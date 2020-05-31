На Львівщині від COVID-19 помер 64-річний фельдшер швидкої допомоги

У Львівській області від COVID-19 помер 64-річний фельдшер швидкої допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги.

"Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомляє про передчасну смерть Кріля Романа Йосиповича, старшого фельдшера підстанції екстреної медичної допомоги в Сокалі. Близько 40 років Роман Йосипович віддав роботі в службі екстреної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Медик тиждень боровся з коронавірусною інфекцією і перебував у лікарні у важкому стані, проте врятувати його життя не вдалося.

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Загалом на Львівщині від COVID-19 померли 54 людини.