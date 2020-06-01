Запад должен пересмотреть Будапештский меморандум, чтобы остановить Путина, - Резников

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что настало время пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Atlantic Counсil.

По его словам, неспособность международного сообщества остановить Путина в Украине привела к эскалации гибридных военных действий России против всего западного мира.

"Настало время пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года, чтобы положить конец конфронтации и проложить путь к устойчивому миру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина видит по крайней мере два направления, которые обещают значительный прогресс в рамках Будапешта. Это включает качественно новый уровень военно-технической поддержки Украины, а также помощь в привлечении государства-агрессора к ответственности.

Напомним, доверившись гарантиям, предложенным США, Великобританией и Россией, Украина подписала Будапештский меморандум 5 декабря 1994 года. Тем самым Украина добровольно отказалась от своего ядерного арсенала, третьего по величине в мире в то время. Россия нарушила договор и напала на Украину.

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