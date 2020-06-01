Діалог між Україною та Росією на найвищому рівні не розвивається, - Пєсков
Розвитку діалогу Росії з Україною та Грузією на найвищому рівні не спостерігається, попри наявність контактів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Що стосується керівництва цих країн (України та Грузії. - Ред.), то ми бачимо, що, на жаль, ... попри наявність певних контактів, все-таки ми не можемо похвалитися позитивною динамікою в розвитку діалогу на найвищому рівні", - зазначив Пєсков.
За його словами, "динаміка розвитку відносин залежить від того, як керівництво країни виконує свої зобов'язання".
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https://mobile.twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений@TedTeddycat
Хтось з московитів помітив, що бунти у США сконцентровані у «демократичних» штатах.
Щось дуже нагадує «хочете як в Україні» ху#ла в експортній упаковці.
Ще більше впевнююся у керованості бунтів з боку Московії, котра таким чином намагається вплинути на вибори у США.
Утритесь БАТУТОМ МАСКА 😀😀😀
так ми їх теж знаємо: бойко, габінович, шухрич та інша українофобська мразота..
Ниверю!
Свинособаки **********, за "порєбрік"!
к грєбєной матєрі
на льогком катєрє
Василь Кук
эти "отношения" напоминают - стой там,иди сюда и зависят от психического состояния фюрера.
Он діалогу по МОВІ небуло, а Розумков вже своїми брудними лаптями до неї лізе.....
Пошли вы, россияне, с таким диалогом нахрен.