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Турецкий беспилотник Akinci с украинскими двигателями - признание качества отечественного военно-промышленного комплекса, - посол Сибига. ФОТО

В Украине о том, что этот уникальный беспилотник оборудован украинским двигателем, знают только узкие круги специалистов и экспертов. И это настоящая история успеха - это международное признание качества и конкурентоспособности продукции отечественного военно-промышленного комплекса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает посол Украины в Турции Андрей Сибига.

AKINCi - тяжелый ударный беспилотник турецкого производства компании Baykar Defence, который оборудован украинским двигателем.

По словам Сибиги, этот проект является ярким примером тесного и продуктивного сотрудничества Украины и Турции в сфере военно-технического сотрудничества.

"Сегодня востребованность на международном рынке вооружений на нашу продукцию высока. Мы справедливо входим в десятку мировых лидеров их экспорта. При правильном развитии и поддержке у нас потенциал только укреплять эти позиции. Кстати, закупленные в Турецкой стороны Украины беспилотники также изготовлены компанией Baykar (для желающих расширить свои горизонты в этой сфере советую посмотреть видеоматериалы об эффективности их применения в боевых условиях на территории Сирии и Ливии)", - рассказал посол.

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Сибига подчеркивает, что большинство аналитиков утверждают, что в военном деле будущее именно за беспилотной авиацией. И те государства, которые сегодня развивают эти технологии, будут иметь существенные военные преимущества и веские аргументы для отстаивания своих национальных интересов.

"Только одно государство в мире согласилось продать боевые беспилотники Украине в такое сложное время - Турция. Этот красноречивый факт свидетельствует о реальном уровне украинского-турецкого стратегического сотрудничества. И об этом необходимо помнить", - отметил дипломат.

"Сегодня украинско-турецкое сотрудничество в этой сфере вышло на качественно новый уровень и активно развивается. Оно взаимовыгодное и взаимодополняющее. Мы не страны конкуренты. Мы имеем огромный потенциал совместной работы на рынках третьих стран. Мы начали создавать совместные высокотехнологичные производства. На сегодня более 30 важных проектов находятся на разной стадии реализации и охватывают такие направления как авиация и космос, наземные системы, флот и судостроение, двигателестроение, специальная техника и приборостроение, коммуникационные системы. Кстати, далеко не все страны от этого в восторге", - добавил Сибига.

К слову, за сутки в Турции фильм о создании национальной гордости -AKINCi - тяжелого ударного беспилотника турецкого производства компании Baykar Defence пересмотрело на YouTube более 1,7 млн зрителей.

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Турецкий беспилотник Akinci с украинскими двигателями - признание качества отечественного военно-промышленного комплекса, - посол Сибига 01
Турецкий беспилотник Akinci с украинскими двигателями - признание качества отечественного военно-промышленного комплекса, - посол Сибига 02

Автор: 

беспилотник (3586) оборона (5204) Турция (3379) Сибига Андрей (395)


