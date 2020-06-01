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Новости Агрессия России против Украины
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Запад должен пересмотреть Будапештский меморандум, чтобы остановить Путина, - Резников

Запад должен пересмотреть Будапештский меморандум, чтобы остановить Путина, - Резников

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что настало время пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Atlantic Counсil.

По его словам, неспособность международного сообщества остановить Путина в Украине привела к эскалации гибридных военных действий России против всего западного мира.

"Настало время пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года, чтобы положить конец конфронтации и проложить путь к устойчивому миру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина видит по крайней мере два направления, которые обещают значительный прогресс в рамках Будапешта. Это включает качественно новый уровень военно-технической поддержки Украины, а также помощь в привлечении государства-агрессора к ответственности.

Напомним, доверившись гарантиям, предложенным США, Великобританией и Россией, Украина подписала Будапештский меморандум 5 декабря 1994 года. Тем самым Украина добровольно отказалась от своего ядерного арсенала, третьего по величине в мире в то время. Россия нарушила договор и напала на Украину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "С Украиной нас кинули. В 2014 году нам обещали деньги боевые. Мы под бомбежками вывозили раненых с территории Украины", - медики российского Гуково. ВИДЕО

Автор: 

Будапештское соглашение (169) путин владимир (31214) россия (95365) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+16
Пора бы уже за четверть века понять, что единственной целью меморандума было лишение Украины ядерного оружия.
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01.06.2020 11:18
+11
Никто за нас воевать не будет. Слышишь, зе?
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01.06.2020 11:18
+10
Захід має переглянути Будапештський меморандум, щоб зупинити Путіна, - Резніков - Цензор.НЕТ 103
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01.06.2020 11:49
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Правила форума Совет форумчан
какой смысл пересматривать то, чем давно уже все подтёрлись ...
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01.06.2020 11:13 Ответить
я в шоке от новости тут вроде как сам Кравчук сказал мол если бы Украина вела переговоры о денежной компенсации то сумма примерно равнялась бы 250 млрд!!!!!! ДОЛЛАРОВ США эти овцы наши во- власти даже 2 млрд не взяли и 25 не взяли.... дебилье полное в тюрьму да пожизненно таких горе политиков от Украины надо.. такие суммы прос...и (идиома)
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01.06.2020 11:21 Ответить
Америка мала дати Україні 250 мільярдів доларів за те, що Україна віддала свою ядерну зброю Росії?
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01.06.2020 11:28 Ответить
Захід має переглянути Будапештський меморандум, щоб зупинити Путіна, - Резніков - Цензор.НЕТ 103
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01.06.2020 11:49 Ответить
Так считать можно до конца столетия. Кто кому должен
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01.06.2020 11:33 Ответить
Ну да, если бы в 2014 и 2015 Украиной правили бы украинцы, то был шанс реализовать меморандум, но самый бедный президент Украины его про срал, а скорее специально девальвировал. А сейчас уже поздно махать кулаками ...
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01.06.2020 11:44 Ответить
Если бы да кабы, да во рту выросли грибы .....
Если бы в Украине жили украинцы, а не малоросы, то в 1994 году проголосовали бы за украинца Черновола, а не малороса Кучму. Языковой вопрос бы сейчас не стоял и не было бы сейчас проблем с Крымом и Лугандой....
А поздно махать руками, будет когда будешь лежать в канаве облепленный мухами!!!
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01.06.2020 12:00 Ответить
І до кого Кравчук має претензії щодо недолугості, до себе самого? Адже саме за його президентства було вивезено в РФ тактичне та оперативно-тактичне ядерне озброєння, яке на 100% перебувало під українським контролем щодо рішення про застосування та вибору мішеней для такого застосування (ці види озброєння не потребують жодних "ядерних валізок" і перебувають в оперативному управлінні командирів дивізій та командуючих корпусів і армій (навіть не міністра оборони)).
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01.06.2020 12:01 Ответить
Большой смысл. Раз им подтёрлись, мы имеем все основания и права возобновить свой ядерный потенциал. А там уж пусть решают, кого им выгоднее поддерживать, рашку или нас. Потому что сейчас они фактически поддерживают рашку (а для лохов есть сказочки про санкции).
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01.06.2020 11:53 Ответить
Тогда им будет выгоднее, закрыть глаза на Рашку, которая согласно кулуарным договоренностям завела бы сюда войска и не дала Украине возобновить ядерный потенциал (типа навела порядок).
После чего, тут появился бы марионеточный президент, который сразу свернул программу ЯО, признал Крым Расейским, ввел расейский язык вторым первым государственным после чего подписал договор про СССР 2.0.........
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01.06.2020 12:05 Ответить
Как утомили доморощенные предсказатели...
Ну пусть попробует ввести, я хочу это видеть.

