Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Вчера выяснилось, что мой тест на коронавирус положительный. У меня не было симптомов, но поскольку планы посетить воинские части, решил пройти тест, и он оказался положительным", - сказал Пашинян в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, коронавирусом заразилась также вся его семья.

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