Пункти пропуску в районі проведення ООС переходять на літній графік роботи
З 1 червня КПВВ у районі проведення операції Об'єднаних сил працюватимуть з 06:00 до 20:00.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
"З 1 червня контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил переходять на літній режим функціонування та здійснюватимуть перепускні заходи з 06:00 до 20:00", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, на літній режим роботи будуть переведені:
КПВВ "Золоте" – дорожній коридор "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ";
КПВВ "Майорське" – дорожній коридор "Горлівка – Бахмут";
КПВВ "Мар’їнка" – дорожній коридор "Донецьк – Курахове";
КПВВ "Новотроїцьке" – дорожній коридор "Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)";
КПВВ "Гнутове" (с. Піщевик) – дорожній коридор "Новоазовськ – Покровськ – Талаківка – Маріуполь";
КПВВ "Станиця Луганська" – дорожній коридор "Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар".
У пресцентрі також зазначили, що з 22 березня 2020 року з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну Уряду України територію коронавірусної інфекції тимчасово припинено пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів.
"У виняткових випадках, за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів, особі може бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежування", - повідомили в штабі.
Про відновлення пропуску через КПВВ буде повідомлено додатково.
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Почему вы к нам фашистам лезите мы ж геи и нахлебники ,которые сидят на вашей шее
Но вангую что такая акция будет признана как травля и геноцид жителей дамбасса
1. Спеть гимн Украины (как минимум первый куплет с припевом)
2. Трижды громко произнести "путин - *****"
3. Ответит на приветствие "Слава Украине"
Ну и разумеется пройти температурный контроль.