Кабмин принял ряд решений относительно защиты детей
Кабинет Министров Украины на своем заседании в понедельник, 1 июня, принял ряд решений по защите детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
Так, открывая заседание Правительства, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что сегодня Украина и весь мир отмечают День защиты детей.
"Мое убеждение - внимание к детям должно быть на высшем государственном уровне, ведь именно они впоследствии составят основу нашей страны. Именно они будут продолжать строить Украину", - отметил он.
"Наше отношение к детям сейчас - это их отношение к Украине в будущем, это их желание жить и развиваться в Украине", - убежден Денис Шмыгаль.
Премьер-министр сообщил, что 27 инициатив, которые рассматривает сегодня правительство на своем заседании, посвящены защите детей по следующим основным направлениям: "Первое. Усиление безопасности детей, защита от жестокого обращения. Например, предлагается усилить ответственность за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей. Это недопустимо, чтобы ребенок мог купить электронную сигарету в любом ларьке. Это толерантность к негативным привычкам".
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Второе направление, по словам главы правительства, улучшение системы ухода и воспитания детей.
"В этом направлении главный акцент - сделать все возможное, чтобы дети воспитывались в семьях, а не в интернатах", - отметил премьер-министр.
Также Денис Шмыгаль инициировал решение правительства, призванные улучшить условия для воспитания детей, оставшихся без родителей, в том числе и детей с инвалидностью.
Кроме того, премьер-министр сообщил, что правительство принимает решение по обеспечению жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
"Убежден, что такие дети имеют полное право на получение жилья от государства, поэтому это право необходимо реализовать", - отметил он.
Еще одним направлением, по которому Кабмин принимает решение, премьер-министр назвал: "Создание благоприятной и благополучной среды для воспитания ребенка в обществе".
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Также как и с Мрией?
Якщо є діти - у нашої держави є майбутнє.
Може і ми ще побачимо іншу Україну. Дуже би хотілось...
Вспомнил...Союз меча и орала...один в один...
- Граждане! - сказал Остап, открывая заседание. - Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.
- Товарищи! - продолжал Остап. - Нужна немедленная помощь! Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда! Поможем детям! Будем помнить, что дети - цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому другому. Вы меня понимаете?