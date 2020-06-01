Епідситуація в більшості областей дозволяє перейти до наступного етапу пом'якшення карантину, - Шмигаль. ІНФОГРАФІКА

Протягом останніх двох тижнів спостерігається приблизно однакова кількість нових хворих і видужалих по країні.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Епідемічна ситуація в більшості областей дає змогу з 1 червня відкрити спортивні зали та фітнес-центри, заклади освіти, запустити міжобласне автомобільне сполучення та залізничні перевезення. Рішення щодо зняття тих чи інших обмежень в кожній області ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС", ​​- йдеться в повідомленні.

Шмигаль опублікував інфографіку пом'якшення карантину.

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У регіонах, які здійснять послаблення, з 1 червня дозволяється робота закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, проведення групових занять до 10 осіб (крім групових занять для дітей до 12 років).

Крім того, запустять перевезення пасажирів залізничним транспортом на всіх видах внутрішнього сполучення (тільки місця для сидіння), міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом (тільки місця для сидіння). Однак, якщо перевезення здійснюється в регіон, в якому немає послаблення карантинних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% місць для сидіння.

Також дозволено відвідування занять в закладах освіти (в групах до 10 осіб), проведення атестацій, отримання документів про профтехнічну і вищу освіту, здійснення практичної підготовки на виробництві, проведення лабораторних робіт і тренажерних занять.