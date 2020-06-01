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Новости Коронавирус и карантин
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Пункты пропуска в районе проведения ООС переходят на летний график работы

Пункты пропуска в районе проведения ООС переходят на летний график работы

С 1 июня КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил будут работать с 06:00 до 20:00.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил переходят на летний режим функционирования и будут осуществлять пропускные меры с 06:00 до 20:00", - сказано в сообщении.

Так, на летний режим работы будут переведены:

КПВВ "Золотое" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";

КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";

КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";

КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)";

КПВВ "Гнутово" (с.Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь";

КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

В пресс-центре также отметили, что с 22 марта с целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции приостановлен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств.

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"В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения", - сообщили в штабе.

О восстановлении пропуска через КПВВ будет сообщено дополнительно.

Пункты пропуска в районе проведения ООС переходят на летний график работы 01

карантин (16729) пункт пропуска (675) КПВВ (330) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Да закройте их на фиг. Под вирус.
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01.06.2020 08:50
+3
А шо дамбасянам тут потрібно? Нехай сидять в своїх маладих ріспубліках. Харчів нагребли в МЕТРО, шо ще треба?
Пункти пропуску в районі проведення ООС переходять на літній графік роботи - Цензор.НЕТ 5535
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01.06.2020 09:03
+2
Почему бы их не закрыть на всё лето в связи с эпидемией.
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01.06.2020 08:55
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Да закройте их на фиг. Под вирус.
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01.06.2020 08:50 Ответить
Парадокс зеленой власти. В Украине и карантин и ограничение сообщения между городами. А с ОРДЛО пожалуйста. Где логика? Хотя какая там может быть логика
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01.06.2020 09:14 Ответить
Нельзя,оккупантам-накладно содержать"молодые республики"
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01.06.2020 09:14 Ответить
Почему бы их не закрыть на всё лето в связи с эпидемией.
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01.06.2020 08:55 Ответить
А шо дамбасянам тут потрібно? Нехай сидять в своїх маладих ріспубліках. Харчів нагребли в МЕТРО, шо ще треба?
Пункти пропуску в районі проведення ООС переходять на літній графік роботи - Цензор.НЕТ 5535
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01.06.2020 09:03 Ответить
Направить бы на такое КПП группу активистов и пусть у каждой морды спрашивают
Почему вы к нам фашистам лезите мы ж геи и нахлебники ,которые сидят на вашей шее
Но вангую что такая акция будет признана как травля и геноцид жителей дамбасса
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01.06.2020 09:11 Ответить
Пропускать жителей Дамбаса в Украину только при наличии украинского паспорта. А коль таковой имеется, пересекающий границу должен:
1. Спеть гимн Украины (как минимум первый куплет с припевом)
2. Трижды громко произнести "путин - *****"
3. Ответит на приветствие "Слава Украине"
Ну и разумеется пройти температурный контроль.
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01.06.2020 09:22 Ответить
Какой летний график, закрыть нахер резервацию, у них еще победобесие не закончилось! Через месяц коронавирусная зараза будет расползаться по Украине вместе с имбецилами руSSкого мира.
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01.06.2020 10:46 Ответить
где вы были когда были митенги в Донецке за Украину,( когда убивали людей за мнение, где вы были когда в Крыму татар кошмарили? молчите лучше,вашу позицию знаем. скажите спасибо добровольцам , а то с вами вообще бы не о чем говорить было.
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01.06.2020 13:01 Ответить
 
 