Или ей нужен повод, чтоб ввести. Проблема в том, что руки коротки.
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01.06.2020 12:48 Ответить
Не доморошенный вояка?! С окопа пишешь?

PS Они и так глаза на все это хотят закрыть (и переодически пытаются), но тяжело, поскольку Порошенко в свое время поднял бучу....Но если Украина заявит про восстановление ЯО, чего никому в ЕС и за океаном не хочется, то глаза закрыть будет на порядок легче. Чтобы там диванные стратеги не рассчитывали и в каком состоянии на находилась армия Рашки, но она на порядок превосходит размерами нашу армию со всеми вытекающими (да их потери будут огромными, что может даже приведет к их развалу, но сначала проиграем мы)
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01.06.2020 13:59 Ответить
Да мне по фиг на ЕС и на что они там глаза закроют, и про состояние российской армии я знаю не от "аналитиков" с форума цензора, в 2015 году уже был в армии, и уже тогда стало ясно: если бы они могли захватить нас военной силой, они бы это давно сделали, и никакие кулуарные договорённости, бучи, закрытие или открытие глаз и т.п. им не помешали бы и не помогли бы (как не помешал Будапештский меморандум оккупировать Крым, что является его прямым и беспардонным нарушением, и Запад фактически закрыл глаза на сбитие их Боинга российской армией - напомню, в первую мировую США вступили в войну из-за Лузитании); если они этого не сделали, значит просто не могут и всё. А их армия по количеству может превосходить нашу, но не по боевому духу и мозгам, они умеют воевать тупо количеством и прикрываясь гражданскими, а по количеству они далеко не на порядок больше. Да и китайцы не спят, а просто ждут своего часа провести демаркационную линию для новой украино-китайской границы. А мы, бандеровцы, не боялись воевать в 1944 году на два фронта, не прекращали борьбу против огромного СССР, который имел даже ЯО, не говоря уже про танки и сильнейшую армию мира после ВМВ, а теперь и подавно не боимся! Слава Украине! Смерть врагам!
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02.06.2020 11:29 Ответить
Если действительно был в армии, то респект и низкий поклон.
Что касается того почему они нас не захватили силой, про это уже сто раз писалось кучей аналитиков и сводится к тому, что: 1. Они изначально не рассчитали силы, а так же способность "хунты" организовать оборону (думали все побегут, институты рухнут..) и думали что удастся решить без открытой экспансии (я-ля гражданская война, а они все такие в белом...); 2. для открытого наступления после провала п.1. им пришлось бы вводить всеобщую мобилизацию, что патриотам-ватникам желающим воевать с дивана вряд ли бы понравилось; 3. санкции которые смогла организовать "хунта" при открытой войне, уже грозят крахом расейской экономики (опять же из за провала п.1.)...Ну и еще куча мелких факторов.
Что касается мозгов нашей армии, то к сожалению прошлые выборы, наглядно показали, что мозгов у нашей армии, не больше, чем у быдлонаселения, у которого мозгов в свою очередь, не больше чем у расейских ватников. Боевые офицеры, которые прошли войну с 2014 и реально понимают, какая армия была и какой стала (что реально "наворовал" Порошенко) еще "при розумі", а вот рядовой состав...особенно после 2017-2018 года....
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03.06.2020 09:56 Ответить
Всё намного проще. Повторюсь. Москали - такой народ, которые меньше всего думают про договора, мораль, санкции, последствия и т.п. Они просто если могут что-то прямо сейчас сделать, то берут и делают, пока могут. Или не делают, если не могут. Как они захватили Крым. Почему? Потому что на тот момент государства у нас не было, армии не было, патриотов было мало. Потом полезли на Донбасс и начали получать по зубам. Вот это их и остановило. Не слова, не бумажки, не мысли, не намерения. А тривиальное физическое воздействие.
