Рада цього тижня розгляне програму дій Кабміну, - Разумков

На цьому пленарному тижні парламент розглядатиме програму дій Кабінету Міністрів України.

Про це на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Були висловлені позиції комітетів (ймовірно, йдеться про рішення понад 10-ти комітетів відправити програму дій уряду на доопрацювання, – ред.) і, я думаю, що з урахуванням цього ми зможемо ефективно продовжувати співпрацю з Кабінетом міністрів", - сказав він.

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Разумков повідомив, що цього тижня розглядатимуться питання, які стосуються боротьби з організованою злочинністю, зокрема "так званий закон про злодіїв", а також законопроєкти, які стосуються креативної індустрії і питань медицини.

Також Разумков запропонував депутатам визначитися, кого заслухати під час Години запитань до уряду в п’ятницю, 5 червня.

Крім того, він наголосив, що на сьогодні є 273 депутатських запити і "вони, на жаль, не можуть бути запущені в роботу до того часу, як вони будуть оголошені", тож необхідно відмінити розділ "Різне" і замість цього зачитати запити народних депутатів.

"Я впевнений, що "Різне" – це важливо, але без "Різного" ми цю п’ятницю зможемо пережити, і замінимо цей час для того, щоб оголосити запити", - сказав голова ВР.

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Як відомо, відповідно до Регламенту, на пленарних тижнях у п’ятницю з 13:00 до 14:00 народні депутати виступають у сесійній залі в рамках розділу "Різне" з будь-яких питань, які вони вважають важливими.



Фракція "Слуга народу" пропонує Верховній Раді розглянути програму дій уряду в четвер, 4 червня, заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, пише Інтерфакс-Україна.

"Щодо програми уряду: ми пропонуємо перенести її розгляд на четвер, щоб ми у вівторок і середу попрацювали над законами і в четвер уже присвятити час голосуванню за програму дій уряду", - заявив Корнієнко.

"Слуга народу" пропонує також скасувати вечірні засідання Верховної Ради у вівторок і четвер і зберегти режим роботи до 15:00 в ці дні, а графік роботи в середу залишити незмінним для того, щоб депутати могли попрацювати в комітетах.

"Якщо така пропозиція матиме підтримку, я б попросив регламентний комітет допомогти нам з організацією цієї пропозиції", - додав перший заступник голови фракції.