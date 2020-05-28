Турецький безпілотник Akinci з українськими двигунами - визнання якості вітчизняного військово-промислового комплексу, - посол Сибіга. ФОТО
В Україні про те, що цей унікальний безпілотник обладнаний українським двигуном, знають тільки вузькі кола фахівців і експертів. І це справжня історія успіху - це міжнародне визнання якості та конкурентоспроможності продукції вітчизняного військово-промислового комплексу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
AKINCi - важкий ударний безпілотник турецького виробництва компанії Baykar Defence, який обладнаний українським двигуном.
За словами Сибіги, цей проєкт є яскравим прикладом тісної і продуктивної співпраці України і Туреччини у сфері військово-технічного співробітництва.
"На сьогодні затребуваність на міжнародному ринку озброєнь на нашу продукцію висока. Ми справедливо входимо в десятку світових лідерів їх експорту. За правильного розвитку та підтримки у нас потенціал лише зміцнювати ці позиції. До речі, закуплені в Турецької сторони Україною безпілотники також виготовлені компанією Baykar (для бажаючих розширити свої горизонти у цій сфері раджу подивитись відеоматеріали про ефективність їх застосування в бойових умовах на території Сирії та Лівії)", - розповів посол.
Сибіга підкреслює, що більшість аналітиків стверджують, що у військовій справі майбутнє саме за безпілотною авіацією. І ті держави, які сьогодні розвинуть ці технології, матимуть суттєві військові переваги та вагомі аргументи для відстоювання своїх національних інтересів.
"Лише єдина держава в світі погодилась продати бойові безпілотники Україні у такий складний час - Туреччина. Цей промовистий факт свідчить про реальний рівень українсько-турецького стратегічного співробітництва. І про це необхідно пам’ятати", - зазначив дипломат.
"На сьогодні українсько-турецьке співробітництво в цій сфері вийшло на якісно новий рівень та активно розвивається. Воно взаємовигідне та взаємодоповнююче. Ми не країни конкуренти. Ми маємо величезний потенціал спільної роботи на ринках третіх краін. Ми почали створювати спільні високотехнологічні виробництва. На сьогодні понад 30 важливих проектів перебувають на різній стадії реалізації та охоплюють такі напрямки як авіація та космос, наземні системи, флот та кораблебудування, двигунобудування,спеціальна техніка та приладобудування, комунікаційні системи. До речі, далеко не всі країни від цього в захопленні", - додав Сибіга.
До слова, за добу в Туреччині фільм про створення національної гордості -AKINCi - важкого ударного безпілотника турецького виробництва компанії Baykar Defence переглянуло на YouTube більше 1,7 млн глядачів.
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Не виключаю,що умови застосування цих безпілотників схожі з умовами застосування джавелінів - масштабне вторгнення орди..
вроде Японию бомбили Б-39, или как там. но тоже - 20 тонн зажигательных - мочили мирных японцев неплохо(солдаты то спрячутся)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Enola_Gay Enola Gay (сер. номер 44-86292) --самолёт, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bockscar Bockscar (сер. номер 44-27297) -- самолёт, сбросивший атомную бомбу на Нагасаки.
Дай бог,что бы эти прекрасные беспилотники скорее использовались по назначению-крошили кацапов где только увидят.
только богов нетути, так шо молиться можно инженерам(ну, или пенькам в лесу - и так и так ничего не вымолить)
зачем тогда эта дура за 17млн., если ее любой беспилотник раздолбает(кроме того шо она типо "охраняла")?
там в Байрактара размах крыльев вроде 11м. - не заметить это = трибунал для оператора радара(и радара также - внешнего, на базе машины, которая далеко от "панцыря", передающей целеуказания)
Усик,правда,может не согласиться.
подборку читал - фото и текст за Сев. корею - девушка верит шо незамужние не могут забеременнеть, а также шо гамбургеры изобрел Ким Член Свин в 2004-м году.
жесть. у нас в совке еще мона сказать шо свобода была, если сравнить с ними.
я х.з., но если свергнут этих ублюдков, то просто будут по кускам резать(если народ поймет в какой психушке жил)
До чего затуркали Ыны и прочая шваль свой народ.Минимум образования и постоянная пропоганда..Их не резать надо,а на каторжные работы пристроить.Быстрой смерти эта мразота не заслуживает.
\\\\\\\\\А то, что обнаруживается смешивается с помехами, которые вероятнее всего генерируются турецкими РЭБами. В таких условиях данные "панцири" не круче слепых котят.\\\\\\\\\\
да. но согласимся, турки грамотно "проводят учения", от которых Путин, тоже "проводящий учения", делает свои штаны непригодными для дальнейшого использования)))
Берёт полторы тонны нагрузки.
Кстати, Байрактары делает..... зятек Эрдогана
но понятно шо Эрдоган купит еще 50 Байрактаров, чем даже дешевле 60, напр. израильских. и закономерно скажет шо израильские мол могут быть с "жучками" или "мучками"(это же Восток, Турция то)
хотя ни разу не удивляюсь, таки да.
Я очень надеюсь что наши ЗРК собьют кацапские ватолеты в Ливии и Сирии, и это будет совместный украино-турецкий успех!
Государственная Компания «Укрспецэкспорт» в декабре 2019 г. экспортировала в адрес турецкой компании K.B.A.T. Ithalat Ihracat Mumessillik Ve Danismanlik Ticaret Ltd. первую партию товаров военного назначения в рамках исполнения контракта на поставку двух зенитно-ракетных комплексов С-125М1 «Печора-M1» общей суммой 30 млн. долл.:
Отгрузка выполнена через аэр. Киев и Львов.
В тот же период в Турцию несколькими партиями была отгружена радиолокационная техника, модернизированная ООО «Аэротехника-МЛТ», https://diana-mihailova.livejournal.com/4661096.html включая РЛС П-180У. на сумму 11 млн. долл..
По-перше, війна безпілотників це, війна науки та технологій, які перевищують технологічний розвиток противника. По-друге, ніколи ударний безпілотник не використовується сам по собі. Кожна операція є командною роботою сотень людей, як на землі так і в повітрі. Це, й розвідка як на землі так в повітрі. При тому, розвідка у всіх видимих та невидимих спектрах. Це постановка всіляких перешкод та введення противника в оману. Тому, "Панцирі" та інші засоби ППО виявляються нездатним чинити опір навіть таким легким цілям, як безпілотник. В кожній операції приймають участь як дрони так і традиційні літальні апарати. Вам ніколи не скажуть яким з них знищили ту чи іншу ціль. БПЛА, яке передає те що, ви бачите на відео може бути зовсім маленьким і просто підсвічувати ціль, а удар по ній наносить дальньобійна артилерія самокерованим снарядом чи скинута за сотню кілометрів з літака керована бомба-планер. Ніхто і ніколи не розкриє вам тактичні прийоми, які напрацьовувалися військовими вченими кожної країни окремо. Навпаки будуть пудрити мізки байками.