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Новини
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"Партія мерів" - ідея Офісу президента, вона нежиттєздатна, - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що ідею створення так званої "партії мерів" закидають у масову свідомість технологи Офісу президента. Їх мета - дискредитувати спільноту мерів.

Про це Філатов сказав в інтерв'ю "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сама назва "партія мерів" стала жити окремим життям. І в пресі дуже сильно цю історію мусують, такий ярлик уже повісили. Я думаю, що "партія мерів" як партія лідерів місцевого самоврядування, що об'єдналися за професійною ознакою, - це нежиттєздатний проект. Неможливо зробити партію пенсіонерів, мерів, булочників або токарів-фрезерувальників. Це неправильно. Більше того, я вважаю, що саму ідеологему (чи міфологему) "партії мерів" закидають у масову свідомість, зокрема, технологи Офісу президента, для того щоб її з нальотом дискредитувати", - заявив Філатов.

Мер Дніпра водночас також відзначив "затребуваність у суспільстві" нової політичної сили, яка, за його словами, має стати загальнонаціональною й об'єднати не лише мерів, а й голів об'єднаних територіальних громад, а також лідерів громадської думки та "активних людей".

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"Цей проект має право на існування, тому що величезна кількість виборців розчарувалася в "прегарних нових обличчях", але при цьому ті самі виборці не хочуть голосувати за нових політиків. За моїми оцінками, від 30% до 40% виборців могли б віддати свої голоси за подібну партію", - вважає Філатов.

Раніше мер Києва Віталій Кличко також заявив, що мери міст і керівники органів місцевого самоврядування не виключають можливої участі в місцевих виборах у жовтні 2020 року як єдиний політичний проект.

Автор: 

вибори (6683) мер (506) партія (367) Філатов Борис (463) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+7
С этой идеей Беня носился еще 2015 году. Опять ее из нафталина достали.
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22.05.2020 18:23
+6
А Партия Любителей Пива в Украине есть?
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22.05.2020 18:21
+4
Короче, мэры офису показали 50% и послали
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22.05.2020 18:19
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Короче, мэры офису показали 50% и послали
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22.05.2020 18:19 Відповісти
Хрень полнейшая, какая партия?
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22.05.2020 18:20 Відповісти
😂🙈комунистическая! Что не видно что у Зеленского все смешалось в голове совсем.
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23.05.2020 10:22 Відповісти
А Партия Любителей Пива в Украине есть?
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22.05.2020 18:21 Відповісти
Здається, що колись була🤫
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22.05.2020 18:25 Відповісти
Очень полезная Партия, между прочим. Как для экологии, так и для сельского господарства.
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22.05.2020 18:27 Відповісти
Українська партія шанувальників пива (УПШП) - політична партія в Україні. Установчий з'їзд партії відбувся 4 квітня 1992. Зареєстрована Міністерством юстиції України 08.05.1992 (свідоцтво N 243).Українська партія шанувальників пива - Вікіпедія
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22.05.2020 18:29 Відповісти
С этой идеей Беня носился еще 2015 году. Опять ее из нафталина достали.
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22.05.2020 18:23 Відповісти
Что там с 600 могилами? Все заполнил трупами от лоховируса?
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22.05.2020 18:24 Відповісти
Нет никаких мэров шмэров,есть винтики бандитской системы,которых эта же система поставила контролировать потоки
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22.05.2020 18:26 Відповісти
№33
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22.05.2020 18:38 Відповісти
Все не угомонишься, ушлепок 5-ти копеечный? Лови обратку , на горшок и спать!
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22.05.2020 20:28 Відповісти
А партії кікімор нема?
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22.05.2020 18:26 Відповісти
Є партія Новиє ліца.
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22.05.2020 18:39 Відповісти
Ліца новиє над зєлєнью кружаца, с сильной вонью нам по ногі ложаца...
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22.05.2020 18:43 Відповісти
Може бути..
Багато мерів бажають бути феодалами..
Тільки титул треба дати- ГРАФин..
😂
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22.05.2020 18:29 Відповісти
Принижуєш Малецького Віталія Олексійовича?
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22.05.2020 18:32 Відповісти
ограничить число партий до двух...антимокшанские и особожёсткоантимокшанские...
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22.05.2020 18:44 Відповісти
На мою думку, якесь об'єднання має бути. Нехай не партія, нехай називають, як хочуть. Спілка, асоціація, гурток... Але у всіх місцевих влад є спільний інтерес - перетягнути собі ковдру повноважень, та фінансів від центральної влади. Другий інтерес - об'єднання зусиль для боротьби з олігархами, які виростили свої метастази мало не в кожному найменшому селі. В цьому протистоянні поодинці, без об'єднання відстояти інтереси місцевмх громад неможливо. Олігархи швиденько наймуть якогось портнова, та суддю вовка, і капець.
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22.05.2020 18:48 Відповісти
усе можно, но не партія. партія не катіть ніяк.
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22.05.2020 19:13 Відповісти
Не варто вигадувати колесо у середньовіччі це називалося Магдебурзьке право.
"Маґдебу́рзьке пра́во (також німе́цьке або тевтонське міське́ пра́во; лат. theuthunico iure, id est iure magdeburgensi) - одна з найпоширеніших правових систем міського самоврядування в Центральній Європі у часи Середньовіччя."
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22.05.2020 18:58 Відповісти
як би там ще були усі лідери, то інша справа. а так ... багато випадкових людей.
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22.05.2020 19:11 Відповісти
Зачем менять бениных сн на бениных укроп?
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22.05.2020 19:14 Відповісти
Филатов, бросай это мэрство и иди в президенты! потому, что это уже лютый пи*ц.....
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22.05.2020 19:21 Відповісти
ПРИ ДЕБИЛАХ И БАНДИТАХ НЕТ, А ПРИ ТЕХНОКРАТАХ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ВОЗМОЖНА !!!
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22.05.2020 23:41 Відповісти
 
 