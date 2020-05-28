Турецкий беспилотник Akinci с украинскими двигателями - признание качества отечественного военно-промышленного комплекса, - посол Сибига. ФОТО
В Украине о том, что этот уникальный беспилотник оборудован украинским двигателем, знают только узкие круги специалистов и экспертов. И это настоящая история успеха - это международное признание качества и конкурентоспособности продукции отечественного военно-промышленного комплекса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает посол Украины в Турции Андрей Сибига.
AKINCi - тяжелый ударный беспилотник турецкого производства компании Baykar Defence, который оборудован украинским двигателем.
По словам Сибиги, этот проект является ярким примером тесного и продуктивного сотрудничества Украины и Турции в сфере военно-технического сотрудничества.
"Сегодня востребованность на международном рынке вооружений на нашу продукцию высока. Мы справедливо входим в десятку мировых лидеров их экспорта. При правильном развитии и поддержке у нас потенциал только укреплять эти позиции. Кстати, закупленные в Турецкой стороны Украины беспилотники также изготовлены компанией Baykar (для желающих расширить свои горизонты в этой сфере советую посмотреть видеоматериалы об эффективности их применения в боевых условиях на территории Сирии и Ливии)", - рассказал посол.
Сибига подчеркивает, что большинство аналитиков утверждают, что в военном деле будущее именно за беспилотной авиацией. И те государства, которые сегодня развивают эти технологии, будут иметь существенные военные преимущества и веские аргументы для отстаивания своих национальных интересов.
"Только одно государство в мире согласилось продать боевые беспилотники Украине в такое сложное время - Турция. Этот красноречивый факт свидетельствует о реальном уровне украинского-турецкого стратегического сотрудничества. И об этом необходимо помнить", - отметил дипломат.
"Сегодня украинско-турецкое сотрудничество в этой сфере вышло на качественно новый уровень и активно развивается. Оно взаимовыгодное и взаимодополняющее. Мы не страны конкуренты. Мы имеем огромный потенциал совместной работы на рынках третьих стран. Мы начали создавать совместные высокотехнологичные производства. На сегодня более 30 важных проектов находятся на разной стадии реализации и охватывают такие направления как авиация и космос, наземные системы, флот и судостроение, двигателестроение, специальная техника и приборостроение, коммуникационные системы. Кстати, далеко не все страны от этого в восторге", - добавил Сибига.
К слову, за сутки в Турции фильм о создании национальной гордости -AKINCi - тяжелого ударного беспилотника турецкого производства компании Baykar Defence пересмотрело на YouTube более 1,7 млн зрителей.
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Не виключаю,що умови застосування цих безпілотників схожі з умовами застосування джавелінів - масштабне вторгнення орди..
вроде Японию бомбили Б-39, или как там. но тоже - 20 тонн зажигательных - мочили мирных японцев неплохо(солдаты то спрячутся)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Enola_Gay Enola Gay (сер. номер 44-86292) --самолёт, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bockscar Bockscar (сер. номер 44-27297) -- самолёт, сбросивший атомную бомбу на Нагасаки.
Дай бог,что бы эти прекрасные беспилотники скорее использовались по назначению-крошили кацапов где только увидят.
только богов нетути, так шо молиться можно инженерам(ну, или пенькам в лесу - и так и так ничего не вымолить)
зачем тогда эта дура за 17млн., если ее любой беспилотник раздолбает(кроме того шо она типо "охраняла")?
там в Байрактара размах крыльев вроде 11м. - не заметить это = трибунал для оператора радара(и радара также - внешнего, на базе машины, которая далеко от "панцыря", передающей целеуказания)
Усик,правда,может не согласиться.
подборку читал - фото и текст за Сев. корею - девушка верит шо незамужние не могут забеременнеть, а также шо гамбургеры изобрел Ким Член Свин в 2004-м году.
жесть. у нас в совке еще мона сказать шо свобода была, если сравнить с ними.
я х.з., но если свергнут этих ублюдков, то просто будут по кускам резать(если народ поймет в какой психушке жил)
До чего затуркали Ыны и прочая шваль свой народ.Минимум образования и постоянная пропоганда..Их не резать надо,а на каторжные работы пристроить.Быстрой смерти эта мразота не заслуживает.
\\\\\\\\\А то, что обнаруживается смешивается с помехами, которые вероятнее всего генерируются турецкими РЭБами. В таких условиях данные "панцири" не круче слепых котят.\\\\\\\\\\
да. но согласимся, турки грамотно "проводят учения", от которых Путин, тоже "проводящий учения", делает свои штаны непригодными для дальнейшого использования)))
Берёт полторы тонны нагрузки.
Кстати, Байрактары делает..... зятек Эрдогана
но понятно шо Эрдоган купит еще 50 Байрактаров, чем даже дешевле 60, напр. израильских. и закономерно скажет шо израильские мол могут быть с "жучками" или "мучками"(это же Восток, Турция то)
хотя ни разу не удивляюсь, таки да.
Я очень надеюсь что наши ЗРК собьют кацапские ватолеты в Ливии и Сирии, и это будет совместный украино-турецкий успех!
Государственная Компания «Укрспецэкспорт» в декабре 2019 г. экспортировала в адрес турецкой компании K.B.A.T. Ithalat Ihracat Mumessillik Ve Danismanlik Ticaret Ltd. первую партию товаров военного назначения в рамках исполнения контракта на поставку двух зенитно-ракетных комплексов С-125М1 «Печора-M1» общей суммой 30 млн. долл.:
Отгрузка выполнена через аэр. Киев и Львов.
В тот же период в Турцию несколькими партиями была отгружена радиолокационная техника, модернизированная ООО «Аэротехника-МЛТ», https://diana-mihailova.livejournal.com/4661096.html включая РЛС П-180У. на сумму 11 млн. долл..
По-перше, війна безпілотників це, війна науки та технологій, які перевищують технологічний розвиток противника. По-друге, ніколи ударний безпілотник не використовується сам по собі. Кожна операція є командною роботою сотень людей, як на землі так і в повітрі. Це, й розвідка як на землі так в повітрі. При тому, розвідка у всіх видимих та невидимих спектрах. Це постановка всіляких перешкод та введення противника в оману. Тому, "Панцирі" та інші засоби ППО виявляються нездатним чинити опір навіть таким легким цілям, як безпілотник. В кожній операції приймають участь як дрони так і традиційні літальні апарати. Вам ніколи не скажуть яким з них знищили ту чи іншу ціль. БПЛА, яке передає те що, ви бачите на відео може бути зовсім маленьким і просто підсвічувати ціль, а удар по ній наносить дальньобійна артилерія самокерованим снарядом чи скинута за сотню кілометрів з літака керована бомба-планер. Ніхто і ніколи не розкриє вам тактичні прийоми, які напрацьовувалися військовими вченими кожної країни окремо. Навпаки будуть пудрити мізки байками.