкому стані, проте врятувати його життя не вдалося.

Читайте також: МОЗ вніс COVID-19 до переліку профзахворювань медпрацівників. Проводяться розрахунки з впровадження страхування медиків, - Степанов

Загалом на Львівщині від COVID-19 померли 54 людини.

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1285) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Львівська область (2418)


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Топ коментарі
+4
RIP..
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31.05.2020 20:11
+4
все. последняя капля. карантин и комендантский час до мая 2021 года минимум.
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31.05.2020 20:21
+4
очень жаль доктора...
смерть одного человека - трагедия.
смерть миллионов- статистика.
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31.05.2020 20:28
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31.05.2020 20:00 Відповісти
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31.05.2020 20:09 Відповісти
RIP..
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31.05.2020 20:11 Відповісти
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31.05.2020 20:11 Відповісти
На Львовщине от COVID-19 умер 64-летний фельдшер скорой помощи - Цензор.НЕТ 2079
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31.05.2020 20:12 Відповісти
все. последняя капля. карантин и комендантский час до мая 2021 года минимум.
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31.05.2020 20:21 Відповісти
На Львівщині від COVID-19 помер 64-річний фельдшер швидкої допомоги

Було б дивно, якщо б помер від другої хвороби- ніхто б про его смерть і не згадав би...
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31.05.2020 21:05 Відповісти
Ряд сообщений СМИ о молодых и здоровых людях, умерших от COVID-19, оказались ложными. Многие из этих молодых людей либо умерли не от COVID-19, либо были серьёзно больны (например, лейкозом), либо на самом деле им было 109, а не 9 лет.
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31.05.2020 21:16 Відповісти
то все дурня...бо вірус таки справді є...і він таки страшенно підступний...поки мабудь до кінця цього не усвідомили...а вакцини все ще немає...
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31.05.2020 21:23 Відповісти
Він вже близенько, зачекай 2 тижні.
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31.05.2020 21:28 Відповісти
а потім ще 2 тижні)
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31.05.2020 23:48 Відповісти
".а вакцини все ще немає.". .И не будет! ВОЗ УЖЕ НАМЕКНУЛ...
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01.06.2020 08:07 Відповісти
з нашими кловунами...?! країна тоді точно "помре"...
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31.05.2020 21:24 Відповісти
Італія прокидається. Брехня про смертельність коронавірусу стає явнішою і збирає прготести https://www.youtube.com/watch?v=A3hv11RbCbA Slogan dei 'gilet arancioni' a Bari: "Coronavirus non è letale, basta menzogne. Noi terrorizzati"
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01.06.2020 00:12 Відповісти
очень жаль доктора...
смерть одного человека - трагедия.
смерть миллионов- статистика.
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31.05.2020 20:28 Відповісти
Кінец зубожіння: в 64 года работать фельдшером скорой помощи! Жуть! Это адская работа за три копейки! Тут и без вируса можно скопытиться!
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31.05.2020 20:38 Відповісти
Тут и без вируса можно скопытиться!