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Топ комментарии
+36
Петя с турками договорился - а осел с герегами - шо называеться - почуствуйте разницу
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28.05.2020 09:33
+31
Один вопрос к зеленым предателям - почему эти славные байрактары до сих пор стоят без дела и не утюжат сепаров и рашистов на Донбассе???!!!!
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28.05.2020 09:30
+28
на фото простые, а тяжелый вот:
Беспилотник Akinci - яркий пример украинско-турецкого сотрудничества в военно-технической сфере, - посол Сибига - Цензор.НЕТ 4674
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28.05.2020 09:32
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Правила форума Совет форумчан
Один вопрос к зеленым предателям - почему эти славные байрактары до сих пор стоят без дела и не утюжат сепаров и рашистов на Донбассе???!!!!
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28.05.2020 09:30 Ответить
а зачем? их переоборудуют шоб летали и транслировали ******** 1+2 - "СратЫ"(про идиотов, чет-там сватающих) и Нога Урода(про дурака, чет-там служащего)
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28.05.2020 09:34 Ответить
Безпілотник Akinci - яскравий приклад українсько-турецького співробітництва у військово-технічній сфері, - посол Сибіга - Цензор.НЕТ 7683
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28.05.2020 09:45 Ответить
А ще він фізіологічно відрізняється від мужиків і думає що йому є чим думати )))
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28.05.2020 10:52 Ответить
Мабуть тому, чому і джавеліни на складах тихаряться..
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28.05.2020 09:46 Ответить
... а где они лежат, ни кто не знает - военная тайна! мало ли где они лежат (шпиЁнов куча), но до передовой их доставить можно очень быстро ... так что хлопцы и те кому надо знают как быстро их могут доставить и применить! Слава Украине!
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28.05.2020 10:00 Ответить
Героям слава..
Не виключаю,що умови застосування цих безпілотників схожі з умовами застосування джавелінів - масштабне вторгнення орди..
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28.05.2020 10:17 Ответить
я вполне допускаю, что их потихоньку используют в зоне или в районе передовой - подлетают и делают тихо свое дело (тренируются) ... если так, то супер! пацанам надо тренироваться на дохлых кацапах! Быть добру!
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28.05.2020 10:32 Ответить
Угу ... Тоді вже пізно буде - швидко-швидко до Криму.
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28.05.2020 10:40 Ответить
Мені достименно не відомі умови..я лише припускаю..
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28.05.2020 10:44 Ответить
при масштабном вторжении они мало эффективны в отличии от джавелинов, такое оружие для позиционной войны, во всяком случае я так думаю.
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28.05.2020 12:27 Ответить
Не знаю..
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28.05.2020 14:49 Ответить
есть такое понятие - экономическая целесообразность. Они применяются при широкомасштабных боевых действиях и точечных атаках, а не для подавления активности отдельных маргиналов.
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28.05.2020 10:24 Ответить
так при широкомасштабных или точечных?
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28.05.2020 12:32 Ответить
Читайте внимательно
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28.05.2020 17:07 Ответить
Главное ж не стрелять! Не?!
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28.05.2020 10:25 Ответить
єщьо путєн нападьот!
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28.05.2020 10:29 Ответить
на фото простые, а тяжелый вот:
Беспилотник Akinci - яркий пример украинско-турецкого сотрудничества в военно-технической сфере, - посол Сибига - Цензор.НЕТ 4674
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28.05.2020 09:32 Ответить
В52
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28.05.2020 09:49 Ответить
ммм, там размах крыльев вроде метров 30(б-52 то)

вроде Японию бомбили Б-39, или как там. но тоже - 20 тонн зажигательных - мочили мирных японцев неплохо(солдаты то спрячутся)
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28.05.2020 09:52 Ответить
B-29
https://ru.wikipedia.org/wiki/Enola_Gay Enola Gay (сер. номер 44-86292) --самолёт, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bockscar Bockscar (сер. номер 44-27297) -- самолёт, сбросивший атомную бомбу на Нагасаки.
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28.05.2020 13:05 Ответить
Хммм...Тут одна семья меценатов и человеколюбцев интересуется-за сколько этот пепелац сможет обернуться в китай и обратно за товаром?"Мрию" уже фрахтовали.А тут ведь можно сэкономить на зарплате пилотам.
Безпілотник Akinci - яскравий приклад українсько-турецького співробітництва у військово-технічній сфері, - посол Сибіга - Цензор.НЕТ 4090
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28.05.2020 09:59 Ответить
это беспилотник
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28.05.2020 10:07 Ответить
Я как бы это и имел ввиду,когда писал о экономии денег на зарплате пилотам.
Дай бог,что бы эти прекрасные беспилотники скорее использовались по назначению-крошили кацапов где только увидят.
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28.05.2020 10:16 Ответить
а, ОК.
только богов нетути, так шо молиться можно инженерам(ну, или пенькам в лесу - и так и так ничего не вымолить)
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28.05.2020 10:19 Ответить
Так шо,у этого беспилотника и иконки на торпеде нет?
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28.05.2020 10:23 Ответить
кстати, я не лог. мыслю, но десятки "панцырей" раздолбанных в Сирии и Ливии выглядят как то шо Путин уже на бутылке должен быть.
зачем тогда эта дура за 17млн., если ее любой беспилотник раздолбает(кроме того шо она типо "охраняла")?
там в Байрактара размах крыльев вроде 11м. - не заметить это = трибунал для оператора радара(и радара также - внешнего, на базе машины, которая далеко от "панцыря", передающей целеуказания)
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28.05.2020 10:26 Ответить
С логикой у Вас все в полном порядке.В мощь кацапского оружия и незаменимости ***** верит только упоротая вата (большинство населения в рашки) и опзж с мертвечуком у нас.
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28.05.2020 10:33 Ответить
И кстати-бога и деда Мороза нет.Это тоже логично.
Усик,правда,может не согласиться.
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28.05.2020 10:35 Ответить
верить заставить можно во что угодно.
подборку читал - фото и текст за Сев. корею - девушка верит шо незамужние не могут забеременнеть, а также шо гамбургеры изобрел Ким Член Свин в 2004-м году.
жесть. у нас в совке еще мона сказать шо свобода была, если сравнить с ними.
я х.з., но если свергнут этих ублюдков, то просто будут по кускам резать(если народ поймет в какой психушке жил)
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28.05.2020 10:44 Ответить
А как же победа на чемпионате мира по футболу и полет на Солце?Что,и этого не было?Тут любой бы расстроился.
До чего затуркали Ыны и прочая шваль свой народ.Минимум образования и постоянная пропоганда..Их не резать надо,а на каторжные работы пристроить.Быстрой смерти эта мразота не заслуживает.
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28.05.2020 10:56 Ответить
Смею предположить, что там 11 метров композита, который не обнаруживается радаром. А то, что обнаруживается смешивается с помехами, которые вероятнее всего генерируются турецкими РЭБами. В таких условиях данные "панцири" не круче слепых котят.
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28.05.2020 10:47 Ответить
обнаруживается все, правда может не отличаться от вороны на радаре.

