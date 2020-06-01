Кабмін ухвалив низку рішень щодо захисту дітей

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні в понеділок, 1 червня, ухвалив низку рішень щодо захисту дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

Так, відкриваючи засідання Уряду, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що сьогодні Україна і весь світ відзначають День захисту дітей.

"Моє переконання - увага до дітей має бути на найвищому державному рівні, адже саме вони згодом складуть основу нашої країни. Саме вони будуть продовжувати будувати Україну", - зазначив він.

"Наше ставлення до дітей зараз – це їхнє ставлення до України в майбутньому, це їхнє бажання жити та розвиватися в Україні", - переконаний Денис Шмигаль.

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Прем’єр-міністр повідомив, що 27 ініціатив, які розглядає сьогодні Уряд на своєму засіданні, присвячені захисту дітей за наступними головними напрямами: "Перше. Посилення безпеки дітей, захист від жорсткого поводження. Наприклад, пропонується посилити відповідальність за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин. Це неприпустимо, щоб дитина могла купити електронну сигарету в будь-якому ларьку. Це толерування негативним звичкам".

Другий напрям, за словами Глави Уряду, покращення системи догляду і виховання дітей. "В цьому напрямку головний акцент – зробити все можливе, щоб діти виховувались у сім’ях, а не в інтернатах", - зазначив Прем’єр-міністр.

Також Денис Шмигаль ініціював рішення Уряду, покликані покращити умови для виховання дітей, які залишилися без батьків, в тому числі і дітей з інвалідністю.

Крім того, прем’єр-міністр повідомив, що Уряд ухвалює рішення щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. "Переконаний, що такі діти мають повне право на отримання житла від держави, тому це право необхідно реалізувати", - зазначив він.

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Ще одним напрямком, за яким Уряд ухвалює рішення, прем’єр-міністр назвав: "Створення сприятливого та благополучного середовища для виховання дитини в громаді".