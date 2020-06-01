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Діалог між Україною та Росією на найвищому рівні не розвивається, - Пєсков

Діалог між Україною та Росією на найвищому рівні не розвивається, - Пєсков

Розвитку діалогу Росії з Україною та Грузією на найвищому рівні не спостерігається, попри наявність контактів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Що стосується керівництва цих країн (України та Грузії. - Ред.), то ми бачимо, що, на жаль, ... попри наявність певних контактів, все-таки ми не можемо похвалитися позитивною динамікою в розвитку діалогу на найвищому рівні", - зазначив Пєсков.

За його словами, "динаміка розвитку відносин залежить від того, як керівництво країни виконує свої зобов'язання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції США проти "Північного потоку-2" не змінять планів Кремля, - Пєсков

Автор: 

Грузія (1843) Пєсков Дмитро (1608) росія (64926)


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Топ коментарі
+17
Вот какой диалог с кацапскими кретинами?

Утритесь БАТУТОМ МАСКА 😀😀😀
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01.06.2020 15:06
+13
Діалог між Україною та Росією на найвищому рівні не розвивається, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1289
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01.06.2020 15:18
+9
ПНХ на высшем уровне!!! псина лаптеного-кацапомордая!
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01.06.2020 15:08
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нє, то всьо чєрєз гамєріку

https://mobile.twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений@TedTeddycat
Хтось з московитів помітив, що бунти у США сконцентровані у «демократичних» штатах.
Щось дуже нагадує «хочете як в Україні» ху#ла в експортній упаковці.
Ще більше впевнююся у керованості бунтів з боку Московії, котра таким чином намагається вплинути на вибори у США.
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01.06.2020 15:05 Відповісти
Діалог між Україною та Росією на найвищому рівні не розвивається, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7111
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01.06.2020 15:15 Відповісти
Діалог між Україною та Росією на найвищому рівні не розвивається, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6342
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01.06.2020 15:15 Відповісти
Діалог між Україною та Росією на найвищому рівні не розвивається, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1823
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01.06.2020 15:17 Відповісти
А в США хіба є недемократичні штати?
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01.06.2020 15:44 Відповісти
зачем?????????
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01.06.2020 15:05 Відповісти
ПНХ на высшем уровне!!! псина лаптеного-кацапомордая!
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01.06.2020 15:08 Відповісти
Вот какой диалог с кацапскими кретинами?

Утритесь БАТУТОМ МАСКА 😀😀😀
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01.06.2020 15:06 Відповісти
тобто піськофф визнає, що є деякі законтачені з ******?
так ми їх теж знаємо: бойко, габінович, шухрич та інша українофобська мразота..
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01.06.2020 15:06 Відповісти
а покоритель Сибири, исполняющий права президента Украины ?
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01.06.2020 15:14 Відповісти
точно, він теж 100%
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01.06.2020 15:17 Відповісти
а чего вдруг ?
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01.06.2020 15:06 Відповісти
Діалог між Україною та Росією на найвищому рівні не розвивається, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1289
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01.06.2020 15:18 Відповісти
писькофф бубочку пиарит хихихи
Ниверю!
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01.06.2020 15:07 Відповісти
а про що із окупантом анресором фашисто-кацапом можна говорити..., нагадує як би гвалтівник просив із собою після акту насильство "пАгаварить" па-душам... от ***@ни кАцапня...
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01.06.2020 15:09 Відповісти
який може бути діалог з агресором?
Свинособаки **********, за "порєбрік"!
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01.06.2020 15:10 Відповісти
ога, раз-два-трівіваєцца
к грєбєной матєрі
на льогком катєрє
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01.06.2020 15:11 Відповісти
давай гнидо єпани ядєрним іскандером...
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01.06.2020 15:12 Відповісти
Так зато с Асадом у ***** совет да любофф. Скрепленная кровью, как сралин завещал.
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01.06.2020 15:13 Відповісти
... бо,немає сенсу !
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01.06.2020 15:13 Відповісти
а что случилос?
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01.06.2020 15:13 Відповісти
Ну і мать його туди, разом з ********** рашистів!
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01.06.2020 15:15 Відповісти
А как он будет развиваться, если со стороны России идут лишь требования о ликвидации украинской государственности?
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01.06.2020 15:16 Відповісти
Странный, этот сукин сын, песков....либо тупой, либо лицемер...
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01.06.2020 15:20 Відповісти
********!,они там все такие (почти все)
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01.06.2020 16:41 Відповісти
Свежую парию кокса подвезли.
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01.06.2020 18:43 Відповісти
"Диалог между Украиной и Россией на высшем уровне не развивается, - Песков" - Это, разумеется ложь! За спиной украинского народа антиукраинский режим 3Ерашистов полным ходом сдаёт Украину врагу.
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01.06.2020 15:20 Відповісти
Писька, ты - никто, и зовут тебя никак! ПНХ!
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01.06.2020 15:28 Відповісти
«Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги».

Василь Кук
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01.06.2020 15:33 Відповісти
Песков, ПНХ! Не до тебя сейчас! Тут мосты минируют...
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01.06.2020 15:37 Відповісти
И президента чмырят, уже трижды потерпевший. Какой может быть диалог.
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01.06.2020 18:08 Відповісти
СТРАНА-УБИЙЦА РАССЕЯ-У ТЕБЯ ОДНО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО-УБРАТЬСЯ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ ИЗ УКРАИНЫ И ГРУЗИИ, А ОБНУЛЕННОМУ СЦАРЮ СЕСТЬ В ТЮРЬМУ!!!!!!!!!!!!!!
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01.06.2020 15:41 Відповісти
Плюс репатриации и восстановление разореных територий.
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01.06.2020 18:45 Відповісти
"динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства" - Повнісінька правда. Доки Моксєль не почне виконувати свої зобов,язання з http://univd.edu.ua/science-issue/issue/1751 забезпечення територіальної цілісності України , тобто доки не висунеться геть з Донбасу та Криму, ніякої динаміки розвитку відносин з нею не має бути.
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01.06.2020 15:43 Відповісти
зря письков выздоровел,а ведь мог бы......))
эти "отношения" напоминают - стой там,иди сюда и зависят от психического состояния фюрера.
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01.06.2020 15:45 Відповісти
А для чого відкритий діалог розвивати? Якщо вказівки можна передавати через Єрмака, Розумкова, Медведчука?

Он діалогу по МОВІ небуло, а Розумков вже своїми брудними лаптями до неї лізе.....
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01.06.2020 15:47 Відповісти
это всё потому что питорастическая мордорско-кремльовская федирацыя уже 6 лет ведет против Украины необъявленную войну
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01.06.2020 15:52 Відповісти
ДИАлог с Расией может вести только тот, кого она боится.
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01.06.2020 15:59 Відповісти
о, а пачиму" ******?
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01.06.2020 16:38 Відповісти
Краще з розумним загубити,ніж з кацапом знайти.
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01.06.2020 17:27 Відповісти
Что скрепные хотелки и при Зеленском не выполняются? Да не может быть!
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01.06.2020 18:05 Відповісти
Как не крути, а торговля с РФ идет полным ходом.
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01.06.2020 19:28 Відповісти
Это и хорошо, ибо "позитивная динамика в развитии диалога" по-российски - это уничтожение в конечном итоге независимости и Украины, и Грузии.
Пошли вы, россияне, с таким диалогом нахрен.
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01.06.2020 20:06 Відповісти
 
 