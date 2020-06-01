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Диалог между Украиной и Россией на высшем уровне не развивается, - Песков

Диалог между Украиной и Россией на высшем уровне не развивается, - Песков

Развития диалога России с Украиной и Грузией на высшем уровне не наблюдается, несмотря на наличие контактов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается руководства этих стран (Украины и Грузии. - Ред.), то мы видим, что, к сожалению, ... несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - отметил Песков.

По его словам, "динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции США против "Северного потока-2" не изменят планов Кремля, - Песков

Автор: 

Грузия (4499) Песков Дмитрий (1856) россия (95365)


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Топ комментарии
+17
Вот какой диалог с кацапскими кретинами?

Утритесь БАТУТОМ МАСКА 😀😀😀
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01.06.2020 15:06
+13
Діалог між Україною та Росією на найвищому рівні не розвивається, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1289
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01.06.2020 15:18
+9
ПНХ на высшем уровне!!! псина лаптеного-кацапомордая!
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01.06.2020 15:08
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Правила форума Совет форумчан
нє, то всьо чєрєз гамєріку

https://mobile.twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений@TedTeddycat
Хтось з московитів помітив, що бунти у США сконцентровані у «демократичних» штатах.
Щось дуже нагадує «хочете як в Україні» ху#ла в експортній упаковці.
Ще більше впевнююся у керованості бунтів з боку Московії, котра таким чином намагається вплинути на вибори у США.
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01.06.2020 15:05 Ответить
Діалог між Україною та Росією на найвищому рівні не розвивається, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7111
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01.06.2020 15:15 Ответить
Діалог між Україною та Росією на найвищому рівні не розвивається, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6342
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01.06.2020 15:15 Ответить
Діалог між Україною та Росією на найвищому рівні не розвивається, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1823
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01.06.2020 15:17 Ответить
А в США хіба є недемократичні штати?
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01.06.2020 15:44 Ответить
зачем?????????
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01.06.2020 15:05 Ответить
ПНХ на высшем уровне!!! псина лаптеного-кацапомордая!
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01.06.2020 15:08 Ответить
Вот какой диалог с кацапскими кретинами?

Утритесь БАТУТОМ МАСКА 😀😀😀
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01.06.2020 15:06 Ответить
тобто піськофф визнає, що є деякі законтачені з ******?
так ми їх теж знаємо: бойко, габінович, шухрич та інша українофобська мразота..
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01.06.2020 15:06 Ответить
а покоритель Сибири, исполняющий права президента Украины ?
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01.06.2020 15:14 Ответить
точно, він теж 100%
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01.06.2020 15:17 Ответить
а чего вдруг ?
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01.06.2020 15:06 Ответить
Діалог між Україною та Росією на найвищому рівні не розвивається, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1289
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01.06.2020 15:18 Ответить
писькофф бубочку пиарит хихихи
Ниверю!
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01.06.2020 15:07 Ответить
а про що із окупантом анресором фашисто-кацапом можна говорити..., нагадує як би гвалтівник просив із собою після акту насильство "пАгаварить" па-душам... от ***@ни кАцапня...
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01.06.2020 15:09 Ответить
який може бути діалог з агресором?
Свинособаки **********, за "порєбрік"!
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01.06.2020 15:10 Ответить
ога, раз-два-трівіваєцца
к грєбєной матєрі
на льогком катєрє
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01.06.2020 15:11 Ответить
давай гнидо єпани ядєрним іскандером...
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01.06.2020 15:12 Ответить
Так зато с Асадом у ***** совет да любофф. Скрепленная кровью, как сралин завещал.
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01.06.2020 15:13 Ответить
... бо,немає сенсу !
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01.06.2020 15:13 Ответить
а что случилос?
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01.06.2020 15:13 Ответить
Ну і мать його туди, разом з ********** рашистів!
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01.06.2020 15:15 Ответить
А как он будет развиваться, если со стороны России идут лишь требования о ликвидации украинской государственности?
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01.06.2020 15:16 Ответить
Странный, этот сукин сын, песков....либо тупой, либо лицемер...
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01.06.2020 15:20 Ответить
********!,они там все такие (почти все)
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01.06.2020 16:41 Ответить
Свежую парию кокса подвезли.
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01.06.2020 18:43 Ответить
"Диалог между Украиной и Россией на высшем уровне не развивается, - Песков" - Это, разумеется ложь! За спиной украинского народа антиукраинский режим 3Ерашистов полным ходом сдаёт Украину врагу.
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01.06.2020 15:20 Ответить
Писька, ты - никто, и зовут тебя никак! ПНХ!
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01.06.2020 15:28 Ответить
«Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги».

Василь Кук
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01.06.2020 15:33 Ответить
Песков, ПНХ! Не до тебя сейчас! Тут мосты минируют...
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01.06.2020 15:37 Ответить
И президента чмырят, уже трижды потерпевший. Какой может быть диалог.
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01.06.2020 18:08 Ответить
СТРАНА-УБИЙЦА РАССЕЯ-У ТЕБЯ ОДНО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО-УБРАТЬСЯ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ ИЗ УКРАИНЫ И ГРУЗИИ, А ОБНУЛЕННОМУ СЦАРЮ СЕСТЬ В ТЮРЬМУ!!!!!!!!!!!!!!
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01.06.2020 15:41 Ответить
Плюс репатриации и восстановление разореных територий.
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01.06.2020 18:45 Ответить
"динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства" - Повнісінька правда. Доки Моксєль не почне виконувати свої зобов,язання з http://univd.edu.ua/science-issue/issue/1751 забезпечення територіальної цілісності України , тобто доки не висунеться геть з Донбасу та Криму, ніякої динаміки розвитку відносин з нею не має бути.
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01.06.2020 15:43 Ответить
зря письков выздоровел,а ведь мог бы......))
эти "отношения" напоминают - стой там,иди сюда и зависят от психического состояния фюрера.
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01.06.2020 15:45 Ответить
А для чого відкритий діалог розвивати? Якщо вказівки можна передавати через Єрмака, Розумкова, Медведчука?

Он діалогу по МОВІ небуло, а Розумков вже своїми брудними лаптями до неї лізе.....
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01.06.2020 15:47 Ответить
это всё потому что питорастическая мордорско-кремльовская федирацыя уже 6 лет ведет против Украины необъявленную войну
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01.06.2020 15:52 Ответить
ДИАлог с Расией может вести только тот, кого она боится.
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01.06.2020 15:59 Ответить
о, а пачиму" ******?
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01.06.2020 16:38 Ответить
Краще з розумним загубити,ніж з кацапом знайти.
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01.06.2020 17:27 Ответить
Что скрепные хотелки и при Зеленском не выполняются? Да не может быть!
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01.06.2020 18:05 Ответить
Как не крути, а торговля с РФ идет полным ходом.
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01.06.2020 19:28 Ответить
Это и хорошо, ибо "позитивная динамика в развитии диалога" по-российски - это уничтожение в конечном итоге независимости и Украины, и Грузии.
Пошли вы, россияне, с таким диалогом нахрен.
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01.06.2020 20:06 Ответить
 
 