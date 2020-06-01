Диалог между Украиной и Россией на высшем уровне не развивается, - Песков

Развития диалога России с Украиной и Грузией на высшем уровне не наблюдается, несмотря на наличие контактов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается руководства этих стран (Украины и Грузии. - Ред.), то мы видим, что, к сожалению, ... несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - отметил Песков.

По его словам, "динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства".

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