Центр протидії корупції: "Треба шукати заміну такому президенту"
Якщо глава держави не може знайти заміну міністру, який не впорався з реформою правоохоронних органів, то варто шукати йому заміну.
Таку думку висловив в Facebook керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо президент не може знайти заміну міністру, поліція якого шостий рік вбиває і ґвалтує, то треба прямо зараз шукати заміну такому президенту", - упевнений Шабунін.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.
26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.
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Была , конечно .
Но такая маленькая , ручная , почти домашняя ...
Хотя бы на одну позицию .
всілякі ермаки нам ***** не потрібні
Шабунина а министры!
А Леща Огненного - заместителем!
Доходи Глави держави та членів його родини у 2019 році склали більше 28 мійльонів гривень. При цьому родина Зеленських сплатила до бюджету податки на суму 3 мільйони 600 тисяч гривень. Родина президента заробила на продажі нерухомості, державних облігаціях, роялті від торговельних марок, дивідентах. В ці 28 мільйонів входить і офіційна зарплатня президента в розмірі 208 тисяч гривень, яку йому нараховували з моменту вступу на посаду.
Не надто вигідним і прибутковим було "прощання" з бізнес-активами Зеленського: президентська родина продала корпоративні права на 12 українських підприємств всього за 246 тисяч гривень. Що, на фоні доходу, отриманого від продажу, наприклад, однієї з квартир на Великій Васильківській у Києві (4 млн 423 тис грн) виглядає досить блідо. Але все стає зрозумілим, коли з'ясовується, що покупець бізнесів Зеленських - його старовинний друг та незмінний партнер Сергій Шефір. Це дає підстави припустити, що корпоративні права далеко від президента не відпливуть і будуть ретельно доглянуті до того моменту, коли потрібно буде здійснити реверс активів.
Позбувшись прав у компаніях, Володимир Зеленський залишається власником певної кількості торговельних марок. Одна з таких, торговельна марка "Вечірній квартал", коштує 45 мільйонів 810 тисяч гривень. Інша - "Розсміши коміка" - 14 мільйонів 650 тисяч гривень. На підставі зробленої оцінки Володимир Зеленський отримав роялті від використання торгових марок у сумі 5 мільйонів 48 тисяч гривень.
Також родина Зеленських одержала 3 мільйони 200 тисяч гривень за надання в оренду квартири на території Великої Британії.
У 2019 році дружина Президента Олена Зеленська отримала позику від Сергія Шефіра у розмірі 5 мільйонів гривень і повернула її до кінця звітного року.
Цікаво, що поїздка Володимира Зеленського до Султанату Оман оплачувалася коштом першої леді. Її видатки та правочини, як члена родини, згідно із законодавством не декларуються. Але про її статки дещо теж повідомляється, наприклад президент задекларував квартиру і паркомісце, що належать його дружині Олені Зеленській і знаходяться в тимчасово окупованому росіянами Криму.
Зокрема, у декларації зазначено, що в окупованому Росією Криму у родини президента у власності є квартира (129,8 кв. м.) в Лівадії (Ялта), придбана в квітні 2013 року і паркувальне місце (16,1 кв. м.) в Лівадії, придбане тоді ж. Вартість квартири (на момент покупки) становила 1,3 мільйона гривень.
Щодо статусних речей, у власності родини президента перебувають два легкових автомобілі: Land Rover 2016 року й Mercedes-Benz 2014 року.
Ставши президентом Володимир Зеленський - людина з цілком непоганими статками, мусив якщо не приховувати їх, то хоча б прикидатися, що все матеріальне для нього не має особливого значення.
На відміну від президентів-попередників, які довгі роки будували свої політичні кар'єри і поступово здобували навички прикидатись безсрібниками, Зеленському довелося по ходу п'єси вигадувати пояснення, як в одній особі може поєднуватись Голобородько з новоявленим буржуа. Адже простий хлопець з народу, як позиціонував себе Зеленський під час передвиборчої кампанії, раптом виявився мільйонером. Він вийшов з робочого кварталу, але вже давно не є представником пролетаріату.
Соціальний популізм, який сповіщує президент у своїй державній діяльності, є маркером нерозуміння ним справжных потреб тих, хто перебуває по інший бік прірви. Збираючись стати президентом всієї країни у географічному розумінні, Зеленський водночас мимоволі розділяє її за ознакою матеріального благополуччя. Дослідити цей феномен можна, з одного боку, аналізуючи склад Зе-команди, яка складається по суті рівно з таких самих представників бізнесу. Людей, у яких, можливо, немає культури сплати податків та соціальної відповідальності, а види діяльності переважно обмежуються посередництвом, сферою послуг, торгівлею та шоубізнесом. Спираючись на цей своєрідний середній клас, чиї мотиви і сподівання є близькими самому Зеленському, він мимоволі декларує і спрямованість державної політики на здобуття благополуччя саме цієї верстви.
Слід поглянути і на структуру видатків України президента Зеленського. А перед тим - вивчити структуру його особистої власності і те, як примножує свій капітал, зароблений у шоубізнесі, приватна особа Володимир Олександрович Зеленський. Тут ми знайдемо, переважно, нерухомість. Тобто купуємо кілька квартир, здаємо їх у найм і від того вже сьогодні отримуємо стабільний прибуток та впевненість у завтрашньому дні. І в цьому, насправді, немає нічого поганого, адже девелопмент - абсолютно повноцінний бізнес.
В нашій країні не ******* усвідомлювати, що люди, які нею керують - багатії. Досі живе уявлення про те, що чесний чиновник, і чесний політик мають жити в дешевій квартирі і їздити на роботу на маршрутці чи веліку. Як… Голобородько. Такий вже менталітет.
Зрозуміло, що до якихось радикальних настроїв, чи різкого падіння Зе-рейтингу, декларація Зеленського і політиків з його пулу не призведе. Але розчарування накопичується, перетворюючись на роздтратування. Це як гвинтівка на стіні - колись вона обов'язково вистрілить.
https://www.depo.ua/ukr/author/anton-kolomoycev Антон Коломойцев, Стаття "" 1 червня 2020
https://www.depo.ua/ukr/politics/klasovo-inakshiy-chomu-zelenskomu-ne-daetsya-rol-goloborodka-202006011168745
А можно еще подождать, чтобы ватный и полицейский беспредел закончился, как сейчас в США.
вменяемый политик видя такое дело подал бы в отставку, но не не лох оманский 100% не вменяемый )))))) чувак явно хочет в ростов))))