Согласен. Пенсия там копейки вот и работал до последнего...
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31.05.2020 21:06 Відповісти
У нас же, вроде, не рекомендуют старше 60-ти работать.
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31.05.2020 21:30 Відповісти
угу, не рекомендуют, но тогда коммунальная служба без работников останется, И мед персонала сильно уменьшится
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31.05.2020 21:42 Відповісти
Кстати, о всяких сантехниках. Почему нигде не пишут, шо они тысячами болеют, учитывая возраст и специфику работы. Они в зоне риска иногда побольше врачей будут. Какие там маски-перчатки? Наши жэковские все на месте, не кашляют.
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31.05.2020 21:56 Відповісти
У них нет привычки трогать лицо руками. Да и руки они моют весьма тщательно. А маска защищает от аэрозоля, образующегося при разговоре или кашле. Ваш унитаз что, кашляет или разговаривает?
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31.05.2020 22:17 Відповісти
Вони руками працюють ,а ферщал в носі довбав після клізми хворим,так його й задушили "коллеги" апаратом ШВЛ, їм для статистики піфіг кого!
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31.05.2020 22:25 Відповісти
Своих они так "лечить" - вряд ли.
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31.05.2020 22:31 Відповісти
Там закон вовчої стаї,поки живий-здоровий всі з тобою вась-вась, а як тільки вже не дохтур,або захворів ,не дай боже, починають лікувати як уміють, а результат як завжди-організм не витримує (в ослабленому стані) хімозно-токсичного навантаженя.
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31.05.2020 22:41 Відповісти
Шось не віриться.
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31.05.2020 22:45 Відповісти
А ти піди "поекспериментуй" -виживеш призова гра у Дениса Бігуса!
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31.05.2020 22:51 Відповісти
Зараз від них усіх якнайдалі тре триматися, якшо "не по блату".
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31.05.2020 22:57 Відповісти
Ти трохи запізнився! "Якнайдалі" треба було триматися від народження ,щоб вони не впендюрили тобі прививки заправлені солями алюмінію та інших металів (це вони так збудників "ослабляють") і тоді все життя ти б дійсно бачив їх у фільмах ,а таблетки у рекламі.
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01.06.2020 07:36 Відповісти
Я цього не боюсь, бо в нашої прабабки свого часу з 10 дітей вижило троє. Таблетки здебільшого бачу і правда тіки в рекламі.
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01.06.2020 08:14 Відповісти
Підозріваю що прабабка поки робила 1 дитину то ще двох затовкла ,на печі!
Зараз просто не наводять статистику скільки помирає діток у перші три роки після народження , та й подальші статистичні дані ніхто то особливо не рекламує.
Ті 7 -ро померли в дитячому віці ,а тепер вони б вижили але мучились все життя від хворіб отриманих "в подарок" разом з вакцинацією!Як би ******* жінки "завдяки" зниженню рівня зв'язаного тестостерону і контрацепції були такі плідні як ще 100 років тому.
Маю в родині переселенців з під Перемишля , чоловіки вже під 90 ,померло з 5-ти вже 3 (два брати від старості і сестра набагато раніше) ,а ті двоє на вигляд до 60-ти недотягують та й поведінка явно не стареча, хоча паспорт не об'їдеш.
А сьогоднішні покоління -40 починають розпадатись на ходу.
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01.06.2020 08:50 Відповісти
До 90 доживають більше завдяки антибіотикам, бо раніше 40 - це вже діди та баби. Вакцинувати чи ні - це вибір і оцінювання ризиків кожного. Я антищепленників не можу засуджувати, маю знайому врачицю, яка ані дітей, ані онуков не щепила, і досить аргументовано пояснює свої дії. В цих поясненнях немає про составні вакцин, та вона має доступ до імунограм дітей в інтернатах, до 90% щеплених від кору не мають імунітету. Це з її слів.
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01.06.2020 09:24 Відповісти
"До 90 доживають більше завдяки антибіотикам,"- ці діди з "антибіотиків" вживали тільки часник ,цибулю і власну самогонку (один збився на магазинну,і помер 30-років тому).
"бо раніше 40 - це вже діди та баби."-це явна хуцпа фарммафії ,пошукай у вікіпедії "40-річних" дідів серед видатних людей 18,19,20 століття . Наприклад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Левко Тлустий х 2рази 40-ка річним помер (напевно від ковід 19 бо від пневмонії у 82) роки.
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01.06.2020 09:32 Відповісти
Не без виключень, звісно.
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01.06.2020 09:35 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%8F Звичайно , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C виключення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%8E%D0%B3%D0%BE були ,але середньостатистично люди жили довше ніж сьогоднішні покоління, але явно не 40-років - це вік людей отруєних ефірними маслами ,хімозою, обжор, і наркоманів.
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01.06.2020 10:19 Відповісти
Класиків почитай.
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01.06.2020 10:22 Відповісти
Колись ,в дитинстві був змушений прочитати левка тлустого "вайна і мір" там довгожителів маса! Та й Іван Франко писав багато про життя в ті часи ,хоча б "Борислав сміється".
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01.06.2020 11:02 Відповісти
Прям ювелиры, а не сантехники.
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31.05.2020 22:30 Відповісти
Как-то работал же 40 лет. А скопытился от коронавируса. Так бы еще пожил.
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31.05.2020 21:10 Відповісти
Выход с карантина говорите? Ну ну..
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31.05.2020 20:48 Відповісти
Выход с карантина говорите? Ну ну..

