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Новини
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Чиновники Держпраці паралізували будівництво метро в Дніпрі, - Саакашвілі. ДОКУМЕНТ

Чиновники Держпраці паралізували будівництво метро в Дніпрі, - Саакашвілі. ДОКУМЕНТ

Будівництво метрополітену в Дніпрі заблокувало Головне управління Держпраці в Дніпропетровській області.

Про це йдеться в листі глави Нацради реформ при Президентові Міхеіла Саакашвілі, пише gorsovet.com.ua, передає Цензор.НЕТ.

У документі зазначається: обласне управління Держпраці вже протягом року (!) не реєструє Повідомлення про наміри почати вибухові роботи на об'єктах будівництва Дніпровського метрополітену. Хоча, згідно з Правилами безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промназначения, зобов'язане зробити це протягом 10 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов про перестрілку перевізників у Броварах: "Укртрансбезпека" і Мінінфраструктури мовчать, поки на ринку "чорних" і "сірих" перевезень крутяться величезні гроші

В результаті масштабний державний проєкт з добудови метро в Дніпрі, який фінансується за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, опинився під загрозою зриву. Держава зазнає величезних збитків через простій підрядної будівельної компанії, страждає імідж України в очах закордонних партнерів. Крім того, наголошується в листі глави Нацради реформ, недобудовані підземні об'єкти метрополітену створюють серйозну загрозу для будівель і жителів в центральній частині Дніпра.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Борис Філатов неодноразово підкреслював, що деструктивна позиція чиновників Держпраці зриває реалізацію найважливішого для міста інфраструктурного об'єкта.

Чиновники Держпраці паралізували будівництво метро в Дніпрі, - Саакашвілі 01

Автор: 

Дніпро (3253) Метрополітен (1415) Саакашвілі Міхеіл (2155) будівництво (3015) Філатов Борис (463) Держслужба праці (78)


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Топ коментарі
+7
Взятки не требуют, но и работать не дают!
Скольким еще, кроме метро перекрыли кислород? Максимальное наказание за это - выговор. А должна быть "компенсация всех издержек из собственного кармана".
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01.06.2020 13:05
+3
Самая взяточная организация в Украине.....
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01.06.2020 12:57
+3
Треба ж рошенку відробляти!)
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01.06.2020 13:19
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Самая взяточная организация в Украине.....
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01.06.2020 12:57 Відповісти
вот так неожиданно - саака и филя вместе - это шо против моники или?)))))
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01.06.2020 12:57 Відповісти
Миша , наш мэр Боря . Запомни .
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01.06.2020 12:58 Відповісти
Зачем жителям Днепра метрополитен? Пускай едут на велосипедах. Как их избранник паяц из сельского балагана "Подворотня 95".
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01.06.2020 12:59 Відповісти
Недостроенные подземные объекты создают угрозу,
подземные взрывные работы не создают.

Тут нужно обладать грузинской логикой чтобы такое понять.
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01.06.2020 13:01 Відповісти
Такую ахинею уже выдумываешь, ты бы лучше молчало.
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01.06.2020 13:07 Відповісти
Треба ж рошенку відробляти!)
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01.06.2020 13:19 Відповісти
Взятки не требуют, но и работать не дают!
Скольким еще, кроме метро перекрыли кислород? Максимальное наказание за это - выговор. А должна быть "компенсация всех издержек из собственного кармана".
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01.06.2020 13:05 Відповісти
Вот урод!
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01.06.2020 13:06 Відповісти
А я уверен что не все так просто. Чиновники "Гоструда" явно не самоубийцы. Наверняка есть не маленький список серьезных претензий к метростороевцам. Это же взрывные работы, а не цацки-пецки. Запасаемся попкорном и ждем "ответ Чемберлена" от Гоструда. А если просто морозятся, то причина известна - полная уверенность в своей безнаказанности. Т.к. инструкции и законы у нас пишут "советские" юристы. Написано: обязаны ответить в течение 10 дней. А если не ответили, то что? То ничего. Вот и результат.
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01.06.2020 13:10 Відповісти
Сракашвили займись ,каким нибудь делом связанных с реформами.Пи-дунов и клоунов у нас целое стадо зедебилов.
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01.06.2020 13:17 Відповісти
В Днепре очень сложные геологические условия, масса плывунов, перемежающихся с глиной песком и со скальными породами. Вопрос - а можно ли там вообще проводить взрывные работы? Насколько я знаю, Гоструда опирается на експертизы, а на что опирается Саакашвили? Хотелось бы ясности, а не пиара и обвинений, все-таки может оказаться под угрозой жизнь многих горожан.
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01.06.2020 13:23 Відповісти
а на що спирались 30 років, коли його то заморожували, то знов активували, пилили та крали гроші всі, хто хоч раз присів у мерське крісло ((
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01.06.2020 13:33 Відповісти
Ну так, ну так, і якийсь дядько, чи тьотька з "Гоструда" є крутим експертом з геології і точно знає ситуацію з плавунами в місці роботи.

Питання тільки нафіга стільки університетів, коли є такі експерти серед чиновників?
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01.06.2020 13:34 Відповісти
Під Києвом в приповерхневому шарі теж дуже багато пливунів. Технологія існує. Проте будувати метро в Києві було набагато складніше, ніж, наприклад, в Москві.
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01.06.2020 23:05 Відповісти
".. так подавати тоё шампанськое, чи ні, бо я його уже грела-грела..." ))
Дістали вже з цим метро. Пересрали все середмістя, перекопали, огорож паскуднх наставили, і так 30 років. Тьху.
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01.06.2020 13:32 Відповісти
Нема откату-нема метро.
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01.06.2020 14:45 Відповісти
Саакашвили будто впервые увидел стену украинской бюжрократии
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01.06.2020 17:24 Відповісти
 
 