А что до армии - не будем трогать больную тему, я там был в последний раз полтора года назад во время потешного военного положения, и из первых рук знаю, что такое "армия-мова-вира". Лучше не начинать. Аховое, жуткое состояние нашей армии во всех отношениях компенсируется тем, что у москалей всё тоже самое, только на порядок хуже. Ну ещё у них нет бандеровцев.
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03.06.2020 12:05 Ответить
Вместе с правом на возобновлении ядерного потенциала Украина может получить международную изоляцию. Сможет зе-команда избежать этого? Вряд ли, не тот президент. Даже МВФ Зеленским подтёрся.
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01.06.2020 12:27 Ответить
Наше право фактически прописано в меморандуме. Или в нём также прописана международная изоляция?
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01.06.2020 12:55 Ответить
А ну-ка, а ну-ка... процитируйте этот пункт декларации где прописана возможность отката к ядерному статусу, а то сколько раз читал, как то пропустил
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01.06.2020 14:02 Ответить
Смешной? Если ты составляешь договор о купле-продаже, а тебя кинули и ты хочешь вернуть своё назад, то с тебя требуют пункт: "если продавца кинули", а если такого пункта нет, то на нет и суда нет?
Меморандум НАРУШЕН. Он НЕ ИСПОЛНЕН. Понимашь? Таким образом, он аннулируется.
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02.06.2020 11:31 Ответить
Ну все ты меня юридически задавил
А теперь почитай, что такое меморандум и чем он отличается от договора. Потом поразмышляйте, как государство принимает на себя, какие то международные обязательства и не связано ли это как то, с такими процессами, как ратификация и имплементация
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03.06.2020 09:26 Ответить
Все это разговоры в пользу бедных. Факт: у нас отобрали ЯО обманом, подтёрлись бумажками про него. Мы имеем полное право его восстановить. Более того, это обязанность правительства по отношению к народу Украины, особенно в нынешних обстоятельствах.
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03.06.2020 12:11 Ответить
А Ви багато можете назвати ядерних держав, які перебувають в міжнародній ізоляції (не тих, хто намагається здобути статус, а тих, хто його вже де-факто має)? Сам ядерний статус практично робить таку ізоляцію неможливою. ******* ядерні держави зовсім не одночасно такими стали: першими були США, згодом до "ядерного клубу" завдяки своїм шпигунам долучився СРСР, потім США поділилися ядерними технологіями з Великобританією, Франція і Китай долучилися до "ядерного клубу" значно пізніше (в 1960-му і 1964-му) -- про останнє ще співав в одній зі своїх пісень В. Висоцький, ніби звертаючись до китайців: "Вы договор (про нерозповсюдження яд. зброї) одни не подписали. Чем причинили всем народам боль. И этим всему миру показали, что вам дороже генерал Де Голь (тодішній президент Франції, який теж не захотів відмовлятися від яд. амбіцій)", потім були Індія, Пакистан, Ізраїль (вже на пам'яті останнього покоління)...
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02.06.2020 00:02 Ответить
Як на мене, набагато ефективніше, дешевше й простіше було б, якщо Укрвїна домагалася б, щоб США розмістили своє ЯЗ на її території. И, по-друге, щоб F-35 країн НАТО вели патрулювання іі повітряного простору.
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02.06.2020 05:38 Ответить
зачем пересматривать то, что должно ПРОСТО ВЫПОЛНЯТСЯ? или это так сопля и тут москву хочет из-под удара вывести?
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01.06.2020 11:17 Ответить
