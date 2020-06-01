Чиновники Гоструда парализовали строительство метро в Днепре, - Саакашвили. ДОКУМЕНТ

Строительство метрополитена в Днепре заблокировало Главное управление Гоструда в Днепропетровской области.

Об этом говорится в письме главы Нацсовета реформ при Президенте Михеила Саакашвили, пишет gorsovet.com.ua, передает Цензор.НЕТ.

В документе отмечается: областное управление Гоструда уже в течение года (!) не регистрирует Уведомление о намерениях начать взрывные работы на объектах строительства Днепровского метрополитена. Хотя, согласно Правилам безопасности во время обращения со взрывчатыми материалами промназначения, обязано сделать это в течение 10 дней.

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В результате масштабный государственный проект по достройке метро в Днепре, который финансируется за счет средств международных финансовых организаций, оказался под угрозой срыва. Государство несет огромные убытки из-за простоя подрядной строительной компании, страдает имидж Украины в глазах зарубежных партнеров. Кроме того, отмечается в письме главы Нацсовета реформ, недостроенные подземные объекты метрополитена создают серьезную угрозу для зданий и жителей в центральной части Днепра.

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов неоднократно подчеркивал, что деструктивная позиция чиновников Гоструда срывает реализацию важнейшего для города инфраструктурного объекта.