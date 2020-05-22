"Партія мерів" - ідея Офісу президента, вона нежиттєздатна, - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що ідею створення так званої "партії мерів" закидають у масову свідомість технологи Офісу президента. Їх мета - дискредитувати спільноту мерів.

Про це Філатов сказав в інтерв'ю "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сама назва "партія мерів" стала жити окремим життям. І в пресі дуже сильно цю історію мусують, такий ярлик уже повісили. Я думаю, що "партія мерів" як партія лідерів місцевого самоврядування, що об'єдналися за професійною ознакою, - це нежиттєздатний проект. Неможливо зробити партію пенсіонерів, мерів, булочників або токарів-фрезерувальників. Це неправильно. Більше того, я вважаю, що саму ідеологему (чи міфологему) "партії мерів" закидають у масову свідомість, зокрема, технологи Офісу президента, для того щоб її з нальотом дискредитувати", - заявив Філатов.

Мер Дніпра водночас також відзначив "затребуваність у суспільстві" нової політичної сили, яка, за його словами, має стати загальнонаціональною й об'єднати не лише мерів, а й голів об'єднаних територіальних громад, а також лідерів громадської думки та "активних людей".

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"Цей проект має право на існування, тому що величезна кількість виборців розчарувалася в "прегарних нових обличчях", але при цьому ті самі виборці не хочуть голосувати за нових політиків. За моїми оцінками, від 30% до 40% виборців могли б віддати свої голоси за подібну партію", - вважає Філатов.

Раніше мер Києва Віталій Кличко також заявив, що мери міст і керівники органів місцевого самоврядування не виключають можливої участі в місцевих виборах у жовтні 2020 року як єдиний політичний проект.