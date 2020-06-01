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Чиновники Гоструда парализовали строительство метро в Днепре, - Саакашвили. ДОКУМЕНТ

Чиновники Гоструда парализовали строительство метро в Днепре, - Саакашвили. ДОКУМЕНТ

Строительство метрополитена в Днепре заблокировало Главное управление Гоструда в Днепропетровской области.

Об этом говорится в письме главы Нацсовета реформ при Президенте Михеила Саакашвили, пишет gorsovet.com.ua, передает Цензор.НЕТ.

В документе отмечается: областное управление Гоструда уже в течение года (!) не регистрирует Уведомление о намерениях начать взрывные работы на объектах строительства Днепровского метрополитена. Хотя, согласно Правилам безопасности во время обращения со взрывчатыми материалами промназначения, обязано сделать это в течение 10 дней.

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В результате масштабный государственный проект по достройке метро в Днепре, который финансируется за счет средств международных финансовых организаций, оказался под угрозой срыва. Государство несет огромные убытки из-за простоя подрядной строительной компании, страдает имидж Украины в глазах зарубежных партнеров. Кроме того, отмечается в письме главы Нацсовета реформ, недостроенные подземные объекты метрополитена создают серьезную угрозу для зданий и жителей в центральной части Днепра.

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов неоднократно подчеркивал, что деструктивная позиция чиновников Гоструда срывает реализацию важнейшего для города инфраструктурного объекта.

Чиновники Гоструда парализовали строительство метро в Днепре, - Саакашвили 01

Автор: 

Днепр (4398) Метрополитен (1014) Саакашвили Михеил (3307) строительство (1997) Филатов Борис (561) Госслужба труда (37)


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Топ комментарии
+7
Взятки не требуют, но и работать не дают!
Скольким еще, кроме метро перекрыли кислород? Максимальное наказание за это - выговор. А должна быть "компенсация всех издержек из собственного кармана".
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01.06.2020 13:05
+3
Самая взяточная организация в Украине.....
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01.06.2020 12:57
+3
Треба ж рошенку відробляти!)
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01.06.2020 13:19
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Самая взяточная организация в Украине.....
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01.06.2020 12:57 Ответить
вот так неожиданно - саака и филя вместе - это шо против моники или?)))))
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01.06.2020 12:57 Ответить
Миша , наш мэр Боря . Запомни .
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01.06.2020 12:58 Ответить
Зачем жителям Днепра метрополитен? Пускай едут на велосипедах. Как их избранник паяц из сельского балагана "Подворотня 95".
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01.06.2020 12:59 Ответить
Недостроенные подземные объекты создают угрозу,
подземные взрывные работы не создают.

Тут нужно обладать грузинской логикой чтобы такое понять.
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01.06.2020 13:01 Ответить
Такую ахинею уже выдумываешь, ты бы лучше молчало.
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01.06.2020 13:07 Ответить
Треба ж рошенку відробляти!)
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01.06.2020 13:19 Ответить
Взятки не требуют, но и работать не дают!
Скольким еще, кроме метро перекрыли кислород? Максимальное наказание за это - выговор. А должна быть "компенсация всех издержек из собственного кармана".
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01.06.2020 13:05 Ответить
Вот урод!
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01.06.2020 13:06 Ответить
А я уверен что не все так просто. Чиновники "Гоструда" явно не самоубийцы. Наверняка есть не маленький список серьезных претензий к метростороевцам. Это же взрывные работы, а не цацки-пецки. Запасаемся попкорном и ждем "ответ Чемберлена" от Гоструда. А если просто морозятся, то причина известна - полная уверенность в своей безнаказанности. Т.к. инструкции и законы у нас пишут "советские" юристы. Написано: обязаны ответить в течение 10 дней. А если не ответили, то что? То ничего. Вот и результат.
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01.06.2020 13:10 Ответить
Сракашвили займись ,каким нибудь делом связанных с реформами.Пи-дунов и клоунов у нас целое стадо зедебилов.
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01.06.2020 13:17 Ответить
В Днепре очень сложные геологические условия, масса плывунов, перемежающихся с глиной песком и со скальными породами. Вопрос - а можно ли там вообще проводить взрывные работы? Насколько я знаю, Гоструда опирается на експертизы, а на что опирается Саакашвили? Хотелось бы ясности, а не пиара и обвинений, все-таки может оказаться под угрозой жизнь многих горожан.
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01.06.2020 13:23 Ответить
а на що спирались 30 років, коли його то заморожували, то знов активували, пилили та крали гроші всі, хто хоч раз присів у мерське крісло ((
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01.06.2020 13:33 Ответить
Ну так, ну так, і якийсь дядько, чи тьотька з "Гоструда" є крутим експертом з геології і точно знає ситуацію з плавунами в місці роботи.

Питання тільки нафіга стільки університетів, коли є такі експерти серед чиновників?
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01.06.2020 13:34 Ответить
Під Києвом в приповерхневому шарі теж дуже багато пливунів. Технологія існує. Проте будувати метро в Києві було набагато складніше, ніж, наприклад, в Москві.
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01.06.2020 23:05 Ответить
".. так подавати тоё шампанськое, чи ні, бо я його уже грела-грела..." ))
Дістали вже з цим метро. Пересрали все середмістя, перекопали, огорож паскуднх наставили, і так 30 років. Тьху.
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01.06.2020 13:32 Ответить
Нема откату-нема метро.
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01.06.2020 14:45 Ответить
Саакашвили будто впервые увидел стену украинской бюжрократии
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01.06.2020 17:24 Ответить
 
 