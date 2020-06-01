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Новости Новый Кабмин
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Рада на этой неделе рассмотрит программу действий Кабмина, - Разумков

Рада на этой неделе рассмотрит программу действий Кабмина, - Разумков

На этой пленарной неделе парламент будет рассматривать программу действий Кабинета Министров Украины.

Об этом на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Были высказаны позиции комитетов (вероятно, речь идет о решении более 10 комитетов отправить программу действий правительства на доработку. - Ред.) и, я думаю, что с учетом этого мы сможем эффективно продолжать сотрудничество с Кабинетом Министров", - сказал он.

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Разумков сообщил, что на этой неделе будут рассматриваться вопросы, которые касаются борьбы с организованной преступностью, в частности "так называемый закон о ворах", а также законопроекты, которые касаются креативной индустрии и вопросов медицины.

Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день имеется 273 депутатских запроса и "они, к сожалению, не могут быть запущены в работу до того времени, как они будут оглашены", поэтому необходимо отменить раздел "Разное" и вместо этого зачитать запросы народных депутатов.

"Я уверен, что "Разное" - это важно, но без "Разного" мы эту пятницу сможем пережить, и заменим это время для того, чтобы огласить запросы", - сказал председатель ВР.

Как известно, в соответствии с Регламентом, на пленарных неделях в пятницу с 13:00 до 14:00 народные депутаты выступают в сессионном зале в рамках раздела "Разное" по любым вопросам, которые они считают важными.

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Фракция "Слуга народа" предлагает Верховной Раде рассмотреть программу действий правительства в четверг, 4 июня, заявил первый заместитель председателя-фракции Александр Корниенко, пишет Интерфакс-Украина.

"Касательно программы правительства: мы предлагаем перенести ее рассмотрение на четверг, чтобы мы во вторник и среду подработали над законами и в четверг уже посвятить время голосованию за программу действий правительства", - заявил Корниенко.

"Слуга народа" предлагает также отменить вечерние заседания Верховной Рады во вторник и четверг и сохранить режим работы до 15:00 в эти дни, а график работы в среду оставить неизменным для того, чтобы депутаты могли поработать в комитетах.

"Если такое предложение получит поддержку, я бы попросил регламентный комитет помочь нам с организацией этого предложения", - добавил первый заместитель председателя фракции.

Автор: 

ВР (29228) Кабмин (14025) Разумков Дмитрий (1520) Корниенко Александр (658)


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"так называемый закон о ворах" это вовремя .
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01.06.2020 12:41 Ответить
The Washington Post опубликовала статью историка Энн Эпплбаум, в которой специалист пытается проанализировать сериал «Слуга народа». «Сегодня украинцы не могут определить, где заканчивается сериал и начинается реальность.»

Рада на этой неделе рассмотрит программу действий Кабмина, - Разумков - Цензор.НЕТ 3580
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01.06.2020 12:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Z65jjUXltYI

Продолжение сериала.)))) Это реалия!!!
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01.06.2020 12:55 Ответить
"Уё при помощи пинка под зад"-вот и вся программа действий кабмина должна быть.
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01.06.2020 12:50 Ответить
 
 