\\\\\\\\\А то, что обнаруживается смешивается с помехами, которые вероятнее всего генерируются турецкими РЭБами. В таких условиях данные "панцири" не круче слепых котят.\\\\\\\\\\

да. но согласимся, турки грамотно "проводят учения", от которых Путин, тоже "проводящий учения", делает свои штаны непригодными для дальнейшого использования)))
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28.05.2020 10:53 Ответить
Ну здесь уже неоднократно говорилось, что турки очень комплексно подходят к решению военных задач, что и отражается на результативности. Что бы Украина научилась тем же отхватам, необходимо ни на секунду не останавливать модернизацию армии, и регулярно проводить комплексные учения. А, даже такие незначительные, палки в колёса как приостановка модернизации питания и недофинансирование оборонных предприятий, созданные ********** ***********, очень сильно тормозят весь процесс.
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28.05.2020 11:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fo6cUzJbMXs&feature=emb_logo Видео, как летает.

Берёт полторы тонны нагрузки.
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28.05.2020 10:11 Ответить
Петя с турками договорился - а осел с герегами - шо называеться - почуствуйте разницу
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28.05.2020 09:33 Ответить
Дурни, вы хоть картинку соответсвующую поставьте, а то новость про Акинси проилюстрировали Бейкатаром..
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28.05.2020 09:33 Ответить
Не они такие - посол такой))