Хотел бы Запад его выполнить - уже бы это сделали. А так это все пустые разговоры. Нужно не 25-летние меморандумы поднимать, а заключать новые договора
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01.06.2020 11:21 Ответить
угу, с вентиляторным заводом заключать договора )))
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01.06.2020 11:30 Ответить
Согласен, но Украина не сделала даже минимальных телодвижений прописанных в договоре...
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01.06.2020 12:10 Ответить
Нужно не 25-летние меморандумы поднимать, а заключать новые договора
Будет ещё одна бумага, а толку? Считаются с сильными, а Украина слаба и слабеет дальше. Сумела полаяться на пустом месте с Грузией изза Саака, с Арменией изза официального непризнания геноцида армян, с Польшей...
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01.06.2020 14:17 Ответить
Ты хош сказать, что тот, кто в 2014 - 2019 правил Украиной и вывел моську из под удара был соплей?
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01.06.2020 11:46 Ответить
Никто за нас воевать не будет. Слышишь, зе?
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01.06.2020 11:18 Ответить
3Енукович вообще за кремль.
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01.06.2020 11:21 Ответить
Пора бы уже за четверть века понять, что единственной целью меморандума было лишение Украины ядерного оружия.
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01.06.2020 11:18 Ответить
Це дійсно так, і провина за те, що так відбулося, лежить на Кравчуку та Кучмі: треба було не погоджуватися на його вивезення в Росію, а запропонувати США та НАТО гарантії (договірні і технічні), що ця зброя, якщо і полетить, то лише у східному напрямку.
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01.06.2020 11:48 Ответить
Это правда, но выполнить прописанное в меморандуме Украине все же стоило
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01.06.2020 12:11 Ответить
Это заявление сделано в основном популизма ради. Так как никто Резникова ни в США ни в ЕС не услышит. А вообще, кто такой Резников? Он собирается в президенты, или только в депутаты?
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01.06.2020 11:19 Ответить
Это не договор, из него выходить не надо, это бумажка которой можно и вытерли одно место
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01.06.2020 11:25 Ответить
и вернет статус-кво перед его заключением.
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01.06.2020 11:27 Ответить
_Запад как раз ожесточённо против удушения мордора, и доказал это и словом, и делом. Надеются мордор поможет им обороняться от кетая, идиоты... Но обороняться им придётся от кетая с мордором, являющихся военными союзниками против Запада.
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01.06.2020 11:20 Ответить
Западу не выгоден развал России, так как ядерное оружие может попасть в плохие руки. Поэтому, они сжимают пальцы на горле Кремля ровно настолько, чтобы держать в его в руках, но не задушить окончательно.
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01.06.2020 11:33 Ответить
Он им невыгоден по другим причинам. ЯО в РФ уже нет. Вернее, есть, но оно способно максимум устроить локальный Чернобыль в самой рашке.
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01.06.2020 11:50 Ответить
Чушь не лепи. Того, что у них есть, вполне хватит чтобы весь мир в труху.
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01.06.2020 14:45 Ответить
Ага, и заодно свои же яхты, футбольные клубы, виллы, заводы, детей в престижных университетах, банки, где их денежки... Ну, может, весь мир и в труху, но со святым исключением: США, ЕС, Кипр, оффшоры и т.п. Короче говоря, Африку они могут в труху разнести, и то, осторожно

