У Мурманській області РФ залізничний міст впав у річку. ФОТО

У Мурманській області (Російська Федерація) впав залізничний міст через річку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

За даними МНС Росії, сьогодні о 14:30 (час збігається з московським) надводна частина залізничного мосту через річку Кола обрушилася через те, що не витримала опора, пошкоджена внаслідок паводку.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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