УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9605 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 234 10

Пункти пропуску в районі проведення ООС переходять на літній графік роботи

Пункти пропуску в районі проведення ООС переходять на літній графік роботи

З 1 червня КПВВ у районі проведення операції Об'єднаних сил працюватимуть з 06:00 до 20:00.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

"З 1 червня контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил переходять на літній режим функціонування та здійснюватимуть перепускні заходи з 06:00 до 20:00", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на літній режим роботи будуть переведені:

КПВВ "Золоте" – дорожній коридор "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ";

КПВВ "Майорське" – дорожній коридор "Горлівка – Бахмут";

КПВВ "Мар’їнка" – дорожній коридор "Донецьк – Курахове";

КПВВ "Новотроїцьке" – дорожній коридор "Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)";

КПВВ "Гнутове" (с. Піщевик) – дорожній коридор "Новоазовськ – Покровськ – Талаківка – Маріуполь";

КПВВ "Станиця Луганська" – дорожній коридор "Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар".

У пресцентрі також зазначили, що з 22 березня 2020 року з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну Уряду України територію коронавірусної інфекції тимчасово припинено пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ загострюють ситуацію в напрямку гуманітарних коридорів на Донбасі: обстріляно контрольний пост "Мар'їнка". ФОТО

"У виняткових випадках, за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів, особі може бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежування", - повідомили в штабі.

Про відновлення пропуску через КПВВ буде повідомлено додатково.

Пункти пропуску в районі проведення ООС переходять на літній графік роботи 01

Автор: 

карантин (18172) пункт пропуску (798) КПВВ (330) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Да закройте их на фиг. Под вирус.
показати весь коментар
01.06.2020 08:50
+3
А шо дамбасянам тут потрібно? Нехай сидять в своїх маладих ріспубліках. Харчів нагребли в МЕТРО, шо ще треба?
Пункти пропуску в районі проведення ООС переходять на літній графік роботи - Цензор.НЕТ 5535
показати весь коментар
01.06.2020 09:03
+2
Почему бы их не закрыть на всё лето в связи с эпидемией.
показати весь коментар
01.06.2020 08:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да закройте их на фиг. Под вирус.
показати весь коментар
01.06.2020 08:50 Відповісти
Парадокс зеленой власти. В Украине и карантин и ограничение сообщения между городами. А с ОРДЛО пожалуйста. Где логика? Хотя какая там может быть логика
показати весь коментар
01.06.2020 09:14 Відповісти
Нельзя,оккупантам-накладно содержать"молодые республики"
показати весь коментар
01.06.2020 09:14 Відповісти
Почему бы их не закрыть на всё лето в связи с эпидемией.
показати весь коментар
01.06.2020 08:55 Відповісти
А шо дамбасянам тут потрібно? Нехай сидять в своїх маладих ріспубліках. Харчів нагребли в МЕТРО, шо ще треба?
Пункти пропуску в районі проведення ООС переходять на літній графік роботи - Цензор.НЕТ 5535
показати весь коментар
01.06.2020 09:03 Відповісти
Направить бы на такое КПП группу активистов и пусть у каждой морды спрашивают
Почему вы к нам фашистам лезите мы ж геи и нахлебники ,которые сидят на вашей шее
Но вангую что такая акция будет признана как травля и геноцид жителей дамбасса
показати весь коментар
01.06.2020 09:11 Відповісти
Пропускать жителей Дамбаса в Украину только при наличии украинского паспорта. А коль таковой имеется, пересекающий границу должен:
1. Спеть гимн Украины (как минимум первый куплет с припевом)
2. Трижды громко произнести "путин - *****"
3. Ответит на приветствие "Слава Украине"
Ну и разумеется пройти температурный контроль.
показати весь коментар
01.06.2020 09:22 Відповісти
Какой летний график, закрыть нахер резервацию, у них еще победобесие не закончилось! Через месяц коронавирусная зараза будет расползаться по Украине вместе с имбецилами руSSкого мира.
показати весь коментар
01.06.2020 10:46 Відповісти
где вы были когда были митенги в Донецке за Украину,( когда убивали людей за мнение, где вы были когда в Крыму татар кошмарили? молчите лучше,вашу позицию знаем. скажите спасибо добровольцам , а то с вами вообще бы не о чем говорить было.
показати весь коментар
01.06.2020 13:01 Відповісти
 
 