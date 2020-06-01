Украина и Турция возобновят взаимные туристические поездки с 1 июля, - МИД

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция возобновит регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, об этом он сообщил во время разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Глава МИД Турции проинформировал о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года. Он также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом", - говорится в сообщении.

Кроме того, министры обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в частности Совета Европы, а также договорились, что следующее заседание Совместной группы стратегического планирования на уровне министров иностранных дел Украины и Турции состоится в г. Анталья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турецкий беспилотник Akinci с украинскими двигателями - признание качества отечественного военно-промышленного комплекса, - посол Сибига. ФОТО