Кстати, Байрактары делает..... зятек Эрдогана
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28.05.2020 09:35 Ответить
... тут информационный вброс насчет зятя Эрдогана ... нужно уточнить, что зятем он стал, после того как фирма уже работала 3 или 4 года ... на показе военной техники Эрдоган БПЛА и понял что это будущее и дал команду развивать это направление военной техники (кстати акции АКИНСИ продаются очень даже весомо, кому интересно посмотрите статистику и курсовой рост за 5 последних лет) ... а уже через пару лет, случайно (или нет, история умалчивает) парень встретился о своей будущей женой ... и кстати, она тоже работает в компании АКИНЧИ - которая и штампует БПЛА ... так что писать нужно про "полноценный вареник, а не пол вареника по Мацийчучке" ...
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28.05.2020 09:57 Ответить
да я прочитал где-то, может у Антиколорадоса то.
но понятно шо Эрдоган купит еще 50 Байрактаров, чем даже дешевле 60, напр. израильских. и закономерно скажет шо израильские мол могут быть с "жучками" или "мучками"(это же Восток, Турция то)
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28.05.2020 10:09 Ответить
А прецедент насчет жучков был. Во время грузино - рассейской войны 2008 года россияне вдруг очень легко магнитными импульсами начали сбивать израильские беспилотники которые были у Грузии. Потом уже пошел слушок что израильтяне обменяли данные про них на данные про противотанковые ракеты ТОР которые россияне поставляли в Иран.
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28.05.2020 12:16 Ответить
ого!
хотя ни разу не удивляюсь, таки да.
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28.05.2020 12:20 Ответить
Главное результат, а кто делает по)(.
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28.05.2020 09:58 Ответить
Третий день подряд, зелесрань хвастается достижениями команды порошенко
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28.05.2020 09:35 Ответить
Не, тут скорее достижениями:
Беспилотник Akinci - яркий пример украинско-турецкого сотрудничества в военно-технической сфере, - посол Сибига - Цензор.НЕТ 6361
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28.05.2020 09:36 Ответить
Вот пример настоящего сотрудничества между Украиной и Турцией..
Я очень надеюсь что наши ЗРК собьют кацапские ватолеты в Ливии и Сирии, и это будет совместный украино-турецкий успех!
Государственная Компания «Укрспецэкспорт» в декабре 2019 г. экспортировала в адрес турецкой компании K.B.A.T. Ithalat Ihracat Mumessillik Ve Danismanlik Ticaret Ltd. первую партию товаров военного назначения в рамках исполнения контракта на поставку двух зенитно-ракетных комплексов С-125М1 «Печора-M1» общей суммой 30 млн. долл.:
Отгрузка выполнена через аэр. Киев и Львов.
В тот же период в Турцию несколькими партиями была отгружена радиолокационная техника, модернизированная ООО «Аэротехника-МЛТ», https://diana-mihailova.livejournal.com/4661096.html включая РЛС П-180У. на сумму 11 млн. долл..
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28.05.2020 09:36 Ответить
З турків друзі, як з гімна куля
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28.05.2020 09:36 Ответить
а с зеленского президент ?
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28.05.2020 09:40 Ответить
Ухум... всю славу себе приписали... могли бы в знак дружбы назвать аэроплан Акинчук чи Акинько...
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28.05.2020 09:44 Ответить
ахаха, скажи это Бобуслаеву или кто там в МоторСич главарь щас то
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28.05.2020 10:21 Ответить
мда... https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FBayraktar_Ak%25C4%25B1nc%25C4%25B1&psig=AOvVaw2N58FoI_S5VIWtq5zCZ3ik&ust=1590734454431000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiWh_3h-dXpAhWEBncKHSSiBo4Qr4kDegUIARDYAQ Bayraktar Akinci

Безпілотник Akinci - яскравий приклад українсько-турецького співробітництва у військово-технічній сфері, - посол Сибіга - Цензор.НЕТ 1044
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28.05.2020 09:43 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%86-450 двигун АІ-450С - ******** варіант для двох- та однодвигунних літаків авіації загального призначення, використовується на Diamond DA-50-JP7[1] та Evektor EV-55[en] (модифікація АІ-450С-2[2])
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28.05.2020 09:48 Ответить
Коли вам розповідають про ефективність ударних безпілотникі то, ніколи не кажуть всієї правди. Тактика їх використання є військовою таємницею.
По-перше, війна безпілотників це, війна науки та технологій, які перевищують технологічний розвиток противника. По-друге, ніколи ударний безпілотник не використовується сам по собі. Кожна операція є командною роботою сотень людей, як на землі так і в повітрі. Це, й розвідка як на землі так в повітрі. При тому, розвідка у всіх видимих та невидимих спектрах. Це постановка всіляких перешкод та введення противника в оману. Тому, "Панцирі" та інші засоби ППО виявляються нездатним чинити опір навіть таким легким цілям, як безпілотник. В кожній операції приймають участь як дрони так і традиційні літальні апарати. Вам ніколи не скажуть яким з них знищили ту чи іншу ціль. БПЛА, яке передає те що, ви бачите на відео може бути зовсім маленьким і просто підсвічувати ціль, а удар по ній наносить дальньобійна артилерія самокерованим снарядом чи скинута за сотню кілометрів з літака керована бомба-планер. Ніхто і ніколи не розкриє вам тактичні прийоми, які напрацьовувалися військовими вченими кожної країни окремо. Навпаки будуть пудрити мізки байками.
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28.05.2020 11:20 Ответить
Отлично что мы сопричастны к утилизации ихтамнетов в Сирии
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28.05.2020 13:40 Ответить
 
 