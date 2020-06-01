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Шмыгаль сегодня проведет заседание Кабмина

Шмыгаль сегодня проведет заседание Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 1 июня, проведет заседание Кабинета Министров.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ, передает Цензор.НЕТ.

"1 июня под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится заседание правительства", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 5 июня ожидаем подписание договора и получение транша от МВФ, - Шмыгаль. ВИДЕО

Отмечается, что начало заседания в 12:00.

Автор: 

Кабмин (14025) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+2
а где ж "великий реформатор"? присосался к потокам? цмокчет - и не видно, и не слышно....
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01.06.2020 09:56
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а где ж "великий реформатор"? присосался к потокам? цмокчет - и не видно, и не слышно....
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01.06.2020 09:56 Ответить
пнх
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01.06.2020 09:58 Ответить
не нам судить? бандит с 90 захватил страну
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01.06.2020 10:04 Ответить
Это правда, сегодняшний кабмин подписыватет решения Ахметова. А Зе похоже сменил хазяина.... И заметьте, всегда так, все президенты , премьеры рано или поздно ложатся по Рината Леонидовича. Шо он им там делает фаназировать не будем, но шо то очень интересное.
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01.06.2020 10:12 Ответить
будуть цілувати в сраку сабакова..
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01.06.2020 10:05 Ответить
Керують Коломойський з Ахметовим, тому це засідання уряду не є важливим.
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01.06.2020 10:07 Ответить
тема заседания: "як я збираюсь провести тройцю".
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01.06.2020 10:09 Ответить
Шмыг шмыг и в дамки А там прикуп, миллиард Евро от стан ЕС....везет дуракам...
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01.06.2020 10:12 Ответить
Интересно куда они тоть ярд денуть,наверно Даниловичу падарють на новую Хатынку...Папа украинской олигархии должен жить ДОСТОЙНО...
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01.06.2020 10:14 Ответить
А на яку тему буде засідання ваш шмьіль не сказав?
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01.06.2020 10:17 Ответить
А ослик будет на этом заседании мордочкой торговать или нет?? Или это не стратегическое заседание???
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01.06.2020 10:18 Ответить
Шмигаль сьогодні проведе засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 182
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01.06.2020 10:20 Ответить
Де обіцяні 500 тис. робочих місць?
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01.06.2020 10:20 Ответить
Шмигаль сьогодні проведе засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 7729
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01.06.2020 10:21 Ответить
Шмыль ПНХ
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01.06.2020 10:21 Ответить
Шмигаль сьогодні проведе засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 8249юмор главное оружин ПРОЛЕТАЙРрята
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01.06.2020 10:23 Ответить
Прозаседавшиеся.
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01.06.2020 10:26 Ответить
Шмигаль сьогодні проведе засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 7391
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01.06.2020 10:26 Ответить
Шариков заходит на Бесарабский рынок и каже...,хльопцi хочу стати бандерiвцем,де тут зараховують до Правого Сектору? Вусатий козаче пита,де курва Кремлiвська мову вичив та знепритовнiв....Шаприков кричить Чуваки памагите казаку,сознание патирял...Козак встав як гахне праdицею по мордяцi та каже,попався ФСБешна курва...
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01.06.2020 10:33 Ответить
Что ты пил вчера?
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01.06.2020 10:54 Ответить
Большая часть горе - комментаторов совсем не по теме комментарии пишут.
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01.06.2020 10:45 Ответить
ШМЫГАЛЬ - отправляйте Авакова в отставку

Шмигаль сьогодні проведе засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 2857

