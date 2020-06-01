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В Мурманской области РФ железнодорожный мост упал в реку. ФОТО

В Мурманской области (Российская Федерация) обрушился железнодорожный мост через реку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В Мурманской области РФ железнодорожный мост упал в реку 01

По данным МЧС Росси, сегодня в 14:30 (время совпадает с московским) надводная часть железнодорожного моста через реку Кола обрушилась из-за того, что не выдержала пострадавшая в результате паводка опора.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Автор: 

мост (1027) россия (95365)


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Топ комментарии
+55
так у вас и упал!
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01.06.2020 16:34
+29
Зато крымский построили и радости теперь у кацапов полные штаны, а то что в унитазии в месяц падает по мосту, то малозначимый факт, который никак не повлияет на гордость за величие страны
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01.06.2020 16:27
+27
Он устал!(с)
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01.06.2020 16:25
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Жаль, что не под поездом обвалился.
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01.06.2020 18:29 Ответить
"НЕ вмер Данило, так болячка задавила...". "Рухнул точно по графику...".
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01.06.2020 18:38 Ответить
Насчёт "графика" - читай мой комментарий выше. Насчёт остального - тоже. Кроме того, поясняю: мост поставлен недавно - на конструкциях не видно не только обветшания, но и атмосферного воздействия. То есть, мост поставлен был "тяп-ляп", и первый же паводок размыл основу под опорой. Таким образом, в наличии "халтура", которую попытались "замазать" щебнем. Когда не вышло, стали удалять пролёт, чтобы что-то иное "соорудить"... "Может быть...". "Потому что Рогозин уже "может быть" базу лунную строит... Но нам не видно....
Уж поверь, я "немножко" это знаю - читали в училище "Инженерное дело"... И о мостах рассказывали...
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01.06.2020 18:53 Ответить
нигде мосты не падают так приятно, как на расии
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01.06.2020 19:13 Ответить
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02.06.2020 03:22 Ответить
Для ж/д моста, который строится в мирных условиях 7 лет - это как 7 недель... Уж слишком дорогое удовольствие - раз в десяток лет мосты менять... Если-бы его в боевых условиях наводили, на рокаде - мог-бы, поверить...
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01.06.2020 19:13 Ответить
кримський - наступний!!! на вихід
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01.06.2020 19:15 Ответить
Хорошо бы если вместе с поездом.
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01.06.2020 21:15 Ответить
І з кацапами.
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01.06.2020 23:07 Ответить
В речке, наверное, кислота, если она разъела опору.
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01.06.2020 22:21 Ответить
Обнулился.
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01.06.2020 23:06 Ответить
ГНИЕТ СТАРАЯ ПРОСТИТУТКА РОССИЯ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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01.06.2020 23:08 Ответить
Расєйський мостопад триває.
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02.06.2020 03:21 Ответить
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