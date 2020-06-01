Кабмін ухвалив низку рішень щодо захисту дітей
Кабінет Міністрів України на своєму засіданні в понеділок, 1 червня, ухвалив низку рішень щодо захисту дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.
Так, відкриваючи засідання Уряду, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що сьогодні Україна і весь світ відзначають День захисту дітей.
"Моє переконання - увага до дітей має бути на найвищому державному рівні, адже саме вони згодом складуть основу нашої країни. Саме вони будуть продовжувати будувати Україну", - зазначив він.
"Наше ставлення до дітей зараз – це їхнє ставлення до України в майбутньому, це їхнє бажання жити та розвиватися в Україні", - переконаний Денис Шмигаль.
Прем’єр-міністр повідомив, що 27 ініціатив, які розглядає сьогодні Уряд на своєму засіданні, присвячені захисту дітей за наступними головними напрямами: "Перше. Посилення безпеки дітей, захист від жорсткого поводження. Наприклад, пропонується посилити відповідальність за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин. Це неприпустимо, щоб дитина могла купити електронну сигарету в будь-якому ларьку. Це толерування негативним звичкам".
Другий напрям, за словами Глави Уряду, покращення системи догляду і виховання дітей. "В цьому напрямку головний акцент – зробити все можливе, щоб діти виховувались у сім’ях, а не в інтернатах", - зазначив Прем’єр-міністр.
Також Денис Шмигаль ініціював рішення Уряду, покликані покращити умови для виховання дітей, які залишилися без батьків, в тому числі і дітей з інвалідністю.
Крім того, прем’єр-міністр повідомив, що Уряд ухвалює рішення щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. "Переконаний, що такі діти мають повне право на отримання житла від держави, тому це право необхідно реалізувати", - зазначив він.
Ще одним напрямком, за яким Уряд ухвалює рішення, прем’єр-міністр назвав: "Створення сприятливого та благополучного середовища для виховання дитини в громаді".
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Также как и с Мрией?
Якщо є діти - у нашої держави є майбутнє.
Може і ми ще побачимо іншу Україну. Дуже би хотілось...
Вспомнил...Союз меча и орала...один в один...
- Граждане! - сказал Остап, открывая заседание. - Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.
- Товарищи! - продолжал Остап. - Нужна немедленная помощь! Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда! Поможем детям! Будем помнить, что дети - цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому другому. Вы меня понимаете?