ИНФА ЕЩЁ ОБ ОДНОЙ ДУРОСТИ АВАКОВА - пересечение границы на автобусе
Это просто попец какой-то - сколько во власти идиотов издевается над украинцами
Как выглядит ЭТА ДУРОСТЬ
ВСЕ ПОМНЯТ КОШМАРНЫЕ ОЧЕРЕДИ ЗАРОБИТЧАН НА ГРАНИЦЕ ? Это все из-за Авакова дурости . При чем словаки все были в недоумении из-за очередей
1. Значит идёт ( без авто) человек к словацкой границе , проходит паспортный контроль и таможню В СЛОВАКИИ , выходит на нейтральную землю И ТАМ ОН ОБЯЗАН ЖДАТЬ УКРАИНСКИЙ АВТОБУС МЧС , в который его садят и ВЕЗУТ 5 МЕТРОВ (!!!!!!) К будке украинского паспортного контроля .
Там человек спокойно проходит контроль и идёт в Украину ( попутно отдав бумажку ШО ОН ИДЁТ ОДИН ) пограничнику 😀😀😀

2, КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ
ЧЕЛОВЕК проходит шлагбаум и ,получив бумажку ШО ОН ИДЁТ ОДИН , доходит до паспортного контроля и таможни. Оформив все документы , его садят в автобус ( 40 минут собирают других пассажиров) и ЕДУТ 5(!!!) метров к шлагбауму, где всех высаживают . Люди отдают бумажки пограничнику на шлагбауме : ШО ОНИ ИДУТ В КОЛИЧЕСТВЕ 1, переходят границу, нейтральную полосу и БЕЗ ВСЯКИХ БУМАЖЕК НА ГРАНИЦЕ С ЕС ОФОРМЛЯЮТ ПЕРЕХОД ЕВРОПЕЙСКРЙ ГРАНИЦЫ

АВАКОВ- ВЫ ИДИОТЫ!!!
Вы специально людей на западной границе заражаете?

добавлю, в момент начала карантина УКРАИНЦЕВ ПЕРЕВОЗИЛИ НА 5 метров частные автобусы за деньги (200-500гривен)
КТО ЗА ЖТО ДОЛЖЕН ИДТИ В ОТСТАВКУ?
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01.06.2020 10:53 Ответить
А ВАТ ЕЩЁ ПРИМЕР , шо границей занимаются СОВКИ под руководством совка Авакова

Я так понимаю, что Аваков и остальное полицейское начальство в Киеве НИ РАЗУ НЕ ПЕРЕСЕКАЛИ УКРАИНСКУЮ ГРАНИЦУ ПЕШКОМ ИЛИ НА МАШИНЕ . А вот если они пересекали , ТО ТОГДА ОНИ ВСЕ ТУПЫЕ СОВКИ !!!!!

Какие только я европейские границы не пересекала на авто, и только ПОЧЕМУ ТО НА УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЕ НА ВЬЕЗДЕ ВЫДАЮТ БУМАЖКУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛЮДЕЙ В АВТО , а на выезде - забирают

При чем из-за этой маленькой бумажки мы каждый раз с пограничниками смеёмся , ибо они сами не понимают зачем она нужна. И вот отдаём мы бумажку и выходим на нейтральную полосу, а потом к границе соседней страны- ГДЕ НИКАКИЕ ТАКИЕ ДУРНЫЕ БУМАЖКИ НИКТО НЕ ВЫДАЁТ
А сколько бюджетных денег уходит на жти бумажки по всей границе Украины?
но власть денег не считает 😀😀😀
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01.06.2020 11:03 Ответить
Как такое возможно - Аваков подмял под себя МЧС- и потому он не мог так долго погасить чернобыльский лес, бо техника вся убитая .

Аваков подмял под себя пограничников- и потому ВЕСЬ МИР ВИДЕЛ ТОТ АБСУРД ТОЛП УКРАИНЦЕВ НА ГРАНИЦЕ
А О ПРОКОЛАХ В МВС НЕ ПИШЕТ ТОЛЬКО ЛЕНИВЫЙ
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01.06.2020 10:57 Ответить
Блин:выбрали полуобразованных детей во власть и теперь все боятся уволить Авакова
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01.06.2020 10:58 Ответить
 
 