Украина и Турция возобновят взаимные туристические поездки с 1 июля, - МИД
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция возобновит регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля 2020 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, об этом он сообщил во время разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"Глава МИД Турции проинформировал о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года. Он также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом", - говорится в сообщении.
Кроме того, министры обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в частности Совета Европы, а также договорились, что следующее заседание Совместной группы стратегического планирования на уровне министров иностранных дел Украины и Турции состоится в г. Анталья.
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Я о том, что отдыха теперь никакого. Будут постоянные ограничения: туда не ходи, этого не делай, не дай бог отель закроют (как ниже написали)
Не лізь своїм свиним рилом до клубу шанувальників середземноморських курортів. Це той випадок коли "рилом не вийшов" - найбільш чітке визначення.
Все, стули писок і смерди в іншому місці. Я з соціальним дном взагалі бесід не веду. І на паркінгу біля супермаркету не подаю.
P.S. Чи не ти сьогодні жебрав на пандусі "Великої Кишені" на Панаса Мирного?
Він був веселим, у майці з принтом якогось карибського співака, від нього не смерділо і по приколу його назвали містером.
Ти канючиш те саме, 1:1, але ти тупий, злий і від тебе смердить. Тому ніхто тебе містером не назве. Хочеш подальших принижень - пеши ісчо. Тільки проси як слід: "Котику, опусти мене, придурка андрушу. Я без сеансу мазо не можу дня прожити".