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19 нардепов-миллионеров "Слуги народа" арендуют жилье за бюджетные средства, - КИУ. СПИСОК

19 нардепов-миллионеров

Комитет избирателей проанализировал декларации народных депутатов, которые получают бюджетную компенсацию для аренды жилья или найма гостиничного номера. Всего в апреле 2020 компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата. Из них, согласно данным деклараций, 25 депутатов являются миллионерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комитета избирателей Украины.

"То есть, они имеют в собственности денежных активов (раздел 12 деклараций) на сумму более одного миллиона гривен. Речь идет о наличных средства, а также средствах, находящихся на счетах в банковских учреждениях. Данные без учета денежных активов, находящихся в собственности жен и мужей депутатов, а также без учета заемных средств. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах были переведены в гривневый эквивалент", - объяснили в КИУ.

Большинство депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за бюджетные средства, - члены фракции "Слуга народа". Речь идет о 19 нардепах.

Среди них:

- Александр Трухин - задекларировал 21,7 млн грн;
- Артем Кунаев - 9,9 млн грн;
- Степан Чернявский - 9,6 млн грн;
- Павел Якименко - 9,4 млн грн;
- Александр Салийчук - 8,6 млн грн;
- Евгений Петруняк - 7 млн грн;
- Алексей Ковалев - 6,9 млн грн;
- Федор Вениславский - 6,8 млн грн;
- Богдан Торохтий - 6,4 млн грн;
- Андрей Костин - 4,8 млн грн;
- Александр Аликсийчук - 4,3 млн грн;
- Геннадий Касай - 4,1 млн грн;
- Александр Горобец - 2,9 млн грн;
- Анна Личман - 2,6 млн грн;
- Артем Черноморов - 2,5 млн грн;
- Максим Зуев - 2 млн грн;
- Эдуард Прощук - 1,9 млн грн;
- Дмитрий Налетов - 1,6 млн грн;
- Елена Копанчук - 1,2 млн грн.

"С учетом денежных активов жены и заемных средств, в перечень депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за бюджетные средства, стоит добавить Максима Бужанского ("Слуга народа"). В декларации депутата указано 332 тыс. долларов США средств, одолженных третьим лицам. Еще 218 тыс. долларов наличных средств находится в собственности жены", - говорится в сообщении.

"Указанные цифры показывают, что каждый второй депутат, который получает компенсацию на аренду жилья, является миллионером. Это означает, что такие депутаты могли бы самостоятельно оплачивать проживание в г. Киеве без получения бюджетных средств", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутату 7-го созыва сообщено о подозрении в получении 928 тыс. грн незаконной компенсации з жилье, - НАБУ

Автор: 

депутат (3309) жилье (906) КИУ (383) компенсации (479) Слуга народа (2628)


