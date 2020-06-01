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Центр протидії корупції: "Треба шукати заміну такому президенту"

Центр протидії корупції:

Якщо глава держави не може знайти заміну міністру, який не впорався з реформою правоохоронних органів, то варто шукати йому заміну.

Таку думку висловив в Facebook керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо президент не може знайти заміну міністру, поліція якого шостий рік вбиває і ґвалтує, то треба прямо зараз шукати заміну такому президенту", - упевнений Шабунін.

Центр протидії корупції: Треба шукати заміну такому президенту 01

Також дивіться: Геращенко про можливість відставки Авакова через події в Кагарлику: "В цій ситуації рішення необґрунтоване". ВIДЕО

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.  

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Зеленський Володимир (23689) Нацполіція (15132) реформи (3206) Шабунін Віталій (534) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+88
Центр противодействия коррупции: "Надо искать замену такому президенту" - Цензор.НЕТ 3381
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01.06.2020 16:02
+51
Центр противодействия коррупции: "Надо искать замену такому президенту" - Цензор.НЕТ 1891
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01.06.2020 16:18
+30
Моцні антикорррупціонери! Президент Украины утвердил персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. В состав вошли глава ОП Андрей Ермак, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
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01.06.2020 16:03
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Головне щоб не на ПОРОШЕНКА.
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01.06.2020 16:54 Відповісти
Вже наїлись і висрали того порошенка .
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01.06.2020 19:59 Відповісти
Совершенно верно !
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01.06.2020 16:57 Відповісти
...? так замінили ж!
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01.06.2020 16:57 Відповісти
А вот при Петре Лексеиче такой коррупции не было !
Была , конечно .
Но такая маленькая , ручная , почти домашняя ...
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01.06.2020 16:59 Відповісти
Я правильно понял: Бубочке можно как и Порошенко?
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01.06.2020 17:05 Відповісти
Будет можно , если он обгонит Петра Лексеича в списке Форбс .
Хотя бы на одну позицию .
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01.06.2020 17:08 Відповісти
Т.е. пока мусорскую палку в своем очке ты приветствуешь, и не возражаешь, можно сказать средство от простатита
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01.06.2020 17:16 Відповісти
Ось ти і спалився. Не заплатять. Шо була таки корупція? І ****** не бізгрішний агнец?
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01.06.2020 17:10 Відповісти
Зепил, повторяю вопрос отдельно для имбецилов: Если при Пете не сняли Рюкзакова, то Монка Сцыкливая и подавно должна делать минет главмусору?
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01.06.2020 17:17 Відповісти
А навіщо? Якщо зебіл таке ж чмо як і ******? Що, розумово особливий, ти навіть не припускаєш думки, що у людини може бути власна думка. І що можна підтримувати не тільки відверте лайно?
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01.06.2020 17:23 Відповісти
Чучело, ты само поняло, что нацарапало? Я тебе про ивана, а ты мне о баяне
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01.06.2020 17:29 Відповісти
Що Когнітивний дисонанс приключився? Що тобі пояснити, убоге?
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01.06.2020 17:36 Відповісти
походу оно кремлебот. Протаскивает кацапский нарратив "порох=зеленский".
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01.06.2020 17:51 Відповісти
До речі, люциферич. Як там на дамбвабве з кацапським паспортом?
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01.06.2020 18:11 Відповісти
Так вы уже и дерьмо(лайно) поддерживаете? Ну у вас и вкус,извращенный.
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01.06.2020 22:26 Відповісти
Ой, Шабунін прокинувся! Доброго ранку!
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01.06.2020 17:04 Відповісти
Цього підераси ще і посадити треба разом з Рюкзакова і Коломойшою за розграбування країни
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01.06.2020 17:08 Відповісти
ага а Єрмака на антикрупційне міністерство підсадити
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01.06.2020 17:12 Відповісти
Договорится пацан, пойдёт прицепом по убийству Шеремета, или картины контрабандные дома найдут😁
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01.06.2020 17:16 Відповісти
без тебя шабуня давно знаем)
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01.06.2020 17:16 Відповісти
жидовський світ він інший, там гешефт (30)
всілякі ермаки нам ***** не потрібні
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01.06.2020 17:20 Відповісти
видумав же **** собі прізвище, жид ермак
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01.06.2020 17:23 Відповісти
Я не знаю Ермака,я знаю Дерьмака.
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01.06.2020 22:27 Відповісти
нагадує мені какзака розенбаума
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01.06.2020 17:24 Відповісти
котрий по афгану ссикуном пам'ятаєця
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01.06.2020 17:26 Відповісти
Шабунина!
Шабунина а министры!
А Леща Огненного - заместителем!
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01.06.2020 17:27 Відповісти
Володимир Зеленський не є багатієм у розумінні Уоррена Баффета, Ахметова чи, навіть, Порошенка. За західними мірками він, зі всіма своїми квартирами, годинниками та торговими марками є таким собі міцним середнячком. Але в той же час для більшості українських громадян президент відділений від народа прірвою, за якою - впевненість у завтрашньому дні і кілька запасних аеродромів.

