Пункти пропуску в районі проведення ООС переходять на літній графік роботи

З 1 червня КПВВ у районі проведення операції Об'єднаних сил працюватимуть з 06:00 до 20:00.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

"З 1 червня контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил переходять на літній режим функціонування та здійснюватимуть перепускні заходи з 06:00 до 20:00", - йдеться в повідомленні.



Зокрема, на літній режим роботи будуть переведені:

КПВВ "Золоте" – дорожній коридор "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ";

КПВВ "Майорське" – дорожній коридор "Горлівка – Бахмут";

КПВВ "Мар’їнка" – дорожній коридор "Донецьк – Курахове";

КПВВ "Новотроїцьке" – дорожній коридор "Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)";

КПВВ "Гнутове" (с. Піщевик) – дорожній коридор "Новоазовськ – Покровськ – Талаківка – Маріуполь";

КПВВ "Станиця Луганська" – дорожній коридор "Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар".



У пресцентрі також зазначили, що з 22 березня 2020 року з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну Уряду України територію коронавірусної інфекції тимчасово припинено пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів.

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"У виняткових випадках, за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів, особі може бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежування", - повідомили в штабі.



Про відновлення пропуску через КПВВ буде повідомлено додатково.