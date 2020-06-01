В Мурманской области РФ железнодорожный мост упал в реку. ФОТО

В Мурманской области (Российская Федерация) обрушился железнодорожный мост через реку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

По данным МЧС Росси, сегодня в 14:30 (время совпадает с московским) надводная часть железнодорожного моста через реку Кола обрушилась из-за того, что не выдержала пострадавшая в результате паводка опора.

В результате инцидента никто не пострадал.

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