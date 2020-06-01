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Новости Коронавирус и карантин
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Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Вчера выяснилось, что мой тест на коронавирус положительный. У меня не было симптомов, но поскольку планы посетить воинские части, решил пройти тест, и он оказался положительным", - сказал Пашинян в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, коронавирусом заразилась также вся его семья.

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Армения (829) карантин (16729) Пашинян Никол (127) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Дивлячись кого назвати шишкою, он в Кам'янці померла найбагатша людина Хмельниччини, доларовий міліонер, директор цементного заводу.
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01.06.2020 10:38
+2
Нащо його арештовувати, Пермякових на росії ще багато.
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01.06.2020 10:40
+1
Или спецназ оттуда. Как с Хафизуллой Амином.
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01.06.2020 10:28
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Taк теперь именуется очередной государственный переворот.
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01.06.2020 10:24 Ответить
Или спецназ оттуда. Как с Хафизуллой Амином.
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01.06.2020 10:28 Ответить
Значит просто арестован.
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01.06.2020 10:35 Ответить
Нащо його арештовувати, Пермякових на росії ще багато.
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01.06.2020 10:40 Ответить
В принципі так, крім Пермякова і тестів від московії вірменам нема чого чекати.
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01.06.2020 10:36 Ответить
Очередное враньё ,этот тоже не сдохнет ,ещё ни одна шишка не сдохла .Обычный грипп или простуду можно подписать под любую болезнь .
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01.06.2020 10:35 Ответить
Дивлячись кого назвати шишкою, он в Кам'янці померла найбагатша людина Хмельниччини, доларовий міліонер, директор цементного заводу.
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01.06.2020 10:38 Ответить
И умер от ковида? -да конечно нет .
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01.06.2020 10:46 Ответить
Вот и умничка🌚
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01.06.2020 11:08 Ответить
Надо было навестить путена в бункере до того. А так ни о чем
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01.06.2020 11:42 Ответить
Одобряю выбор Всевышнего. Это маленький бумеранг )(уйловской шестерке по результатам голосования в ООН по рашистской агрессии!
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01.06.2020 13:14 Ответить
Борис Джонсон против россиян, ему за что бумеранг в виде коронавируса и ухудшения зрения прилетел?
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01.06.2020 15:07 Ответить
 
 