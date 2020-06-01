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Новости Коронавирус и карантин
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"Охматдет" получил трехмесячный запас ПЦР-тестов на COVID-19, - Степанов

Национальная детская специализированная клиническая больница "Охматдет" получила трехмесячный запас ПЦР-тестов на COVID-19 и 2 тыс. ИФА-тестов.

Об этом на брифинге 1 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"На обращение "Охматдета" мы вчера передали ПЦР-тесты, которые обеспечивают трехмесячный запас в этой больнице, и 2 тыс. ИФА-тестов. Все эти системы могут использоваться по показаниям для тестирования как детей, так и родителей, которые находятся в детской больнице "Охматдет", - сказал Степанов.

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Министр здравоохранения поздравил всех с Днем защиты детей , который отмечается 1 июня, и обратил внимание на важность защиты здоровья именно детей.

Автор: 

больница (1436) дети (6472) карантин (16729) Минздрав (4899) ОХМАТДЕТ (243) Степанов Максим (2062) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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не пройшло і трьох місяців від початку епідемії !
тести мабуть китайські?
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01.06.2020 10:32 Ответить
Ага. Степанов "обеспечил" Охматдет трехмесячным запасом бесполезного китайского говна. А заплатил за них из наших денег, как за настоящие.
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01.06.2020 13:42 Ответить
Невже ? Только на той неделе был там, на кровосдаче, и интересовался этой темой- сказали нет ничего. Хоть шо-то....
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01.06.2020 10:41 Ответить
Так в Охматдете небось понимают, что тесты от степанова - говно. Вот и сказали, что нет ничего. Правду, в общем, сказали.
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01.06.2020 13:43 Ответить
Мы рады, только охмадету у нас нету.
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01.06.2020 10:51 Ответить
по чем за 1 штуку палучил??

кто 1000% наварил?
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01.06.2020 11:59 Ответить
 
 