Доходи Глави держави та членів його родини у 2019 році склали більше 28 мійльонів гривень. При цьому родина Зеленських сплатила до бюджету податки на суму 3 мільйони 600 тисяч гривень. Родина президента заробила на продажі нерухомості, державних облігаціях, роялті від торговельних марок, дивідентах. В ці 28 мільйонів входить і офіційна зарплатня президента в розмірі 208 тисяч гривень, яку йому нараховували з моменту вступу на посаду.
Не надто вигідним і прибутковим було "прощання" з бізнес-активами Зеленського: президентська родина продала корпоративні права на 12 українських підприємств всього за 246 тисяч гривень. Що, на фоні доходу, отриманого від продажу, наприклад, однієї з квартир на Великій Васильківській у Києві (4 млн 423 тис грн) виглядає досить блідо. Але все стає зрозумілим, коли з'ясовується, що покупець бізнесів Зеленських - його старовинний друг та незмінний партнер Сергій Шефір. Це дає підстави припустити, що корпоративні права далеко від президента не відпливуть і будуть ретельно доглянуті до того моменту, коли потрібно буде здійснити реверс активів.
Позбувшись прав у компаніях, Володимир Зеленський залишається власником певної кількості торговельних марок. Одна з таких, торговельна марка "Вечірній квартал", коштує 45 мільйонів 810 тисяч гривень. Інша - "Розсміши коміка" - 14 мільйонів 650 тисяч гривень. На підставі зробленої оцінки Володимир Зеленський отримав роялті від використання торгових марок у сумі 5 мільйонів 48 тисяч гривень.
Також родина Зеленських одержала 3 мільйони 200 тисяч гривень за надання в оренду квартири на території Великої Британії.
У 2019 році дружина Президента Олена Зеленська отримала позику від Сергія Шефіра у розмірі 5 мільйонів гривень і повернула її до кінця звітного року.
Цікаво, що поїздка Володимира Зеленського до Султанату Оман оплачувалася коштом першої леді. Її видатки та правочини, як члена родини, згідно із законодавством не декларуються. Але про її статки дещо теж повідомляється, наприклад президент задекларував квартиру і паркомісце, що належать його дружині Олені Зеленській і знаходяться в тимчасово окупованому росіянами Криму.
Зокрема, у декларації зазначено, що в окупованому Росією Криму у родини президента у власності є квартира (129,8 кв. м.) в Лівадії (Ялта), придбана в квітні 2013 року і паркувальне місце (16,1 кв. м.) в Лівадії, придбане тоді ж. Вартість квартири (на момент покупки) становила 1,3 мільйона гривень.
Щодо статусних речей, у власності родини президента перебувають два легкових автомобілі: Land Rover 2016 року й Mercedes-Benz 2014 року.
