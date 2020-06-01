Пункты пропуска в районе проведения ООС переходят на летний график работы
С 1 июня КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил будут работать с 06:00 до 20:00.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
"С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил переходят на летний режим функционирования и будут осуществлять пропускные меры с 06:00 до 20:00", - сказано в сообщении.
Так, на летний режим работы будут переведены:
КПВВ "Золотое" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";
КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";
КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";
КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)";
КПВВ "Гнутово" (с.Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь";
КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".
В пресс-центре также отметили, что с 22 марта с целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции приостановлен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств.
"В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения", - сообщили в штабе.
О восстановлении пропуска через КПВВ будет сообщено дополнительно.
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Почему вы к нам фашистам лезите мы ж геи и нахлебники ,которые сидят на вашей шее
Но вангую что такая акция будет признана как травля и геноцид жителей дамбасса
1. Спеть гимн Украины (как минимум первый куплет с припевом)
2. Трижды громко произнести "путин - *****"
3. Ответит на приветствие "Слава Украине"
Ну и разумеется пройти температурный контроль.