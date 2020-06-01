Чиновники Держпраці паралізували будівництво метро в Дніпрі, - Саакашвілі. ДОКУМЕНТ
Будівництво метрополітену в Дніпрі заблокувало Головне управління Держпраці в Дніпропетровській області.
Про це йдеться в листі глави Нацради реформ при Президентові Міхеіла Саакашвілі, пише gorsovet.com.ua, передає Цензор.НЕТ.
У документі зазначається: обласне управління Держпраці вже протягом року (!) не реєструє Повідомлення про наміри почати вибухові роботи на об'єктах будівництва Дніпровського метрополітену. Хоча, згідно з Правилами безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промназначения, зобов'язане зробити це протягом 10 днів.
В результаті масштабний державний проєкт з добудови метро в Дніпрі, який фінансується за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, опинився під загрозою зриву. Держава зазнає величезних збитків через простій підрядної будівельної компанії, страждає імідж України в очах закордонних партнерів. Крім того, наголошується в листі глави Нацради реформ, недобудовані підземні об'єкти метрополітену створюють серйозну загрозу для будівель і жителів в центральній частині Дніпра.
Нагадаємо, раніше мер Дніпра Борис Філатов неодноразово підкреслював, що деструктивна позиція чиновників Держпраці зриває реалізацію найважливішого для міста інфраструктурного об'єкта.
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подземные взрывные работы не создают.
Тут нужно обладать грузинской логикой чтобы такое понять.
Скольким еще, кроме метро перекрыли кислород? Максимальное наказание за это - выговор. А должна быть "компенсация всех издержек из собственного кармана".
Питання тільки нафіга стільки університетів, коли є такі експерти серед чиновників?
Дістали вже з цим метро. Пересрали все середмістя, перекопали, огорож паскуднх наставили, і так 30 років. Тьху.