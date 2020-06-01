В Мурманской области РФ железнодорожный мост упал в реку. ФОТО
В Мурманской области (Российская Федерация) обрушился железнодорожный мост через реку.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
По данным МЧС Росси, сегодня в 14:30 (время совпадает с московским) надводная часть железнодорожного моста через реку Кола обрушилась из-за того, что не выдержала пострадавшая в результате паводка опора.
В результате инцидента никто не пострадал.
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+55 Борменталь Незабаром
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+29 IN UA #422687
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+27 бостууга
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Уж поверь, я "немножко" это знаю - читали в училище "Инженерное дело"... И о мостах рассказывали...