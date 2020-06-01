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Прем'єр Вірменії Пашинян заразився коронавірусом
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що заразився коронавірусною інфекцією COVID-19.
"Вчора з'ясувалося, що мій тест на коронавірус позитивний. У мене не було симптомів, але оскільки планував відвідати військові частини, вирішив пройти тест, і він виявився позитивним", - сказав Пашинян у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна .
За його словами, коронавірусом заразилася також вся його родина.
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