Центр противодействия коррупции: "Надо искать замену такому президенту"

Если глава государства не может найти замену министру, который не справился с реформой правоохранительных органов, то стоит искать ему замену.

Такое мнение высказал в Facebook руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Если президент не может найти замену министру, полиция которого шестой год убивает и насилует, то надо прямо сейчас искать замену такому президенту", - уверен Шабунин.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

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