Ставши президентом Володимир Зеленський - людина з цілком непоганими статками, мусив якщо не приховувати їх, то хоча б прикидатися, що все матеріальне для нього не має особливого значення.
На відміну від президентів-попередників, які довгі роки будували свої політичні кар'єри і поступово здобували навички прикидатись безсрібниками, Зеленському довелося по ходу п'єси вигадувати пояснення, як в одній особі може поєднуватись Голобородько з новоявленим буржуа. Адже простий хлопець з народу, як позиціонував себе Зеленський під час передвиборчої кампанії, раптом виявився мільйонером. Він вийшов з робочого кварталу, але вже давно не є представником пролетаріату.
Соціальний популізм, який сповіщує президент у своїй державній діяльності, є маркером нерозуміння ним справжных потреб тих, хто перебуває по інший бік прірви. Збираючись стати президентом всієї країни у географічному розумінні, Зеленський водночас мимоволі розділяє її за ознакою матеріального благополуччя. Дослідити цей феномен можна, з одного боку, аналізуючи склад Зе-команди, яка складається по суті рівно з таких самих представників бізнесу. Людей, у яких, можливо, немає культури сплати податків та соціальної відповідальності, а види діяльності переважно обмежуються посередництвом, сферою послуг, торгівлею та шоубізнесом. Спираючись на цей своєрідний середній клас, чиї мотиви і сподівання є близькими самому Зеленському, він мимоволі декларує і спрямованість державної політики на здобуття благополуччя саме цієї верстви.
Слід поглянути і на структуру видатків України президента Зеленського. А перед тим - вивчити структуру його особистої власності і те, як примножує свій капітал, зароблений у шоубізнесі, приватна особа Володимир Олександрович Зеленський. Тут ми знайдемо, переважно, нерухомість. Тобто купуємо кілька квартир, здаємо їх у найм і від того вже сьогодні отримуємо стабільний прибуток та впевненість у завтрашньому дні. І в цьому, насправді, немає нічого поганого, адже девелопмент - абсолютно повноцінний бізнес.
В нашій країні не ******* усвідомлювати, що люди, які нею керують - багатії. Досі живе уявлення про те, що чесний чиновник, і чесний політик мають жити в дешевій квартирі і їздити на роботу на маршрутці чи веліку. Як… Голобородько. Такий вже менталітет.
Зрозуміло, що до якихось радикальних настроїв, чи різкого падіння Зе-рейтингу, декларація Зеленського і політиків з його пулу не призведе. Але розчарування накопичується, перетворюючись на роздтратування. Це як гвинтівка на стіні - колись вона обов'язково вистрілить.

