Прем'єр Вірменії Пашинян заразився коронавірусом

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що заразився коронавірусною інфекцією COVID-19.

"Вчора з'ясувалося, що мій тест на коронавірус позитивний. У мене не було симптомів, але оскільки планував відвідати військові частини, вирішив пройти тест, і він виявився позитивним", - сказав Пашинян у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна .

За його словами, коронавірусом заразилася також вся його родина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Вірменії склалася доволі непроста ситуація, і ми маємо справу з другою хвилею коронавірусу, - прем'єр Пашинян