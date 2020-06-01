"Укрзализныця" возобновила пассажирские перевозки между некоторыми областями, - Криклий. ИНФОГРАФИКА

Сегодня, 1 июня, в 6:12 с вокзала "Киев-Пассажирский" запустили первый пассажирский поезд после карантина по направлению "Киев-Константиновка".

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что более 40 поездов дальнего следования и 214 пригородных поездов начинают работу с сегодняшнего дня и их список будет пополняться.

Когда и какие рейсы могут открыться в дальнейшем, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение касательно возможности ослабления карантина и возобновления сообщения.

"Также начаты межобластные автомобильные пассажирские перевозки. Работаем над постепенным запуском авиасообщения", - подытожил Криклий.

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