глупость сохраняется на долгие годы....
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31.05.2020 21:08 Відповісти
Число людей, страдающих от безработицы, https://www.indystar.com/story/news/health/2020/04/03/coronavirus-indiana-how-get-help-mental-health-addiction/5104357002/ психологических проблем и насилия в семье в результате принятых мер, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-layoffs/us-weekly-jobless-claims-seen-at-record-high-again-idUSKBN21K0FX резко выросло во всем мире. Некоторые эксперты считают, что эти меры могут унести https://www.nytimes.com/2020/03/20/opinion/coronavirus-pandemic-social-distancing.html больше жизней , чем сам вирус. По данным ООН, миллионы людей во всем мире https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/21/coronavirus-pandemic-will-cause-famine-of-biblical-proportions могут столкнуться с абсолютной нищетой и голодом.
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31.05.2020 21:27 Відповісти
На Львівщині від COVID-19 помер 64-річний фельдшер швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 1285
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31.05.2020 21:44 Відповісти
Ща придет https://censor.net/user/359826 и скажет что все это фейк. У этого вируса же нулевая смертность.
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31.05.2020 21:09 Відповісти
Ряд сообщений СМИ о молодых и здоровых людях, умерших от COVID-19, оказались ложными. Многие из этих молодых людей либо умерли https://www.dailymail.co.uk/news/article-8193487/Coroner-refuses-rule-COVID-19-cause-death-six-week-old-Connecticut-baby.html не от COVID-19 , либо были https://sports.yahoo.com/spanish-football-coach-francisco-garcia-163153573.html серьёзно больны (например, лейкозом), либо на самом деле им было https://www.tagesanzeiger.ch/bund-muss-in-seiner-todesfallstatistik-fehler-korrigieren-584308129723 109, а не 9 лет .
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31.05.2020 21:20 Відповісти
Люди в 64 умирают и без короны. По-этому не удивлюсь если человек умер со всем из-за других причин, а списали на корону!
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31.05.2020 21:22 Відповісти
еще забыл вопрос почему дурантин не спас этого человека от смерти?? а оказывается дурантин не спасает.Дурантин в итоге еще й убивает.
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31.05.2020 21:23 Відповісти
Да опять ты бред несешь. Никто в этой стране просто так нехило не заплатит. А даже если государство что-то и выделить то разворуют где-то по дороге.
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31.05.2020 23:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pdRnROT9RlE 10 причин того почему не стоит вступать в команду ковид-паникёров. Причина №4: Одной из главных причин высокой смертности в больницах стала неспособность врачей выйти за рамки устаревших, убийственных протоколов лечения. Пациентам требовался кислород, но его подача под давлением с помощью вентиляторов убивало их. Это видели все врачи, но только единицы оказались способны исполнить свой врачебный долг.
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31.05.2020 23:50 Відповісти
Царство Небесне...!!! щирі співчуття родині та близьким...сумно...
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31.05.2020 21:21 Відповісти
А ЦЕ ЖЕРТВИ КОРОНАПСИХОЗУ йде змагання від чого більше людей загине. Я впевнений, що від дурантинів і коронапсихозу набагато більше помирає ніж по факту від вірусу. Від вірусу взагалі здорові люди не вмирають: у Калуші померла жінка, яка так і не дочекалася медичної допомоги. Жінка поступила з підозрою на коронавірус, але діагноз не підтвердився, а потім медики довго готувалися до огляду. В результаті цього жінка померла
Також в цій же лікарні померла ще одна пацієнтка, яка задихнулася на руках у дочки після прохань лікарів допомогти і врятувати її мати. Ситуація розгорталася стрімко, але лікарі відмовлялися приймати пацієнтку.
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31.05.2020 21:45 Відповісти
 
 