Центр протидії корупції: "Треба шукати заміну такому президенту"

Якщо глава держави не може знайти заміну міністру, який не впорався з реформою правоохоронних органів, то варто шукати йому заміну.

Таку думку висловив в Facebook керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо президент не може знайти заміну міністру, поліція якого шостий рік вбиває і ґвалтує, то треба прямо зараз шукати заміну такому президенту", - упевнений Шабунін.

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.