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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин на Львівщині продовжено до 5 червня, - ОДА

Карантин на Львівщині продовжено до 5 червня, - ОДА

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в області не сприяє послабленню карантинних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

"Попри високу кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих протягом останніх двох тижнів, ми маємо заповненість ліжок - 22 %, а кількість проведених ПЛР-тестувань на 100 тис. населення - 97. Однак загальний показник інцидентності 13,5 (у м. Львові 27,3, в області 7,5) не дозволяє нам пом'якшувати карантинні заходи у Львівській області. Тобто саме ситуація у Львові вплинула на рішення про продовження карантинних заходів", - наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, відмічається зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування за останні 7 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин на Львівщині продовжено до 1 червня, - ОДА

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1625) Козицький Максим (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Львівська область (2418)


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