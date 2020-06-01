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"Охматдит" отримав тримісячний запас ПЛР-тестів на COVID-19, - Степанов

Національна дитяча спеціалізована клінічна лікарня "Охматдит" отримала тримісячний запас ПЛР-тестів на COVID-19 і 2 тис. ІФА-тестів.

Про це на брифінгу 1 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На звернення "Охматдиту" ми вчора передали ПЛР-тести, які забезпечують тримісячний запас у цій лікарні, та 2 тисячі ІФА-тестів. Усі ці системи можуть використовуватися за показами для тестування як дітей, так і батьків, які перебувають у дитячій лікарні "Охматдит", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на COVID-19 захворіли 13 дітей і 79 медпрацівників, загалом 1725 дітей і 4621 медпрацівник, - Степанов

Міністр охорони здоров'я привітав усіх із Днем захисту дітей, який відзначається 1 червня, та звернув увагу на важливість захисту здоров'я саме дітей.

Автор: 

лікарня (1356) діти (5044) карантин (18172) МОЗ (5390) Охматдит (245) Степанов Максим (2196) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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не пройшло і трьох місяців від початку епідемії !
тести мабуть китайські?
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01.06.2020 10:32 Відповісти
Ага. Степанов "обеспечил" Охматдет трехмесячным запасом бесполезного китайского говна. А заплатил за них из наших денег, как за настоящие.
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01.06.2020 13:42 Відповісти
Невже ? Только на той неделе был там, на кровосдаче, и интересовался этой темой- сказали нет ничего. Хоть шо-то....
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01.06.2020 10:41 Відповісти
Так в Охматдете небось понимают, что тесты от степанова - говно. Вот и сказали, что нет ничего. Правду, в общем, сказали.
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01.06.2020 13:43 Відповісти
Мы рады, только охмадету у нас нету.
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01.06.2020 10:51 Відповісти
по чем за 1 штуку палучил??

кто 1000% наварил?
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01.06.2020 11:59 Відповісти
 
 