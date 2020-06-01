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"Укрзалізниця" відновила пасажирські перевезення між деякими областями, - Криклій. ІНФОГРАФІКА

Сьогодні, 1 червня, о 6:12 із вокзалу "Київ-Пасажирський" запустили перший пасажирський потяг після карантину за напрямком "Київ-Костянтинівка".

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що понад 40 поїздів далекого прямування та 214 приміських поїздів вирушають від сьогодні і їхній список поповнюватиметься.

Коли і які рейси можуть відкритися у подальшому, визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони формують відповідне рішення щодо можливості послаблення карантину та відновлення сполучення.

"Також розпочато міжобласні автомобільні пасажирські перевезення. Працюємо над поступовим запуском авіасполучення", - підсумував Криклій.

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Укрзалізниця відновила пасажирські перевезення між деякими областями, - Криклій 01

Автор: 

залізниця (1500) Укрзалізниця (6826) Криклій Владислав (548)


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01.06.2020 11:00 Відповісти
 
 