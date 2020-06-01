Диалог между Украиной и Россией на высшем уровне не развивается, - Песков
Развития диалога России с Украиной и Грузией на высшем уровне не наблюдается, несмотря на наличие контактов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается руководства этих стран (Украины и Грузии. - Ред.), то мы видим, что, к сожалению, ... несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - отметил Песков.
По его словам, "динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства".
Топ комментарии
+17 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий01.06.2020 15:06
+13 Роман с камнем
показать весь комментарий01.06.2020 15:18
+9 Гельдрих
показать весь комментарий01.06.2020 15:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://mobile.twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений@TedTeddycat
Хтось з московитів помітив, що бунти у США сконцентровані у «демократичних» штатах.
Щось дуже нагадує «хочете як в Україні» ху#ла в експортній упаковці.
Ще більше впевнююся у керованості бунтів з боку Московії, котра таким чином намагається вплинути на вибори у США.
Утритесь БАТУТОМ МАСКА 😀😀😀
так ми їх теж знаємо: бойко, габінович, шухрич та інша українофобська мразота..
Ниверю!
Свинособаки **********, за "порєбрік"!
к грєбєной матєрі
на льогком катєрє
Василь Кук
эти "отношения" напоминают - стой там,иди сюда и зависят от психического состояния фюрера.
Он діалогу по МОВІ небуло, а Розумков вже своїми брудними лаптями до неї лізе.....
Пошли вы, россияне, с таким диалогом нахрен.