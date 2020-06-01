19 нардепов-миллионеров "Слуги народа" арендуют жилье за бюджетные средства, - КИУ. СПИСОК
Комитет избирателей проанализировал декларации народных депутатов, которые получают бюджетную компенсацию для аренды жилья или найма гостиничного номера. Всего в апреле 2020 компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата. Из них, согласно данным деклараций, 25 депутатов являются миллионерами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комитета избирателей Украины.
"То есть, они имеют в собственности денежных активов (раздел 12 деклараций) на сумму более одного миллиона гривен. Речь идет о наличных средства, а также средствах, находящихся на счетах в банковских учреждениях. Данные без учета денежных активов, находящихся в собственности жен и мужей депутатов, а также без учета заемных средств. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах были переведены в гривневый эквивалент", - объяснили в КИУ.
Большинство депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за бюджетные средства, - члены фракции "Слуга народа". Речь идет о 19 нардепах.
Среди них:
- Александр Трухин - задекларировал 21,7 млн грн;
- Артем Кунаев - 9,9 млн грн;
- Степан Чернявский - 9,6 млн грн;
- Павел Якименко - 9,4 млн грн;
- Александр Салийчук - 8,6 млн грн;
- Евгений Петруняк - 7 млн грн;
- Алексей Ковалев - 6,9 млн грн;
- Федор Вениславский - 6,8 млн грн;
- Богдан Торохтий - 6,4 млн грн;
- Андрей Костин - 4,8 млн грн;
- Александр Аликсийчук - 4,3 млн грн;
- Геннадий Касай - 4,1 млн грн;
- Александр Горобец - 2,9 млн грн;
- Анна Личман - 2,6 млн грн;
- Артем Черноморов - 2,5 млн грн;
- Максим Зуев - 2 млн грн;
- Эдуард Прощук - 1,9 млн грн;
- Дмитрий Налетов - 1,6 млн грн;
- Елена Копанчук - 1,2 млн грн.
"С учетом денежных активов жены и заемных средств, в перечень депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за бюджетные средства, стоит добавить Максима Бужанского ("Слуга народа"). В декларации депутата указано 332 тыс. долларов США средств, одолженных третьим лицам. Еще 218 тыс. долларов наличных средств находится в собственности жены", - говорится в сообщении.
"Указанные цифры показывают, что каждый второй депутат, который получает компенсацию на аренду жилья, является миллионером. Это означает, что такие депутаты могли бы самостоятельно оплачивать проживание в г. Киеве без получения бюджетных средств", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.
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―Кто на ком стоял? (с)
а у остальных субсидия ?!
"выбирая Зелемойского"
іноді цікаво дізнатись, що я повинен знати, та за кого я голосував..
Источник: https://censor.net/n3199244"
В данном случае речь идет только о деньгах...в наличных и безналичных...
Таких нужно садить за мошенничество!
шо це таке?!
Украина ведь богатая, посмотрите сколько накрали за годы независимости, у бедной страны столько красть нечего. Со многими большими европейскими странами Украина может соперничать по количеству миллиардеров и мульти-миллионеров.
Вот, читайте.
Источник - сам Цензор
https://biz.censor.net.ua/news/3095298/pochti_120_nardepovmillionerov_oformili_poluchenie_kompensatsii_na_arendu_jilya_video
https://censor.net.ua/news/390503/deputatmillioner_solvar_poluchil_gosudarstvennuyu_kompensatsiyu_na_jile_glavkom
когда я в афгане охранял границы совка, гепа под магазином уже крутил наперстки, ******** таких как я
самі винуваті
але ж воно **** полізло до влади!
"Сделали это вместе"
главные жополизы Зеленского (Гордон, Шустер и Саакашвили) передают контент что они точно знают, что эти не крадут )))