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Топ комментарии
+29
Це ви ще декларацію Разумкова не бачили...там є епічна фраза "дав у борг 1 мільйон доларів і отримав матеріальну допомогу понад 10 тисяч гривень
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01.06.2020 14:00
+24
слуги уродов
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01.06.2020 13:59
+20
19 нардепов-миллионеров "Слуги народа" арендуют жилье за бюджетные средства, - КИУ - Цензор.НЕТ 4684
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01.06.2020 14:00
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слуги уродов
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01.06.2020 13:59 Ответить
―Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы, управление нашего дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома.
―Кто на ком стоял? (с)
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01.06.2020 14:14 Ответить
ски
а у остальных субсидия ?!
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01.06.2020 13:59 Ответить
19 нардепов-миллионеров "Слуги народа" арендуют жилье за бюджетные средства, - КИУ - Цензор.НЕТ 4684
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01.06.2020 14:00 Ответить
Це ви ще декларацію Разумкова не бачили...там є епічна фраза "дав у борг 1 мільйон доларів і отримав матеріальну допомогу понад 10 тисяч гривень
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01.06.2020 14:00 Ответить
жлобьё..
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01.06.2020 14:01 Ответить
А ты будто не знал, выбирая Зелемойского, что Лена попросила субсидию в тот год, когда на счёт Зелемойского в офшоре на Кипре было выведено 47 миллионов Долларов США.
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01.06.2020 14:07 Ответить
"А ты будто не знал"
"выбирая Зелемойского"
іноді цікаво дізнатись, що я повинен знати, та за кого я голосував..
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01.06.2020 14:35 Ответить
Так выборы сфальсифицированы, если теперь невозможно найти тех, кто голосовал за Зелемойского!
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01.06.2020 15:06 Ответить
може й так..
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01.06.2020 15:30 Ответить
19 нардепов-миллионеров "Слуги народа" арендуют жилье за бюджетные средства, - КИУ - Цензор.НЕТ 7303
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01.06.2020 14:02 Ответить
это сладкое слово халява.
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01.06.2020 14:02 Ответить
19 нардепов-миллионеров "Слуги народа" арендуют жилье за бюджетные средства, - КИУ - Цензор.НЕТ 9657
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01.06.2020 14:03 Ответить
19 нардепов-миллионеров "Слуги народа" арендуют жилье за бюджетные средства, - КИУ - Цензор.НЕТ 4116
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01.06.2020 14:03 Ответить
Кажется они принципиально грабят зебилов.
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01.06.2020 14:04 Ответить
аби ж тільки зебілів
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01.06.2020 14:09 Ответить
головне шо не барига!!!!
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01.06.2020 14:04 Ответить
19 нардепів-мільйонерів "Слуги народу" орендують житло за бюджетні кошти, - КВУ - Цензор.НЕТ 1319
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01.06.2020 14:29 Ответить
А у нас миллионерами считаются все кто имеют имущество более чем на 1млн грн? Тогда мы все миллионеры )
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01.06.2020 14:04 Ответить
"Речь идет о наличных средства, а также средствах, находящихся на счетах в банковских учреждениях.
Источник: https://censor.net/n3199244"
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01.06.2020 14:09 Ответить
Ты читать не умеешь..или прочел но смог понять прочитанного??
В данном случае речь идет только о деньгах...в наличных и безналичных...
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01.06.2020 14:10 Ответить
Все как и всегда!
Таких нужно садить за мошенничество!
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01.06.2020 14:04 Ответить
Ех, нєт на ніх Голобородька. Вот будь он прізєдєнтом - показал би ім кузькіну мать!
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01.06.2020 14:04 Ответить
Клоун Зєлєнскій вбив свого брата Голобородька і зайняв його місце. І сестру свою, Еріку теж вбив, щоб сліди замести...
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01.06.2020 14:35 Ответить
я вже тут питав, як українською слово "слуга"?
шо це таке?!
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01.06.2020 14:05 Ответить
"Cлуга" по-українськи це "наймит"
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01.06.2020 15:08 Ответить
Ни первые и не последние. Так делали почти все "избранники", и ярые "патриоты" в вышиванках и из секты "Вона", и любители "сывочолого гетьмана", и из оккупационной платформы вместе с рыгоаналами. И при кучме и при Ющенко такие были. Это, к сожалению, не новость.
Украина ведь богатая, посмотрите сколько накрали за годы независимости, у бедной страны столько красть нечего. Со многими большими европейскими странами Украина может соперничать по количеству миллиардеров и мульти-миллионеров.
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01.06.2020 14:08 Ответить
Называй фамилии, а не бла-бла-бла.
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01.06.2020 14:10 Ответить
Пожалуйста.
Вот, читайте.
Источник - сам Цензор
https://biz.censor.net.ua/news/3095298/pochti_120_nardepovmillionerov_oformili_poluchenie_kompensatsii_na_arendu_jilya_video

