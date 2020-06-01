"Укрзалізниця" відновила пасажирські перевезення між деякими областями, - Криклій. ІНФОГРАФІКА
Сьогодні, 1 червня, о 6:12 із вокзалу "Київ-Пасажирський" запустили перший пасажирський потяг після карантину за напрямком "Київ-Костянтинівка".
Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що понад 40 поїздів далекого прямування та 214 приміських поїздів вирушають від сьогодні і їхній список поповнюватиметься.
Коли і які рейси можуть відкритися у подальшому, визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони формують відповідне рішення щодо можливості послаблення карантину та відновлення сполучення.
"Також розпочато міжобласні автомобільні пасажирські перевезення. Працюємо над поступовим запуском авіасполучення", - підсумував Криклій.
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