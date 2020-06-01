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Новини
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Шмигаль сьогодні проведе засідання Кабміну

Шмигаль сьогодні проведе засідання Кабміну

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в понеділок, 1 червня, проведе засідання Кабінету Міністрів.

Про це повідомляє пресслужба КМУ, передає Цензор.НЕТ.

"1 червня під головуванням Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться засідання уряду", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 5 червня очікуємо підписання договору та отримання траншу від МВФ, - Шмигаль. ВIДЕО

Зазначається, що початок засідання о 12:00.

Автор: 

Кабмін (14065) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+2
а где ж "великий реформатор"? присосался к потокам? цмокчет - и не видно, и не слышно....
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01.06.2020 09:56
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а где ж "великий реформатор"? присосался к потокам? цмокчет - и не видно, и не слышно....
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01.06.2020 09:56 Відповісти
пнх
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01.06.2020 09:58 Відповісти
не нам судить? бандит с 90 захватил страну
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01.06.2020 10:04 Відповісти
Это правда, сегодняшний кабмин подписыватет решения Ахметова. А Зе похоже сменил хазяина.... И заметьте, всегда так, все президенты , премьеры рано или поздно ложатся по Рината Леонидовича. Шо он им там делает фаназировать не будем, но шо то очень интересное.
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01.06.2020 10:12 Відповісти
будуть цілувати в сраку сабакова..
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01.06.2020 10:05 Відповісти
Керують Коломойський з Ахметовим, тому це засідання уряду не є важливим.
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01.06.2020 10:07 Відповісти
тема заседания: "як я збираюсь провести тройцю".
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01.06.2020 10:09 Відповісти
Шмыг шмыг и в дамки А там прикуп, миллиард Евро от стан ЕС....везет дуракам...
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01.06.2020 10:12 Відповісти
Интересно куда они тоть ярд денуть,наверно Даниловичу падарють на новую Хатынку...Папа украинской олигархии должен жить ДОСТОЙНО...
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01.06.2020 10:14 Відповісти
А на яку тему буде засідання ваш шмьіль не сказав?
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01.06.2020 10:17 Відповісти
А ослик будет на этом заседании мордочкой торговать или нет?? Или это не стратегическое заседание???
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01.06.2020 10:18 Відповісти
Шмигаль сьогодні проведе засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 182
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01.06.2020 10:20 Відповісти
Де обіцяні 500 тис. робочих місць?
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01.06.2020 10:20 Відповісти
Шмигаль сьогодні проведе засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 7729
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01.06.2020 10:21 Відповісти
Шмыль ПНХ
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01.06.2020 10:21 Відповісти
Шмигаль сьогодні проведе засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 8249юмор главное оружин ПРОЛЕТАЙРрята
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01.06.2020 10:23 Відповісти
Прозаседавшиеся.
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01.06.2020 10:26 Відповісти
Шмигаль сьогодні проведе засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 7391
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01.06.2020 10:26 Відповісти
Шариков заходит на Бесарабский рынок и каже...,хльопцi хочу стати бандерiвцем,де тут зараховують до Правого Сектору? Вусатий козаче пита,де курва Кремлiвська мову вичив та знепритовнiв....Шаприков кричить Чуваки памагите казаку,сознание патирял...Козак встав як гахне праdицею по мордяцi та каже,попався ФСБешна курва...
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01.06.2020 10:33 Відповісти
Что ты пил вчера?
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01.06.2020 10:54 Відповісти
Большая часть горе - комментаторов совсем не по теме комментарии пишут.
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01.06.2020 10:45 Відповісти
ШМЫГАЛЬ - отправляйте Авакова в отставку

Шмигаль сьогодні проведе засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 2857

