19 нардепов-миллионеров "Слуги народа" арендуют жилье за бюджетные средства, - КИУ. СПИСОК

Комитет избирателей проанализировал декларации народных депутатов, которые получают бюджетную компенсацию для аренды жилья или найма гостиничного номера. Всего в апреле 2020 компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата. Из них, согласно данным деклараций, 25 депутатов являются миллионерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комитета избирателей Украины.

"То есть, они имеют в собственности денежных активов (раздел 12 деклараций) на сумму более одного миллиона гривен. Речь идет о наличных средства, а также средствах, находящихся на счетах в банковских учреждениях. Данные без учета денежных активов, находящихся в собственности жен и мужей депутатов, а также без учета заемных средств. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах были переведены в гривневый эквивалент", - объяснили в КИУ.

Большинство депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за бюджетные средства, - члены фракции "Слуга народа". Речь идет о 19 нардепах.

Среди них:



- Александр Трухин - задекларировал 21,7 млн грн;

- Артем Кунаев - 9,9 млн грн;

- Степан Чернявский - 9,6 млн грн;

- Павел Якименко - 9,4 млн грн;

- Александр Салийчук - 8,6 млн грн;

- Евгений Петруняк - 7 млн грн;

- Алексей Ковалев - 6,9 млн грн;

- Федор Вениславский - 6,8 млн грн;

- Богдан Торохтий - 6,4 млн грн;

- Андрей Костин - 4,8 млн грн;

- Александр Аликсийчук - 4,3 млн грн;

- Геннадий Касай - 4,1 млн грн;

- Александр Горобец - 2,9 млн грн;

- Анна Личман - 2,6 млн грн;

- Артем Черноморов - 2,5 млн грн;

- Максим Зуев - 2 млн грн;

- Эдуард Прощук - 1,9 млн грн;

- Дмитрий Налетов - 1,6 млн грн;

- Елена Копанчук - 1,2 млн грн.

"С учетом денежных активов жены и заемных средств, в перечень депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за бюджетные средства, стоит добавить Максима Бужанского ("Слуга народа"). В декларации депутата указано 332 тыс. долларов США средств, одолженных третьим лицам. Еще 218 тыс. долларов наличных средств находится в собственности жены", - говорится в сообщении.

"Указанные цифры показывают, что каждый второй депутат, который получает компенсацию на аренду жилья, является миллионером. Это означает, что такие депутаты могли бы самостоятельно оплачивать проживание в г. Киеве без получения бюджетных средств", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутату 7-го созыва сообщено о подозрении в получении 928 тыс. грн незаконной компенсации з жилье, - НАБУ