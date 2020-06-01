Чиновники Гоструда парализовали строительство метро в Днепре, - Саакашвили. ДОКУМЕНТ
Строительство метрополитена в Днепре заблокировало Главное управление Гоструда в Днепропетровской области.
Об этом говорится в письме главы Нацсовета реформ при Президенте Михеила Саакашвили, пишет gorsovet.com.ua, передает Цензор.НЕТ.
В документе отмечается: областное управление Гоструда уже в течение года (!) не регистрирует Уведомление о намерениях начать взрывные работы на объектах строительства Днепровского метрополитена. Хотя, согласно Правилам безопасности во время обращения со взрывчатыми материалами промназначения, обязано сделать это в течение 10 дней.
В результате масштабный государственный проект по достройке метро в Днепре, который финансируется за счет средств международных финансовых организаций, оказался под угрозой срыва. Государство несет огромные убытки из-за простоя подрядной строительной компании, страдает имидж Украины в глазах зарубежных партнеров. Кроме того, отмечается в письме главы Нацсовета реформ, недостроенные подземные объекты метрополитена создают серьезную угрозу для зданий и жителей в центральной части Днепра.
Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов неоднократно подчеркивал, что деструктивная позиция чиновников Гоструда срывает реализацию важнейшего для города инфраструктурного объекта.
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подземные взрывные работы не создают.
Тут нужно обладать грузинской логикой чтобы такое понять.
Скольким еще, кроме метро перекрыли кислород? Максимальное наказание за это - выговор. А должна быть "компенсация всех издержек из собственного кармана".
Питання тільки нафіга стільки університетів, коли є такі експерти серед чиновників?
Дістали вже з цим метро. Пересрали все середмістя, перекопали, огорож паскуднх наставили, і так 30 років. Тьху.