Это если допустить, что у них есть чем А вообще-то, ЯО имеет ограниченный срок годности и требует немалых затрат на поддержание. В стране, где ВСЁ разворовывается, это самая дооходная статья воровства. По документам тысячи боеголовок, каждая стоит миллионы долларов, требуется обновлять раз во сколько-то лет. По сути - виллы на Лазурном берегу, квартиры в Лондоне и т.п.

Ещё СССР сдох именно потому что слишком много денег тратил на ЯО, в частности. Если эти живы - значит, на самом деле они тратят только на бумагу, по которой у них оно есть.
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02.06.2020 11:19 Ответить
Да не об этом речь идёт. ЯО и заводы по обогащению урана, которые производят как боевой так и мирный атом, у россии есть, и с этим приходится считаться. Про то, что всё заржавело и не работает - детский бред! Рашка, мировой флагман в атомной энергетике, а это, само собой подразумевает то, что в ядерной сфере у них всё норм.
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02.06.2020 12:49 Ответить
И что? у нас про всех президентов какие только надписи не пишут, а уж если в интернете посмотреть - закачаешься. И привело ли у нас это к чему-то?
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01.06.2020 11:22 Ответить
Заявление ни о чем, то есть о том, чего уже нет.
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01.06.2020 11:26 Ответить
Как можно пересматривать то, чего нет?
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01.06.2020 11:29 Ответить
Та кацапам плювати на договори. Поки ми самі не викинем паРашу з своєї голови і своєї землі - ніхто нам не допоможе і воювати за нас не буде.
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01.06.2020 11:30 Ответить
Запад должен / Путин умный человек. можно договориться, - Шефир./Поэтому чувак Янелох был уверен : Кандидат в президенты Владимир Зеленский обещает в случае победы закончить войну. - Укринформ./ А тут облом: Россия прямо заявила в ООН, что без снятия санкций не будет глобального перемирия/Резников переводит стрелки с Шефира и Янелоха на Запад.
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01.06.2020 11:40 Ответить
Дійсно щось реально дієве може дати перегляд Будапештського меморандуму в напрямку хоча б часткового повернення статус-кво, який існував до його підписання (з допомогою насамперед США відновлення українського принаймні тактичного, оперативно-тактичного і середньої дальності ядерного озброєння, яке не становить загрози Америці, з подальшою договірною інтеграцією його в систему атлантичної безпеки).
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01.06.2020 11:43 Ответить
...ишта, какой вицек грамашный
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01.06.2020 11:45 Ответить
Запад должен "пересмотреть" путло , а не Будапештский меморандум .
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01.06.2020 11:51 Ответить
По этому вопросу тогда марионеток кремля и не спрашивали всерьез.Не думаю,что спрашивать будут и после 30-и лет праздных шатаний.Для етого нужно,как минимум быть обновлённой нацией(выиграть хотя-бы одну войну за независимость или стать членом НАТО.
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01.06.2020 12:03 Ответить
ну нарешті наважилися нагадати чиї підписи під ним стоять, а то якось "досвідчені дипломати" стільки років тримали язика у певному місці
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01.06.2020 12:04 Ответить
Ну, пошуметь на тему этого меморандума будет полезно!
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01.06.2020 12:09 Ответить
Зачем его пересматривать, если вы (как и Порох) не хотите выполнить даже то что там прописано???
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01.06.2020 12:12 Ответить
Пора б вже російських окупантів всіх знищити!
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01.06.2020 12:14 Ответить
Договор (любой) имет смысл, если стороны имеют систему сдержек и противовесов и его нарушение будет невыгодным для всех сторон (будет что потерять). Будапештский меморандум обычная юридическая туалетная бумага крючкотворцев, так не оставила Украине никаких рычагов давления и механизмов воздействия вслучае его нарушения, что мы и наблюдаем. Поэтому мне всегда непонятно с какого перепугу "подписываться" под взякого рода конвенциям и "запретам", если не обладаешь никаким весомыми аргументами для воздействия на других подписантов!?
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01.06.2020 12:15 Ответить
Поэтому мне всегда непонятно с какого перепугу "подписываться" под взякого рода конвенциям и "запретам", если не обладаешь никаким весомыми аргументами для воздействия на других подписантов!?
"На дурака не нужен нож,
ему с три короба наврешь,
и делай с ним что хошь."
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01.06.2020 14:21 Ответить
Я понимаю, что оказывается давление (угрозы, шантаж и вымогательство) со стороны тех, кому это очень выгодно, но ведь всегда можно "включить дурочку" или подписать и никогда "не набрать" голосов для ратификации. И самое важное это сделать ПРИМАТ национального законодательства над международным (все, что противоречит или не соответсвует национальному законодательству должно не иметь никакой силы и не исполняться)!
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01.06.2020 16:48 Ответить
ведь всегда можно "включить дурочку" или подписать и никогда "не набрать" голосов для ратификации.

