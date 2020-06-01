Пункты пропуска в районе проведения ООС переходят на летний график работы

С 1 июня КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил будут работать с 06:00 до 20:00.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил переходят на летний режим функционирования и будут осуществлять пропускные меры с 06:00 до 20:00", - сказано в сообщении.

Так, на летний режим работы будут переведены:

КПВВ "Золотое" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";

КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";

КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";

КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)";

КПВВ "Гнутово" (с.Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь";

КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

В пресс-центре также отметили, что с 22 марта с целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции приостановлен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обостряют ситуацию в направлении гуманитарных коридоров на Донбассе: обстрелян контрольный пост "Марьинка". ФОТО

"В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения", - сообщили в штабе.

О восстановлении пропуска через КПВВ будет сообщено дополнительно.