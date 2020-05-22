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"Партия мэров" - идея Офиса президента, она нежизнеспособна, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов считает, что идею создания так называемой "партии мэров" забрасывают в массовое сознание технологи Офиса президента. Их цель — дискредитировать сообщество мэров.

Об этом Филатов сказал в интервью "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Само название "партия мэров" стало жить отдельной жизнью. И в прессе очень сильно эта история муссируется, такой ярлык уже повесили. Я думаю, что "партия мэров" как партия лидеров местного самоуправления, объединившихся по профессиональному признаку, — это нежизнеспособный проект. Невозможно сделать партию пенсионеров, мэров, булочников или токарей-фрезеровщиков. Это неправильно. Более того, я считаю, что саму идеологему (или мифологему) "партии мэров" забрасывают в массовое сознание в том числе технологи Офиса президента для того, чтобы ее с налетом дискредитировать", — сказал Филатов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кличко подтвердил намерения создать "партию мэров": "Мы рассматриваем сейчас разные варианты"

При этом мэр Днепра отметил "востребованность в обществе" новой политической силы, которая, по его словам, должна стать общенациональной и объединить не только мэров, но и глав объединенных территориальных громад, а также лидеров общественного мнения и "активных людей".

"Этот проект имеет право на существование, потому что огромное количество избирателей разочаровалось в "распрекрасных новых лицах", но при этом те же самые избиратели не хотят голосовать за новых политиков. По моим оценкам, от 30% до 40% избирателей могли бы отдать свои голоса за подобного рода партию", — считает Филатов.

Также на Цензор.НЕТ: Мэр Черкасс Бондаренко - Зеленскому: Вам на местных выборах тут нечего ловить. Ждем. ВИДЕО

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мэры городов и руководители органов местного самоуправления не исключают возможного участия в местных выборах в октябре 2020 года в рамках единого политического проекта.

Автор: 

выборы (24722) мэр (1648) партия (562) Филатов Борис (561) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+7
С этой идеей Беня носился еще 2015 году. Опять ее из нафталина достали.
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22.05.2020 18:23
+6
А Партия Любителей Пива в Украине есть?
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22.05.2020 18:21
+4
Короче, мэры офису показали 50% и послали
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22.05.2020 18:19
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Короче, мэры офису показали 50% и послали
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22.05.2020 18:19 Ответить
Хрень полнейшая, какая партия?
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22.05.2020 18:20 Ответить
😂🙈комунистическая! Что не видно что у Зеленского все смешалось в голове совсем.
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23.05.2020 10:22 Ответить
А Партия Любителей Пива в Украине есть?
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22.05.2020 18:21 Ответить
Здається, що колись була🤫
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22.05.2020 18:25 Ответить
Очень полезная Партия, между прочим. Как для экологии, так и для сельского господарства.
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22.05.2020 18:27 Ответить
Українська партія шанувальників пива (УПШП) - політична партія в Україні. Установчий з'їзд партії відбувся 4 квітня 1992. Зареєстрована Міністерством юстиції України 08.05.1992 (свідоцтво N 243).Українська партія шанувальників пива - Вікіпедія
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22.05.2020 18:29 Ответить
С этой идеей Беня носился еще 2015 году. Опять ее из нафталина достали.
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22.05.2020 18:23 Ответить
Что там с 600 могилами? Все заполнил трупами от лоховируса?
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22.05.2020 18:24 Ответить
Нет никаких мэров шмэров,есть винтики бандитской системы,которых эта же система поставила контролировать потоки
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22.05.2020 18:26 Ответить
№33
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22.05.2020 18:38 Ответить
Все не угомонишься, ушлепок 5-ти копеечный? Лови обратку , на горшок и спать!
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22.05.2020 20:28 Ответить
А партії кікімор нема?
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22.05.2020 18:26 Ответить
Є партія Новиє ліца.
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22.05.2020 18:39 Ответить
Ліца новиє над зєлєнью кружаца, с сильной вонью нам по ногі ложаца...
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22.05.2020 18:43 Ответить
Може бути..
Багато мерів бажають бути феодалами..
Тільки титул треба дати- ГРАФин..
😂
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22.05.2020 18:29 Ответить
Принижуєш Малецького Віталія Олексійовича?
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22.05.2020 18:32 Ответить
ограничить число партий до двух...антимокшанские и особожёсткоантимокшанские...
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22.05.2020 18:44 Ответить
На мою думку, якесь об'єднання має бути. Нехай не партія, нехай називають, як хочуть. Спілка, асоціація, гурток... Але у всіх місцевих влад є спільний інтерес - перетягнути собі ковдру повноважень, та фінансів від центральної влади. Другий інтерес - об'єднання зусиль для боротьби з олігархами, які виростили свої метастази мало не в кожному найменшому селі. В цьому протистоянні поодинці, без об'єднання відстояти інтереси місцевмх громад неможливо. Олігархи швиденько наймуть якогось портнова, та суддю вовка, і капець.
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22.05.2020 18:48 Ответить
усе можно, но не партія. партія не катіть ніяк.
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22.05.2020 19:13 Ответить
Не варто вигадувати колесо у середньовіччі це називалося Магдебурзьке право.
"Маґдебу́рзьке пра́во (також німе́цьке або тевтонське міське́ пра́во; лат. theuthunico iure, id est iure magdeburgensi) - одна з найпоширеніших правових систем міського самоврядування в Центральній Європі у часи Середньовіччя."
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22.05.2020 18:58 Ответить
як би там ще були усі лідери, то інша справа. а так ... багато випадкових людей.
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22.05.2020 19:11 Ответить
Зачем менять бениных сн на бениных укроп?
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22.05.2020 19:14 Ответить
Филатов, бросай это мэрство и иди в президенты! потому, что это уже лютый пи*ц.....
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22.05.2020 19:21 Ответить
ПРИ ДЕБИЛАХ И БАНДИТАХ НЕТ, А ПРИ ТЕХНОКРАТАХ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ВОЗМОЖНА !!!
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22.05.2020 23:41 Ответить
 
 