Можно. Один раз. Потом вам не раз это припомнят делом. Напр, подпишут обязательство по чему-то важному для вас и включат потом дурочку. РеалполИтик - не песочница, кидалово тут проходит только при хорошей поддержке.

И самое важное это сделать ПРИМАТ национального законодательства над международным
Мы с вами на одном глубусе живем? Укр власти боятся даже произнести вслух, что есть иные источники финансирования, кроме МВФ, а вы тут основы подрываете )))))

Да и поздно пить боржоми - независимость ещё Порох сдал, и такие поступки уже невозможны.
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01.06.2020 16:58 Ответить
с чего вы решили, что это должны сделать нынешние власти?! на мой взгляд нынешнее государство нужно вообще похоронить и создавать новое (с нуля без всякой приемственности или признания долгов прошлых казнокрадов)! И никакого "международного права" не нужно, только двусторонные договоренности, непротиворечащие новым законам страны,а все "оон-ы", "обсе", "юнеско" и т.п. пусть "идут лесом" (в задницу)!
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01.06.2020 18:33 Ответить
на мой взгляд нынешнее государство нужно вообще похоронить
Мы старый мир разрушим до основанья - уже было, проходили.
и создавать новое (с нуля без всякой приемственности или признания долгов прошлых казнокрадов)!
"а затем мы наш, мы новый мир построим" - тоже было, в последствиях до сих пор барахтаемся. Откуда уверенность, что новое - это будет лучше?
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02.06.2020 12:16 Ответить
нет. "не проходили"! не нужно БУНТ РАБОВ путать с созданием ГОСУДАРСТВА ГРАЖДАН - РЕСПУБЛИКИ /свободный и имущих, НЕ ГОЛОДРАНЦЕВ и НЕ НИЩИХ/!
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02.06.2020 13:54 Ответить
И никакого "международного права" не нужно, только двусторонные договоренности,

Почему уверены, что эти двусторонные договоренности будут соблюдаться той стороной? А если нет? какие сегодня у Украины возможности давления при несоблюдении? Международное право то уже тю-тю.

То что вы предлагаете - это факт политика Трампа: или вы будете соглашаться с моими условиями или получите в глаз. Но это - политика оч сильного и богатого, не оч нуждающегося в союзниках и союзах. А Украина - бедная и слабая, она ставить условия, угрожать дать в глаз и требовать не может, может только жаловаться и просить, что и было последние годы. Но лучше - договариваться по возможностям, иначе именно она, а не все "оон-ы", "обсе", "юнеско" и т.п. пойдет "лесом" (в задницу)!
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02.06.2020 12:26 Ответить
Украине не бедная и не слабая, "Бедной и слабой" ее делают олигархи и чинуши!Договоры заключаются на обоюдной выгоде /и не выгоде в случае нарушения/!
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02.06.2020 13:51 Ответить
Украине не бедная и не слабая,
Те вы считаете, что Украина сегодня богатая и сильная. "Блажен кто верует - тепло ему на свете".
"Бедной и слабой" ее делают олигархи и чинуши!
Те Украина все-таки бедная и слабая Вы как-нибудь определитесь, и заодно отделите результаты от причин.