ИНФА ЕЩЁ ОБ ОДНОЙ ДУРОСТИ АВАКОВА - пересечение границы на автобусе
Это просто попец какой-то - сколько во власти идиотов издевается над украинцами
Как выглядит ЭТА ДУРОСТЬ
ВСЕ ПОМНЯТ КОШМАРНЫЕ ОЧЕРЕДИ ЗАРОБИТЧАН НА ГРАНИЦЕ ? Это все из-за Авакова дурости . При чем словаки все были в недоумении из-за очередей
1. Значит идёт ( без авто) человек к словацкой границе , проходит паспортный контроль и таможню В СЛОВАКИИ , выходит на нейтральную землю И ТАМ ОН ОБЯЗАН ЖДАТЬ УКРАИНСКИЙ АВТОБУС МЧС , в который его садят и ВЕЗУТ 5 МЕТРОВ (!!!!!!) К будке украинского паспортного контроля .
Там человек спокойно проходит контроль и идёт в Украину ( попутно отдав бумажку ШО ОН ИДЁТ ОДИН ) пограничнику 😀😀😀

2, КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ
ЧЕЛОВЕК проходит шлагбаум и ,получив бумажку ШО ОН ИДЁТ ОДИН , доходит до паспортного контроля и таможни. Оформив все документы , его садят в автобус ( 40 минут собирают других пассажиров) и ЕДУТ 5(!!!) метров к шлагбауму, где всех высаживают . Люди отдают бумажки пограничнику на шлагбауме : ШО ОНИ ИДУТ В КОЛИЧЕСТВЕ 1, переходят границу, нейтральную полосу и БЕЗ ВСЯКИХ БУМАЖЕК НА ГРАНИЦЕ С ЕС ОФОРМЛЯЮТ ПЕРЕХОД ЕВРОПЕЙСКРЙ ГРАНИЦЫ

АВАКОВ- ВЫ ИДИОТЫ!!!
Вы специально людей на западной границе заражаете?

добавлю, в момент начала карантина УКРАИНЦЕВ ПЕРЕВОЗИЛИ НА 5 метров частные автобусы за деньги (200-500гривен)
КТО ЗА ЖТО ДОЛЖЕН ИДТИ В ОТСТАВКУ?
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01.06.2020 10:53 Відповісти
А ВАТ ЕЩЁ ПРИМЕР , шо границей занимаются СОВКИ под руководством совка Авакова

Я так понимаю, что Аваков и остальное полицейское начальство в Киеве НИ РАЗУ НЕ ПЕРЕСЕКАЛИ УКРАИНСКУЮ ГРАНИЦУ ПЕШКОМ ИЛИ НА МАШИНЕ . А вот если они пересекали , ТО ТОГДА ОНИ ВСЕ ТУПЫЕ СОВКИ !!!!!

Какие только я европейские границы не пересекала на авто, и только ПОЧЕМУ ТО НА УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЕ НА ВЬЕЗДЕ ВЫДАЮТ БУМАЖКУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛЮДЕЙ В АВТО , а на выезде - забирают

При чем из-за этой маленькой бумажки мы каждый раз с пограничниками смеёмся , ибо они сами не понимают зачем она нужна. И вот отдаём мы бумажку и выходим на нейтральную полосу, а потом к границе соседней страны- ГДЕ НИКАКИЕ ТАКИЕ ДУРНЫЕ БУМАЖКИ НИКТО НЕ ВЫДАЁТ
А сколько бюджетных денег уходит на жти бумажки по всей границе Украины?
но власть денег не считает 😀😀😀
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01.06.2020 11:03 Відповісти
Как такое возможно - Аваков подмял под себя МЧС- и потому он не мог так долго погасить чернобыльский лес, бо техника вся убитая .

Аваков подмял под себя пограничников- и потому ВЕСЬ МИР ВИДЕЛ ТОТ АБСУРД ТОЛП УКРАИНЦЕВ НА ГРАНИЦЕ
А О ПРОКОЛАХ В МВС НЕ ПИШЕТ ТОЛЬКО ЛЕНИВЫЙ
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01.06.2020 10:57 Відповісти
Блин:выбрали полуобразованных детей во власть и теперь все боятся уволить Авакова
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01.06.2020 10:58 Відповісти
 
 