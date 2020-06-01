Запад должен пересмотреть Будапештский меморандум, чтобы остановить Путина, - Резников
Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что настало время пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Atlantic Counсil.
По его словам, неспособность международного сообщества остановить Путина в Украине привела к эскалации гибридных военных действий России против всего западного мира.
"Настало время пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года, чтобы положить конец конфронтации и проложить путь к устойчивому миру", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Украина видит по крайней мере два направления, которые обещают значительный прогресс в рамках Будапешта. Это включает качественно новый уровень военно-технической поддержки Украины, а также помощь в привлечении государства-агрессора к ответственности.
Напомним, доверившись гарантиям, предложенным США, Великобританией и Россией, Украина подписала Будапештский меморандум 5 декабря 1994 года. Тем самым Украина добровольно отказалась от своего ядерного арсенала, третьего по величине в мире в то время. Россия нарушила договор и напала на Украину.
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Если бы в Украине жили украинцы, а не малоросы, то в 1994 году проголосовали бы за украинца Черновола, а не малороса Кучму. Языковой вопрос бы сейчас не стоял и не было бы сейчас проблем с Крымом и Лугандой....
А поздно махать руками, будет когда будешь лежать в канаве облепленный мухами!!!
После чего, тут появился бы марионеточный президент, который сразу свернул программу ЯО, признал Крым Расейским, ввел расейский язык
вторымпервым государственным после чего подписал договор про СССР 2.0.........
Ну пусть попробует ввести, я хочу это видеть.
Или ей нужен повод, чтоб ввести. Проблема в том, что руки коротки.
PS Они и так глаза на все это хотят закрыть (и переодически пытаются), но тяжело, поскольку Порошенко в свое время поднял бучу....Но если Украина заявит про восстановление ЯО, чего никому в ЕС и за океаном не хочется, то глаза закрыть будет на порядок легче. Чтобы там диванные стратеги не рассчитывали и в каком состоянии на находилась армия Рашки, но она на порядок превосходит размерами нашу армию со всеми вытекающими (да их потери будут огромными, что может даже приведет к их развалу, но сначала проиграем мы)
Что касается того почему они нас не захватили силой, про это уже сто раз писалось кучей аналитиков и сводится к тому, что: 1. Они изначально не рассчитали силы, а так же способность "хунты" организовать оборону (думали все побегут, институты рухнут..) и думали что удастся решить без открытой экспансии (я-ля гражданская война, а они все такие в белом...); 2. для открытого наступления после провала п.1. им пришлось бы вводить всеобщую мобилизацию, что патриотам-ватникам желающим воевать с дивана вряд ли бы понравилось; 3. санкции которые смогла организовать "хунта" при открытой войне, уже грозят крахом расейской экономики (опять же из за провала п.1.)...Ну и еще куча мелких факторов.
Что касается мозгов нашей армии, то к сожалению прошлые выборы, наглядно показали, что мозгов у нашей армии, не больше, чем у быдлонаселения, у которого мозгов в свою очередь, не больше чем у расейских ватников. Боевые офицеры, которые прошли войну с 2014 и реально понимают, какая армия была и какой стала (что реально "наворовал" Порошенко) еще "при розумі", а вот рядовой состав...особенно после 2017-2018 года....
А что до армии - не будем трогать больную тему, я там был в последний раз полтора года назад во время потешного военного положения, и из первых рук знаю, что такое "армия-мова-вира". Лучше не начинать. Аховое, жуткое состояние нашей армии во всех отношениях компенсируется тем, что у москалей всё тоже самое, только на порядок хуже. Ну ещё у них нет бандеровцев.
Меморандум НАРУШЕН. Он НЕ ИСПОЛНЕН. Понимашь? Таким образом, он аннулируется.
А теперь почитай, что такое меморандум и чем он отличается от договора. Потом поразмышляйте, как государство принимает на себя, какие то международные обязательства и не связано ли это как то, с такими процессами, как ратификация и имплементация
Будет ещё одна бумага, а толку? Считаются с сильными, а Украина слаба и слабеет дальше. Сумела полаяться на пустом месте с Грузией изза Саака, с Арменией изза официального непризнания геноцида армян, с Польшей...
Это если допустить, что у них есть чем А вообще-то, ЯО имеет ограниченный срок годности и требует немалых затрат на поддержание. В стране, где ВСЁ разворовывается, это самая дооходная статья воровства. По документам тысячи боеголовок, каждая стоит миллионы долларов, требуется обновлять раз во сколько-то лет. По сути - виллы на Лазурном берегу, квартиры в Лондоне и т.п.
Ещё СССР сдох именно потому что слишком много денег тратил на ЯО, в частности. Если эти живы - значит, на самом деле они тратят только на бумагу, по которой у них оно есть.
"На дурака не нужен нож,
ему с три короба наврешь,
и делай с ним что хошь."
Можно. Один раз. Потом вам не раз это припомнят делом. Напр, подпишут обязательство по чему-то важному для вас и включат потом дурочку. РеалполИтик - не песочница, кидалово тут проходит только при хорошей поддержке.
И самое важное это сделать ПРИМАТ национального законодательства над международным
Мы с вами на одном глубусе живем? Укр власти боятся даже произнести вслух, что есть иные источники финансирования, кроме МВФ, а вы тут основы подрываете )))))
Да и поздно пить боржоми - независимость ещё Порох сдал, и такие поступки уже невозможны.
Мы старый мир разрушим до основанья - уже было, проходили.
и создавать новое (с нуля без всякой приемственности или признания долгов прошлых казнокрадов)!
"а затем мы наш, мы новый мир построим" - тоже было, в последствиях до сих пор барахтаемся. Откуда уверенность, что новое - это будет лучше?