Договоры заключаются на обоюдной выгоде /и не выгоде в случае нарушения/!
Верно. Только договоры заключаются сегодня, основываясь на сегодняшней выгоде для сторон. Завтра ситуация может измениться, и сильный может заставить слабого выполнять ставший невыгодным договор, а наоборот - врядли получится. Кстати, международное право вы отменили ))))
До 19 века величина территориальных вод государств официально определялась просто: по максимальной дальнобойности береговых орудий. Отказ от международного права фактически ведет к возврату к похожим нормам.
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02.06.2020 14:53 Ответить
тільки такий довбойоп як кравчук, який корче з себе тепер гуру політики, міг віддати найцінніше за памятку(меморандум) - це навіть не документ - це пояснювальна записка і резніков не може цього не знати а свідомо вмикає клоуна ... поїзд пішов, зате ми як папуаси за гори золота отримали скляні пляшки
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01.06.2020 12:25 Ответить
За часів окупації наша влада також доклалася до перетворення Будапештського меморандуму на папірець з наслідками у вигляді мінських домовленостей і законів про Про особливий статус ордло. А що потрібно було зробити? Надати світу детальний звіт про наші озброєння на окупованих територіях до окупації і порівняння їх з поточним станом. Щоб унеможливити інсинуації іхтамєтов про шахтарів і трактористів на українських танках.
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01.06.2020 12:41 Ответить
Щоб унеможливити інсинуації іхтамєтов про шахтарів і трактористів на українських танках.
Зачем? Вы думаете, что-нибудь из серьезных людей в это верит? А плебсу на всё плевать...
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01.06.2020 14:24 Ответить
Якщо серйозні і не вірять, то шляхом мінського договорняку отримали практичну можливість засвідчити - іхтамнєт!
Інакше росія не була б в них де-факто миротворцем, а не окупантом. Було цілком у наших силах і можливостях - просто порахувати, що на Донбасі було до, і за допомогою американських супутникових даних - скільки стало після. З офіційно підтвердженою різницею можна було б не на перемовини йти, а одразу в суд. Тому що Донбас був в нас напередодні війни реально демілітаризованою зоною.
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02.06.2020 10:46 Ответить
Інакше росія не була б в них де-факто миротворцем, а не окупантом.

По факту верно, но вопрос: почему записали именно так? Не стоит считать дипломатов ЕС идиотами, не понимающих очевидное.
і за допомогою американських супутникових даних

Почему этих данных нет и почему так не сделали? Признание войны между РФ и Украиной означало для Запада либо откровенную сдачу Украины либо влезание в эту войну, что было не нужно ни Западу, ни РФ, ни кстати Украине. Потому что в этом случае: или война, вести которую Украина совершенно не могла, или прямая капитуляция вместо Минских соглашений.
З офіційно підтвердженою різницею можна було б не на перемовини йти, а одразу в суд.
Вы на Марсе это время жили? До захвата Мариуполя были часы, а суд - это на годы.
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02.06.2020 11:14 Ответить
Офіційне визнання факту інтервенції на Сході з вимогою її негайного припинення від країн-підписантів БМ.
Навряд перед публічно завіреними нашими союзниками даними про обсяги сил вторгнення ситуація могла перейти в фазу мінських угод за російським сценарієм. Воювати з країнами НАТО путін навряд чи став, навіть за сприятливої для нього економічної ситуації на той момент. Пряма перспектива суду в таких умовах могла стати вирішальним стримуючим фактором, зовсім не таким, як імпотентні санкції. Та і вони мусили бути тоді набагато жорсткішими.
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02.06.2020 16:47 Ответить
Американські дані тоді були. Не було з чим їх порівнювати, бо ми не схотіли зробити такий звіт. Тому і пройшла мулька про трактористів з шахтарями і розконсервованими танками і градами, яких там практично не було.
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02.06.2020 16:50 Ответить
Американські дані тоді були. Не було з чим їх порівнювати,бо ми не схотіли зробити такий звіт.
Возможно. Вопрос в другом: если были амерские данные, то наверняка были и их же предыдущие данные, да и данные по укр ВСУ для них не тайна: что было, что осталось. Те амеры были вполне в курсе, но сделали вид, что их б/м устраивает. Так что толку от украинских заяв, если Запад в упор видеть не хотел. А видеть не хотел (и не хочет) потому, что не хотел и не хочет влезать в заварушку, аля Грузия-2008: вы держитесь, а мы потом вам поможем. Потом, может быть. Единственная правильная стратегия как у Израиля: за себя воевать самим, ни на кого не надеясь.
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02.06.2020 17:55 Ответить
...что толку от украинских заяв, если Запад в упор видеть не хотел..

