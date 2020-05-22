"Партия мэров" - идея Офиса президента, она нежизнеспособна, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов считает, что идею создания так называемой "партии мэров" забрасывают в массовое сознание технологи Офиса президента. Их цель — дискредитировать сообщество мэров.

Об этом Филатов сказал в интервью "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Само название "партия мэров" стало жить отдельной жизнью. И в прессе очень сильно эта история муссируется, такой ярлык уже повесили. Я думаю, что "партия мэров" как партия лидеров местного самоуправления, объединившихся по профессиональному признаку, — это нежизнеспособный проект. Невозможно сделать партию пенсионеров, мэров, булочников или токарей-фрезеровщиков. Это неправильно. Более того, я считаю, что саму идеологему (или мифологему) "партии мэров" забрасывают в массовое сознание в том числе технологи Офиса президента для того, чтобы ее с налетом дискредитировать", — сказал Филатов.

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При этом мэр Днепра отметил "востребованность в обществе" новой политической силы, которая, по его словам, должна стать общенациональной и объединить не только мэров, но и глав объединенных территориальных громад, а также лидеров общественного мнения и "активных людей".

"Этот проект имеет право на существование, потому что огромное количество избирателей разочаровалось в "распрекрасных новых лицах", но при этом те же самые избиратели не хотят голосовать за новых политиков. По моим оценкам, от 30% до 40% избирателей могли бы отдать свои голоса за подобного рода партию", — считает Филатов.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мэры городов и руководители органов местного самоуправления не исключают возможного участия в местных выборах в октябре 2020 года в рамках единого политического проекта.