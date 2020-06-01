"Охматдет" получил трехмесячный запас ПЦР-тестов на COVID-19, - Степанов
Национальная детская специализированная клиническая больница "Охматдет" получила трехмесячный запас ПЦР-тестов на COVID-19 и 2 тыс. ИФА-тестов.
Об этом на брифинге 1 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
"На обращение "Охматдета" мы вчера передали ПЦР-тесты, которые обеспечивают трехмесячный запас в этой больнице, и 2 тыс. ИФА-тестов. Все эти системы могут использоваться по показаниям для тестирования как детей, так и родителей, которые находятся в детской больнице "Охматдет", - сказал Степанов.
Министр здравоохранения поздравил всех с Днем защиты детей , который отмечается 1 июня, и обратил внимание на важность защиты здоровья именно детей.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тести мабуть китайські?
кто 1000% наварил?