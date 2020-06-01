Шмыгаль сегодня проведет заседание Кабмина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 1 июня, проведет заседание Кабинета Министров.
Об этом сообщает пресс-служба КМУ, передает Цензор.НЕТ.
"1 июня под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится заседание правительства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что начало заседания в 12:00.
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ИНФА ЕЩЁ ОБ ОДНОЙ ДУРОСТИ АВАКОВА - пересечение границы на автобусе
Это просто попец какой-то - сколько во власти идиотов издевается над украинцами
Как выглядит ЭТА ДУРОСТЬ
ВСЕ ПОМНЯТ КОШМАРНЫЕ ОЧЕРЕДИ ЗАРОБИТЧАН НА ГРАНИЦЕ ? Это все из-за Авакова дурости . При чем словаки все были в недоумении из-за очередей
1. Значит идёт ( без авто) человек к словацкой границе , проходит паспортный контроль и таможню В СЛОВАКИИ , выходит на нейтральную землю И ТАМ ОН ОБЯЗАН ЖДАТЬ УКРАИНСКИЙ АВТОБУС МЧС , в который его садят и ВЕЗУТ 5 МЕТРОВ (!!!!!!) К будке украинского паспортного контроля .
Там человек спокойно проходит контроль и идёт в Украину ( попутно отдав бумажку ШО ОН ИДЁТ ОДИН ) пограничнику 😀😀😀
2, КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ
ЧЕЛОВЕК проходит шлагбаум и ,получив бумажку ШО ОН ИДЁТ ОДИН , доходит до паспортного контроля и таможни. Оформив все документы , его садят в автобус ( 40 минут собирают других пассажиров) и ЕДУТ 5(!!!) метров к шлагбауму, где всех высаживают . Люди отдают бумажки пограничнику на шлагбауме : ШО ОНИ ИДУТ В КОЛИЧЕСТВЕ 1, переходят границу, нейтральную полосу и БЕЗ ВСЯКИХ БУМАЖЕК НА ГРАНИЦЕ С ЕС ОФОРМЛЯЮТ ПЕРЕХОД ЕВРОПЕЙСКРЙ ГРАНИЦЫ
АВАКОВ- ВЫ ИДИОТЫ!!!
Вы специально людей на западной границе заражаете?
добавлю, в момент начала карантина УКРАИНЦЕВ ПЕРЕВОЗИЛИ НА 5 метров частные автобусы за деньги (200-500гривен)
КТО ЗА ЖТО ДОЛЖЕН ИДТИ В ОТСТАВКУ?
Я так понимаю, что Аваков и остальное полицейское начальство в Киеве НИ РАЗУ НЕ ПЕРЕСЕКАЛИ УКРАИНСКУЮ ГРАНИЦУ ПЕШКОМ ИЛИ НА МАШИНЕ . А вот если они пересекали , ТО ТОГДА ОНИ ВСЕ ТУПЫЕ СОВКИ !!!!!
Какие только я европейские границы не пересекала на авто, и только ПОЧЕМУ ТО НА УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЕ НА ВЬЕЗДЕ ВЫДАЮТ БУМАЖКУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛЮДЕЙ В АВТО , а на выезде - забирают
При чем из-за этой маленькой бумажки мы каждый раз с пограничниками смеёмся , ибо они сами не понимают зачем она нужна. И вот отдаём мы бумажку и выходим на нейтральную полосу, а потом к границе соседней страны- ГДЕ НИКАКИЕ ТАКИЕ ДУРНЫЕ БУМАЖКИ НИКТО НЕ ВЫДАЁТ
А сколько бюджетных денег уходит на жти бумажки по всей границе Украины?
но власть денег не считает 😀😀😀
Аваков подмял под себя пограничников- и потому ВЕСЬ МИР ВИДЕЛ ТОТ АБСУРД ТОЛП УКРАИНЦЕВ НА ГРАНИЦЕ
А О ПРОКОЛАХ В МВС НЕ ПИШЕТ ТОЛЬКО ЛЕНИВЫЙ