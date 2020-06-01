Захід має переглянути Будапештський меморандум, щоб зупинити Путіна, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що настав час переглянути Будапештський меморандум 1994 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Atlantic Counсil.

За його словами, нездатність міжнародної спільноти зупинити Путіна в Україні призвела до ескалації гібридних військових дій Росії проти всього західного світу.

"Настав час переглянути Будапештський меморандум 1994 року, щоб покласти край конфронтації та прокласти шлях до стійкого миру", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна бачить принаймні два напрямки, які обіцяють значний прогрес у межах Будапешта. Це охоплює якісно новий рівень військово-технічної підтримки України, а також допомогу в притягненні держави-агресора до відповідальності.

Нагадаємо, довірившись гарантіям, запропонованим США, Великою Британією і Росією, Україна підписала Будапештський меморандум 5 грудня 1994 року. Тим самим Україна добровільно відмовилася від свого ядерного арсеналу, третього за величиною у світі на той час. Росія порушила договір і напала на Україну.

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