https://www.depo.ua/ukr/author/anton-kolomoycev Антон Коломойцев, Стаття "" 1 червня 2020

https://www.depo.ua/ukr/politics/klasovo-inakshiy-chomu-zelenskomu-ne-daetsya-rol-goloborodka-202006011168745
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01.06.2020 17:28 Відповісти
поїхав розик за корочкой, пацани кажуть вилазь з бетера, заспівай пісню, злякався, не виліз на броню
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01.06.2020 17:29 Відповісти
так і просидів весь час на дні
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01.06.2020 17:31 Відповісти
Центр протидії корупції: "Треба шукати заміну такому президенту" - Цензор.НЕТ 6914
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01.06.2020 17:31 Відповісти
отакі вони жиди
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01.06.2020 17:32 Відповісти
Спираючись на цей своєрідний середній клас, чиї мотиви і сподівання є близькими самому Зеленському, він мимоволі декларує і спрямованість державної політики на здобуття благополуччя саме цієї верстви. - И по этому подписывает налоговые законы, которые загоняют этот класс под шконку, ага, ага
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01.06.2020 17:36 Відповісти
Можно мирно искать замену ЗЕ.

А можно еще подождать, чтобы ватный и полицейский беспредел закончился, как сейчас в США.
Центр протидії корупції: "Треба шукати заміну такому президенту" - Цензор.НЕТ 5565
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01.06.2020 17:39 Відповісти
лучше подождать и поджарить Авакяна живьем на сковородке
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01.06.2020 18:28 Відповісти
Не можна , а треба і необхідно !
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01.06.2020 20:02 Відповісти
Нє єму нужно купить билет но в Биробиджан.
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01.06.2020 17:45 Відповісти
ипичмент, но евреи против
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01.06.2020 17:48 Відповісти
Кто тебе это сказал ?
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02.06.2020 11:05 Відповісти
А шо евреи за,а жиды против?
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02.06.2020 14:15 Відповісти
зеля сказав, що він щирий українець, ти чув?
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01.06.2020 18:04 Відповісти
КЕП
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01.06.2020 18:15 Відповісти
я не понял, наши дети сейчас в окопах за этих пидаров? типа "украинцев"?!!
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01.06.2020 18:18 Відповісти
Бачили очі...
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01.06.2020 18:37 Відповісти
Авакян = мафия 👎👎👎
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01.06.2020 18:27 Відповісти
Это тот Шабунин что лил дерьмо на Пороха?
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01.06.2020 19:14 Відповісти
Гівно гівна не забруднить .
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01.06.2020 20:03 Відповісти
Не читая коменты могу угадать со 100 процентной уверенностью,что плетут зебуины--"онтутпричемотнегоэтонезависит". Однако от Порошенко,по их ,,непредвзятому,, мнению, зависит все,от лампочки в их зассанном подьезде,до гуана в их шароварах.
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01.06.2020 19:52 Відповісти
Водкі нєт ! Іді да мой !
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01.06.2020 20:04 Відповісти
Откуда у тебя водка то? Боярышник максимум. Накати за дидоф и занюхай балалайкой
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01.06.2020 20:27 Відповісти
Скорее вся беда в теперешнем презике.
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01.06.2020 20:16 Відповісти
Беда не в презике. Он уже следствие. Беда в тупом нариде,жадном до халявы.
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01.06.2020 20:29 Відповісти
Сейчас Авакова нельзя менять, потому что поменяют на очередного ватного Сивоху будет ещё хуже.
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01.06.2020 20:19 Відповісти
ПО МОЙМУ ЗЕЛЕНСКИЙ ЧЕМ ТО БОЛЕН !!!
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01.06.2020 23:21 Відповісти
Имбицилизмом
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02.06.2020 00:35 Відповісти
НЕ БИ, А БЕ !)
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02.06.2020 00:55 Відповісти
Центр протидії корупції: "Треба шукати заміну такому президенту" - Цензор.НЕТ 8790
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02.06.2020 01:19 Відповісти
И БЛЕДНОСТЬ ЕГО ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ !)
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02.06.2020 18:31 Відповісти
Ай ай ай, а кто же это всё наделал разом?
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02.06.2020 08:57 Відповісти
Если не считать того, что вова обидится и арестует Шабунина за быстрое таяние айсбергов у берегов Антарктиды - в остальном всё верно.
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02.06.2020 11:06 Відповісти
не лох оманский уже в таком дерьме, что вряд ли вылезет из него до конца срока.

вменяемый политик видя такое дело подал бы в отставку, но не не лох оманский 100% не вменяемый )))))) чувак явно хочет в ростов))))
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02.06.2020 11:55 Відповісти
то есть "искать замену" это выборы нового президента если я правильно понял.......
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02.06.2020 13:06 Відповісти
Бла бла бла,терпите терпилы и носите намордники
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02.06.2020 14:16 Відповісти
Давно пора заменить такого бездеятельного и безграмотного президента как наш.......клоун.!!
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02.06.2020 14:22 Відповісти
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