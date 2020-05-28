Турецкий беспилотник Akinci с украинскими двигателями - признание качества отечественного военно-промышленного комплекса, - посол Сибига. ФОТО

В Украине о том, что этот уникальный беспилотник оборудован украинским двигателем, знают только узкие круги специалистов и экспертов. И это настоящая история успеха - это международное признание качества и конкурентоспособности продукции отечественного военно-промышленного комплекса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает посол Украины в Турции Андрей Сибига.

AKINCi - тяжелый ударный беспилотник турецкого производства компании Baykar Defence, который оборудован украинским двигателем.

По словам Сибиги, этот проект является ярким примером тесного и продуктивного сотрудничества Украины и Турции в сфере военно-технического сотрудничества.

"Сегодня востребованность на международном рынке вооружений на нашу продукцию высока. Мы справедливо входим в десятку мировых лидеров их экспорта. При правильном развитии и поддержке у нас потенциал только укреплять эти позиции. Кстати, закупленные в Турецкой стороны Украины беспилотники также изготовлены компанией Baykar (для желающих расширить свои горизонты в этой сфере советую посмотреть видеоматериалы об эффективности их применения в боевых условиях на территории Сирии и Ливии)", - рассказал посол.

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Сибига подчеркивает, что большинство аналитиков утверждают, что в военном деле будущее именно за беспилотной авиацией. И те государства, которые сегодня развивают эти технологии, будут иметь существенные военные преимущества и веские аргументы для отстаивания своих национальных интересов.

"Только одно государство в мире согласилось продать боевые беспилотники Украине в такое сложное время - Турция. Этот красноречивый факт свидетельствует о реальном уровне украинского-турецкого стратегического сотрудничества. И об этом необходимо помнить", - отметил дипломат.

"Сегодня украинско-турецкое сотрудничество в этой сфере вышло на качественно новый уровень и активно развивается. Оно взаимовыгодное и взаимодополняющее. Мы не страны конкуренты. Мы имеем огромный потенциал совместной работы на рынках третьих стран. Мы начали создавать совместные высокотехнологичные производства. На сегодня более 30 важных проектов находятся на разной стадии реализации и охватывают такие направления как авиация и космос, наземные системы, флот и судостроение, двигателестроение, специальная техника и приборостроение, коммуникационные системы. Кстати, далеко не все страны от этого в восторге", - добавил Сибига.

К слову, за сутки в Турции фильм о создании национальной гордости -AKINCi - тяжелого ударного беспилотника турецкого производства компании Baykar Defence пересмотрело на YouTube более 1,7 млн зрителей.

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