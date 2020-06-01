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Новини Коронавірус і карантин
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Прем'єр Вірменії Пашинян заразився коронавірусом

Прем'єр Вірменії Пашинян заразився коронавірусом

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що заразився коронавірусною інфекцією COVID-19.

"Вчора з'ясувалося, що мій тест на коронавірус позитивний. У мене не було симптомів, але оскільки планував відвідати військові частини, вирішив пройти тест, і він виявився позитивним", - сказав Пашинян у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна .

За його словами, коронавірусом заразилася також вся його родина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Вірменії склалася доволі непроста ситуація, і ми маємо справу з другою хвилею коронавірусу, - прем'єр Пашинян

Автор: 

Вірменія (738) карантин (18172) Пашинян Нікол (134) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Дивлячись кого назвати шишкою, он в Кам'янці померла найбагатша людина Хмельниччини, доларовий міліонер, директор цементного заводу.
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01.06.2020 10:38
+2
Нащо його арештовувати, Пермякових на росії ще багато.
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01.06.2020 10:40
+1
Или спецназ оттуда. Как с Хафизуллой Амином.
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01.06.2020 10:28
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Taк теперь именуется очередной государственный переворот.
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01.06.2020 10:24 Відповісти
Или спецназ оттуда. Как с Хафизуллой Амином.
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01.06.2020 10:28 Відповісти
Значит просто арестован.
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01.06.2020 10:35 Відповісти
Нащо його арештовувати, Пермякових на росії ще багато.
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01.06.2020 10:40 Відповісти
В принципі так, крім Пермякова і тестів від московії вірменам нема чого чекати.
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01.06.2020 10:36 Відповісти
Очередное враньё ,этот тоже не сдохнет ,ещё ни одна шишка не сдохла .Обычный грипп или простуду можно подписать под любую болезнь .
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01.06.2020 10:35 Відповісти
Дивлячись кого назвати шишкою, он в Кам'янці померла найбагатша людина Хмельниччини, доларовий міліонер, директор цементного заводу.
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01.06.2020 10:38 Відповісти
И умер от ковида? -да конечно нет .
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01.06.2020 10:46 Відповісти
Вот и умничка🌚
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01.06.2020 11:08 Відповісти
Надо было навестить путена в бункере до того. А так ни о чем
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01.06.2020 11:42 Відповісти
Одобряю выбор Всевышнего. Это маленький бумеранг )(уйловской шестерке по результатам голосования в ООН по рашистской агрессии!
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01.06.2020 13:14 Відповісти
Борис Джонсон против россиян, ему за что бумеранг в виде коронавируса и ухудшения зрения прилетел?
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01.06.2020 15:07 Відповісти
 
 