Карантин на Львовщине продлен до 5 июня, - ОГА

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в области не способствует ослаблению карантинных меры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"Несмотря на высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных в течение последних 2-х недель, мы имеем заполненность коек - 22%, а количество проведенных ПЦР тестирований на 100 тыс. населения - 97. Однако общий показатель инцидентности 13,5 (по г. Львову 27,3, по области 7,5) не позволяет нам смягчать карантинные меры во Львовской области. То есть, именно ситуация во Львове повлияла на решение о продлении карантинных мероприятий", - отметил глава ОГА Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, отмечается рост числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении за последние 7 дней.

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