Эпидситуация в большинстве областей позволяет перейти к следующему этапу смягчения карантина, - Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА

На протяжении последних двух недель наблюдается примерно одинаковое количество новых заболевших и выздоровевших по стране.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Эпидемиологическая ситуация в большинстве областей позволяет с 1 июня открыть спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, запустить межобластное автомобильное сообщение и железнодорожные перевозки. Решение о снятии тех или иных ограничений в каждой области будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.

Шмыгаль опубликовал инфографику смячгения карантина.

В регионах, которые осуществят послабление, с 1 июня разрешается работа учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, проведение групповых занятий до 10 человек (кроме групповых занятий для детей до 12 лет).

Кроме того, запустят перевозки пассажиров железнодорожным транспортом на всех видах внутреннего сообщения (только места для сидения), межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом (только места для сидения). Однако, если перевозка осуществляется в регион в котором нет послабления карантинных мер, разрешается перевозка в границах 50% мест для сидения.

Также разрешено посещение занятий в учреждениях образования (в группах до 10 лиц), проведение аттестаций, получение документов о профтехническом и высшем образовании, осуществление практической подготовки на производстве, проведение лабораторных работ и тренажерных занятий.

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