https://censor.net.ua/news/390503/deputatmillioner_solvar_poluchil_gosudarstvennuyu_kompensatsiyu_na_jile_glavkom
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01.06.2020 14:47 Ответить
это наши сироты
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01.06.2020 14:09 Ответить
це кінець епохи бідності, чи кінець епохи жадібності?
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01.06.2020 14:10 Ответить
Це епоха жлобства.
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01.06.2020 14:38 Ответить
О, яка краса! А півтора роки тому весь ютуб і ТБ рвали собі сраки криками про "непомірну ЖАДІБНІСТЬ Пороха"!
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01.06.2020 14:11 Ответить
сироты ...19 нардепов-миллионеров "Слуги народа" арендуют жилье за бюджетные средства, - КИУ - Цензор.НЕТ 6403...
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01.06.2020 14:12 Ответить
Зеленое стадо это сборище моральных уродов и дегенератов...
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01.06.2020 14:13 Ответить
зелені ненажерливі свині
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01.06.2020 14:13 Ответить
ох, хитрожопі жиди, слугі, ***
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01.06.2020 14:14 Ответить
А по мне ТО тут нет не какой новости!, уже НА протяжении десяток лет народные депутаты разных партий являлись миллионерами И не только в гривнах, И снимали жильё ЗА счёт государства, другой вопрос КОГДА народные депутаты имеют жильё в Киеве, и получают при этом государственные деньги на жильё - ВОТ ЭТО УЖЕ УРОДЫ.
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01.06.2020 14:14 Ответить
19 нардепів-мільйонерів "Слуги народу" орендують житло за бюджетні кошти, - КВУ - Цензор.НЕТ 5886
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01.06.2020 14:16 Ответить
не обращайте внимания . за то не барыги
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01.06.2020 14:17 Ответить
"Слуги наріду"- мільйонери? А це як? Нарід же голосував за простих, своїх, знову таки, нарідних мальчіков і девочек
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01.06.2020 14:18 Ответить
Скоты безрогие Не будет жизни с ними
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01.06.2020 14:22 Ответить
"ну так если дают, и другие берут, то чем я хуже??"
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01.06.2020 14:22 Ответить
Сколько можно кормить этих свиней ?
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01.06.2020 14:23 Ответить
Тому вони й мільйонери...
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01.06.2020 14:27 Ответить
эх! народ... никак не поймет что он гой, а слуги его - иудеи
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01.06.2020 14:31 Ответить
https://youtu.be/nnU7Ri-a4ow КВН Этому видео уже 30 лет. Ничего не поменялось...
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01.06.2020 14:34 Ответить
я физически живу на скифских курганах, жиди их сровняли с лицом Земли, стерли, нахер, как и не было
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01.06.2020 14:43 Ответить
Довірливий народ вибирає депутатами бідних сиріток, а ті враз стають мілліонерами.
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01.06.2020 14:44 Ответить
и что же они не воруют?
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01.06.2020 14:50 Ответить
ЗЕмародери....
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01.06.2020 14:51 Ответить
наша проблема, действительно, в доверчивости.
когда я в афгане охранял границы совка, гепа под магазином уже крутил наперстки, ******** таких как я
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01.06.2020 15:00 Ответить
вы думаете что жиды будут вести себя по-другому в нынешней ситуации?
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01.06.2020 15:08 Ответить
19 нардепів-мільйонерів "Слуги народу" орендують житло за бюджетні кошти, - КВУ - Цензор.НЕТ 9767
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01.06.2020 15:10 Ответить
ну, ЯК!!! жид став керувати Україною?
самі винуваті
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01.06.2020 15:17 Ответить
ну, жили б собі ці євреї спокійно посеред нас - нема питань.
але ж воно **** полізло до влади!
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01.06.2020 15:20 Ответить
не були б вони мільйонерами, якби копійочку до копієчки не економили - вони те житло ше й субаренду здають по ринковій ціні
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01.06.2020 15:43 Ответить
30 серебренников иудеям, а гоям веру в воскрешение
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01.06.2020 16:02 Ответить
обмен ********
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01.06.2020 16:09 Ответить
может еще зеркальци и бусы?
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01.06.2020 16:16 Ответить
Зебилы голосовали за "слугу народа", и не заметили как стали слугами урода.
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01.06.2020 16:33 Ответить
73% лохов готовы платить....
"Сделали это вместе"
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01.06.2020 16:35 Ответить
Правильно делают.
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01.06.2020 18:46 Ответить
не может быть!!!

главные жополизы Зеленского (Гордон, Шустер и Саакашвили) передают контент что они точно знают, что эти не крадут )))
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01.06.2020 20:36 Ответить
Пока субсидию начислят ( хозяевам этих слуг ) душу вымотают,копейки проверяют.Миллионерам назначают компенсации и на доходы не обращают внимания.Ни один, хотя бы десяток масок купил или помог онкологическому ребенку на операцию.Было бы правильно,вернуть эти деньги и пустить их на благотворительность.
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01.06.2020 21:01 Ответить
Я не здивуюсь, якщо вони ще талони на харчування отримують.
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01.06.2020 22:58 Ответить
Обычно этими упырями декларируется до 5-10% - и то для отмазки. Вот и считайте этих миллионеров согласно такой пропорции.
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02.06.2020 15:39 Ответить
 
 