"Охматдет" получил трехмесячный запас ПЦР-тестов на COVID-19, - Степанов

Национальная детская специализированная клиническая больница "Охматдет" получила трехмесячный запас ПЦР-тестов на COVID-19 и 2 тыс. ИФА-тестов.

Об этом на брифинге 1 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"На обращение "Охматдета" мы вчера передали ПЦР-тесты, которые обеспечивают трехмесячный запас в этой больнице, и 2 тыс. ИФА-тестов. Все эти системы могут использоваться по показаниям для тестирования как детей, так и родителей, которые находятся в детской больнице "Охматдет", - сказал Степанов.

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Министр здравоохранения поздравил всех с Днем защиты детей , который отмечается 1 июня, и обратил внимание на важность защиты здоровья именно детей.