Почему уверены, что эти двусторонные договоренности будут соблюдаться той стороной? А если нет? какие сегодня у Украины возможности давления при несоблюдении? Международное право то уже тю-тю.
То что вы предлагаете - это факт политика Трампа: или вы будете соглашаться с моими условиями или получите в глаз. Но это - политика оч сильного и богатого, не оч нуждающегося в союзниках и союзах. А Украина - бедная и слабая, она ставить условия, угрожать дать в глаз и требовать не может, может только жаловаться и просить, что и было последние годы. Но лучше - договариваться по возможностям, иначе именно она, а не все "оон-ы", "обсе", "юнеско" и т.п. пойдет "лесом" (в задницу)!
Те вы считаете, что Украина сегодня богатая и сильная. "Блажен кто верует - тепло ему на свете".
"Бедной и слабой" ее делают олигархи и чинуши!
Те Украина все-таки бедная и слабая Вы как-нибудь определитесь, и заодно отделите результаты от причин.
Договоры заключаются на обоюдной выгоде /и не выгоде в случае нарушения/!
Верно. Только договоры заключаются сегодня, основываясь на сегодняшней выгоде для сторон. Завтра ситуация может измениться, и сильный может заставить слабого выполнять ставший невыгодным договор, а наоборот - врядли получится. Кстати, международное право вы отменили ))))
До 19 века величина территориальных вод государств официально определялась просто: по максимальной дальнобойности береговых орудий. Отказ от международного права фактически ведет к возврату к похожим нормам.
Зачем? Вы думаете, что-нибудь из серьезных людей в это верит? А плебсу на всё плевать...
Інакше росія не була б в них де-факто миротворцем, а не окупантом. Було цілком у наших силах і можливостях - просто порахувати, що на Донбасі було до, і за допомогою американських супутникових даних - скільки стало після. З офіційно підтвердженою різницею можна було б не на перемовини йти, а одразу в суд. Тому що Донбас був в нас напередодні війни реально демілітаризованою зоною.
По факту верно, но вопрос: почему записали именно так? Не стоит считать дипломатов ЕС идиотами, не понимающих очевидное.
і за допомогою американських супутникових даних
Почему этих данных нет и почему так не сделали? Признание войны между РФ и Украиной означало для Запада либо откровенную сдачу Украины либо влезание в эту войну, что было не нужно ни Западу, ни РФ, ни кстати Украине. Потому что в этом случае: или война, вести которую Украина совершенно не могла, или прямая капитуляция вместо Минских соглашений.
З офіційно підтвердженою різницею можна було б не на перемовини йти, а одразу в суд.
Вы на Марсе это время жили? До захвата Мариуполя были часы, а суд - это на годы.
Навряд перед публічно завіреними нашими союзниками даними про обсяги сил вторгнення ситуація могла перейти в фазу мінських угод за російським сценарієм. Воювати з країнами НАТО путін навряд чи став, навіть за сприятливої для нього економічної ситуації на той момент. Пряма перспектива суду в таких умовах могла стати вирішальним стримуючим фактором, зовсім не таким, як імпотентні санкції. Та і вони мусили бути тоді набагато жорсткішими.
Возможно. Вопрос в другом: если были амерские данные, то наверняка были и их же предыдущие данные, да и данные по укр ВСУ для них не тайна: что было, что осталось. Те амеры были вполне в курсе, но сделали вид, что их б/м устраивает. Так что толку от украинских заяв, если Запад в упор видеть не хотел. А видеть не хотел (и не хочет) потому, что не хотел и не хочет влезать в заварушку, аля Грузия-2008: вы держитесь, а мы потом вам поможем. Потом, может быть. Единственная правильная стратегия как у Израиля: за себя воевать самим, ни на кого не надеясь.
Хотів, не хотів, але вони мусили бути. Тільки не просто заяви, а з підкріпленням вичерпною документацією з гербовими печатками. Я тут давно живу близ лінії розмежування тепер. І все життя спостерігав масовану демілітарізацію регіону на догоду "братам" практично до нуля.
...Единственная правильная стратегия как у Израиля: за себя воевать самим, ни на кого не надеясь...
Це вірно. Але треба мати яйки і треба мати чим спочатку. Ну і мізки. Усього цього нам системно бракує.
Запад не захотел и ничего не увидел, Украина воевать не могла, дальше что делать, если не учитывать хотелки Запада?
Але треба мати яйки і треба мати чим спочатку.
Вначале у Израиля был единственный танк и с трубой вместо пушки. Точнее была труба, а внутри её - 20 мм пушка. Не продавали вначале Израилю оружие никто, хотя трофейного в 1948 г было море и за копейки.
То что вы написали - это история Израиля, а, к сожалению, не Украины. "Хочу кружевные трусики. Хочу в ЕС"
То, что Украина отдала ядерный арсенал, было преступлением. Безусловно, никто и не подумал бы напасть на страну, у которой есть ядерное оружие", - убежден Турчинов.
При этом он напомнил, что у агрессора - России - есть ядерное оружие, и в пропагандистском фильме "Крым. Путь на родину", который вышел в 2015 году, российский президент Владимир Путин заявил, что Кремль рассматривал возможность его применения в 2014 году.
"Не забывайте, что у Путина есть ядерное оружие. И когда мы анализировали пропагандистские материалы, в частности фильм, который они про Крым сняли, про оккупацию Крыма, [то услышали, что] Путин в прямом эфире сказал: в случае, если бы НАТО помог этой "хунте", то есть Украине, он готов был использовать ядерное оружие. И это не шутки. Это публичное заявление", - отметил Турчинов.
https://youtu.be/J43w-GCGXLc
значит гепа ******* наперсточник
все равно гепа на колесиках