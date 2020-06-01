Діалог між Україною та Росією на найвищому рівні не розвивається, - Пєсков

Розвитку діалогу Росії з Україною та Грузією на найвищому рівні не спостерігається, попри наявність контактів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Що стосується керівництва цих країн (України та Грузії. - Ред.), то ми бачимо, що, на жаль, ... попри наявність певних контактів, все-таки ми не можемо похвалитися позитивною динамікою в розвитку діалогу на найвищому рівні", - зазначив Пєсков.

За його словами, "динаміка розвитку відносин залежить від того, як керівництво країни виконує свої зобов'язання".

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