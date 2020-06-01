Кабмин принял ряд решений относительно защиты детей

Кабинет Министров Украины на своем заседании в понедельник, 1 июня, принял ряд решений по защите детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Так, открывая заседание Правительства, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что сегодня Украина и весь мир отмечают День защиты детей.

"Мое убеждение - внимание к детям должно быть на высшем государственном уровне, ведь именно они впоследствии составят основу нашей страны. Именно они будут продолжать строить Украину", - отметил он.

"Наше отношение к детям сейчас - это их отношение к Украине в будущем, это их желание жить и развиваться в Украине", - убежден Денис Шмыгаль.

Премьер-министр сообщил, что 27 инициатив, которые рассматривает сегодня правительство на своем заседании, посвящены защите детей по следующим основным направлениям: "Первое. Усиление безопасности детей, защита от жестокого обращения. Например, предлагается усилить ответственность за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей. Это недопустимо, чтобы ребенок мог купить электронную сигарету в любом ларьке. Это толерантность к негативным привычкам".

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Второе направление, по словам главы правительства, улучшение системы ухода и воспитания детей.

"В этом направлении главный акцент - сделать все возможное, чтобы дети воспитывались в семьях, а не в интернатах", - отметил премьер-министр.

Также Денис Шмыгаль инициировал решение правительства, призванные улучшить условия для воспитания детей, оставшихся без родителей, в том числе и детей с инвалидностью.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что правительство принимает решение по обеспечению жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

"Убежден, что такие дети имеют полное право на получение жилья от государства, поэтому это право необходимо реализовать", - отметил он.

Еще одним направлением, по которому Кабмин принимает решение, премьер-министр назвал: "Создание благоприятной и благополучной среды для воспитания ребенка в обществе".