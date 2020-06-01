Карантин на Львівщині продовжено до 5 червня, - ОДА

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в області не сприяє послабленню карантинних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

"Попри високу кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих протягом останніх двох тижнів, ми маємо заповненість ліжок - 22 %, а кількість проведених ПЛР-тестувань на 100 тис. населення - 97. Однак загальний показник інцидентності 13,5 (у м. Львові 27,3, в області 7,5) не дозволяє нам пом'якшувати карантинні заходи у Львівській області. Тобто саме ситуація у Львові вплинула на рішення про продовження карантинних заходів", - наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, відмічається зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування за останні 7 днів.

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