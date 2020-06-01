"Охматдит" отримав тримісячний запас ПЛР-тестів на COVID-19, - Степанов

Національна дитяча спеціалізована клінічна лікарня "Охматдит" отримала тримісячний запас ПЛР-тестів на COVID-19 і 2 тис. ІФА-тестів.

Про це на брифінгу 1 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На звернення "Охматдиту" ми вчора передали ПЛР-тести, які забезпечують тримісячний запас у цій лікарні, та 2 тисячі ІФА-тестів. Усі ці системи можуть використовуватися за показами для тестування як дітей, так і батьків, які перебувають у дитячій лікарні "Охматдит", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на COVID-19 захворіли 13 дітей і 79 медпрацівників, загалом 1725 дітей і 4621 медпрацівник, - Степанов

Міністр охорони здоров'я привітав усіх із Днем захисту дітей, який відзначається 1 червня, та звернув увагу на важливість захисту здоров'я саме дітей.