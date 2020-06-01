У Мурманській області РФ залізничний міст впав у річку. ФОТО
У Мурманській області (Російська Федерація) впав залізничний міст через річку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
За даними МНС Росії, сьогодні о 14:30 (час збігається з московським) надводна частина залізничного мосту через річку Кола обрушилася через те, що не витримала опора, пошкоджена внаслідок паводку.
В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Топ коментарі
+55 Борменталь Незабаром
показати весь коментар01.06.2020 16:34
+29 IN UA #422687
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+27 бостууга
показати весь коментар01.06.2020 16:25
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Уж поверь, я "немножко" это знаю - читали в училище "Инженерное дело"... И о мостах рассказывали...