Хотів, не хотів, але вони мусили бути. Тільки не просто заяви, а з підкріпленням вичерпною документацією з гербовими печатками. Я тут давно живу близ лінії розмежування тепер. І все життя спостерігав масовану демілітарізацію регіону на догоду "братам" практично до нуля.
...Единственная правильная стратегия как у Израиля: за себя воевать самим, ни на кого не надеясь...

Це вірно. Але треба мати яйки і треба мати чим спочатку. Ну і мізки. Усього цього нам системно бракує.
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02.06.2020 19:23 Ответить
Тільки не просто заяви, а з підкріпленням вичерпною документацією з гербовими печатками.

Запад не захотел и ничего не увидел, Украина воевать не могла, дальше что делать, если не учитывать хотелки Запада?

Але треба мати яйки і треба мати чим спочатку.
Вначале у Израиля был единственный танк и с трубой вместо пушки. Точнее была труба, а внутри её - 20 мм пушка. Не продавали вначале Израилю оружие никто, хотя трофейного в 1948 г было море и за копейки.
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02.06.2020 20:02 Ответить
Своє робити. Виправляти помилки. Менше заглядати комусь в рота.
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02.06.2020 21:45 Ответить
Своє робити. Виправляти помилки. Менше заглядати комусь в рота.
То что вы написали - это история Израиля, а, к сожалению, не Украины. "Хочу кружевные трусики. Хочу в ЕС"
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02.06.2020 22:33 Ответить
"Турчинов: То, что Украина отдала ядерный арсенал, было преступлением ".
То, что Украина отдала ядерный арсенал, было преступлением. Безусловно, никто и не подумал бы напасть на страну, у которой есть ядерное оружие", - убежден Турчинов.

При этом он напомнил, что у агрессора - России - есть ядерное оружие, и в пропагандистском фильме "Крым. Путь на родину", который вышел в 2015 году, российский президент Владимир Путин заявил, что Кремль рассматривал возможность его применения в 2014 году.

"Не забывайте, что у Путина есть ядерное оружие. И когда мы анализировали пропагандистские материалы, в частности фильм, который они про Крым сняли, про оккупацию Крыма, [то услышали, что] Путин в прямом эфире сказал: в случае, если бы НАТО помог этой "хунте", то есть Украине, он готов был использовать ядерное оружие. И это не шутки. Это публичное заявление", - отметил Турчинов.
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01.06.2020 12:48 Ответить
Добре махати руками після того як віддали все ворогу і не виконали, ні закон про оборону, ні Конституцію, тоді виникає запитання, а для кого ті закони писані, коли влада на їх ходить, і по великому, і по малому? Чому Турчинов радо виконав телефоніні дзвінки баби Меркель і президента Обами, а Конституцію послав в дупу? Значить їх дзівінок щось вище за конституцію, значить є якісь інші пріорітети у влади ніж Україна її народ і її закони. Може Турчинову як мальчишу-плохішу присвоїли фартушок вільних мулярів високого градусу?
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01.06.2020 13:00 Ответить
Кто будет продвигать ? тот , кто агрессора назвать не может назвать агрессором, кто войну не может назвать войною, кто боится ратифицировать Римский статут, чтобы привлечь участников военных действий с Рашинской стороны в том числе и ихнего президента к уголовной ответственности по всему миру . Ответ: таких властьимущих сегодня не наблюдается !
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01.06.2020 13:01 Ответить
Для начала надо всех подписантов выпороть розгами на площади.
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01.06.2020 16:15 Ответить
і взпгалі всім лаптям, незалежно від національності
https://youtu.be/J43w-GCGXLc
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01.06.2020 19:51 Ответить
лавочки в метро у вас есть? есть
значит гепа ******* наперсточник
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01.06.2020 20:07 Ответить
танки и радари у вас есть? нет
все равно гепа на колесиках
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01.06.2020 20:12 Ответить
Все так, воювати треба самим, але й нагадувати "гарантам" про їх невиконані зобов'язання і тикати у власне лайно теж треба, часто, хоча не завжди, це стимулює до більш плідної співпраці.
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16.10.2020 20:33 Ответить
 
 