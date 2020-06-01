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Новости Коронавирус и карантин
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Карантин на Львовщине продлен до 5 июня, - ОГА

Карантин на Львовщине продлен до 5 июня, - ОГА

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в области не способствует ослаблению карантинных меры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"Несмотря на высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных в течение последних 2-х недель, мы имеем заполненность коек - 22%, а количество проведенных ПЦР тестирований на 100 тыс. населения - 97. Однако общий показатель инцидентности 13,5 (по г. Львову 27,3, по области 7,5) не позволяет нам смягчать карантинные меры во Львовской области. То есть, именно ситуация во Львове повлияла на решение о продлении карантинных мероприятий", - отметил глава ОГА Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, отмечается рост числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении за последние 7 дней.

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Автор: 

карантин (16729) ОГА (2388) Козицкий Максим (98) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2895)


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