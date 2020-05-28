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Турецький безпілотник Akinci з українськими двигунами - визнання якості вітчизняного військово-промислового комплексу, - посол Сибіга. ФОТО

В Україні про те, що цей унікальний безпілотник обладнаний українським двигуном, знають тільки вузькі кола фахівців і експертів. І це справжня історія успіху - це міжнародне визнання якості та конкурентоспроможності продукції вітчизняного військово-промислового комплексу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

AKINCi - важкий ударний безпілотник турецького виробництва компанії Baykar Defence, який обладнаний українським двигуном.

За словами Сибіги, цей проєкт є яскравим прикладом тісної і продуктивної співпраці України і Туреччини у сфері військово-технічного співробітництва.

"На сьогодні затребуваність на міжнародному ринку озброєнь на нашу продукцію висока. Ми справедливо входимо в десятку світових лідерів їх експорту. За правильного розвитку та підтримки у нас потенціал лише зміцнювати ці позиції. До речі, закуплені в Турецької сторони Україною безпілотники також виготовлені компанією Baykar (для бажаючих розширити свої горизонти у цій сфері раджу подивитись відеоматеріали про ефективність їх застосування в бойових умовах на території Сирії та Лівії)", - розповів посол.

Також дивіться: У Черкаській області прикордонники провели навчання з повітряного моніторингу за допомогою українського безпілотника "Лелека-100". ВIДЕО

Сибіга підкреслює, що більшість аналітиків стверджують, що у військовій справі майбутнє саме за безпілотною авіацією. І ті держави, які сьогодні розвинуть ці технології, матимуть суттєві військові переваги та вагомі аргументи для відстоювання своїх національних інтересів.

"Лише єдина держава в світі погодилась продати бойові безпілотники Україні у такий складний час - Туреччина. Цей промовистий факт свідчить про реальний рівень українсько-турецького стратегічного співробітництва. І про це необхідно пам’ятати", - зазначив дипломат.

"На сьогодні українсько-турецьке співробітництво в цій сфері вийшло на якісно новий рівень та активно розвивається. Воно взаємовигідне та взаємодоповнююче. Ми не країни конкуренти. Ми маємо величезний потенціал спільної роботи на ринках третіх краін. Ми почали створювати спільні високотехнологічні виробництва. На сьогодні понад 30 важливих проектів перебувають на різній стадії реалізації та охоплюють такі напрямки як авіація та космос, наземні системи, флот та кораблебудування, двигунобудування,спеціальна техніка та приладобудування, комунікаційні системи. До речі, далеко не всі країни від цього в захопленні", - додав Сибіга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" хоче виробляти бойові дрони разом із приватними компаніями

До слова, за добу в Туреччині фільм про створення національної гордості -AKINCi - важкого ударного безпілотника турецького виробництва компанії Baykar Defence переглянуло на YouTube більше 1,7 млн ​​глядачів.

Турецький безпілотник Akinci з українськими двигунами - визнання якості вітчизняного військово-промислового комплексу, - посол Сибіга 01
Турецький безпілотник Akinci з українськими двигунами - визнання якості вітчизняного військово-промислового комплексу, - посол Сибіга 02

Автор: 

безпілотник (4148) оборона (4779) Туреччина (3500) Сибіга Андрій (399)


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Топ коментарі
+36
Петя с турками договорился - а осел с герегами - шо называеться - почуствуйте разницу
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28.05.2020 09:33
+31
Один вопрос к зеленым предателям - почему эти славные байрактары до сих пор стоят без дела и не утюжат сепаров и рашистов на Донбассе???!!!!
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28.05.2020 09:30
+28
на фото простые, а тяжелый вот:
Беспилотник Akinci - яркий пример украинско-турецкого сотрудничества в военно-технической сфере, - посол Сибига - Цензор.НЕТ 4674
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28.05.2020 09:32
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Один вопрос к зеленым предателям - почему эти славные байрактары до сих пор стоят без дела и не утюжат сепаров и рашистов на Донбассе???!!!!
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28.05.2020 09:30 Відповісти
а зачем? их переоборудуют шоб летали и транслировали ******** 1+2 - "СратЫ"(про идиотов, чет-там сватающих) и Нога Урода(про дурака, чет-там служащего)
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28.05.2020 09:34 Відповісти
Безпілотник Akinci - яскравий приклад українсько-турецького співробітництва у військово-технічній сфері, - посол Сибіга - Цензор.НЕТ 7683
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28.05.2020 09:45 Відповісти
А ще він фізіологічно відрізняється від мужиків і думає що йому є чим думати )))
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28.05.2020 10:52 Відповісти
Мабуть тому, чому і джавеліни на складах тихаряться..
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28.05.2020 09:46 Відповісти
... а где они лежат, ни кто не знает - военная тайна! мало ли где они лежат (шпиЁнов куча), но до передовой их доставить можно очень быстро ... так что хлопцы и те кому надо знают как быстро их могут доставить и применить! Слава Украине!
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28.05.2020 10:00 Відповісти
Героям слава..
Не виключаю,що умови застосування цих безпілотників схожі з умовами застосування джавелінів - масштабне вторгнення орди..
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28.05.2020 10:17 Відповісти
я вполне допускаю, что их потихоньку используют в зоне или в районе передовой - подлетают и делают тихо свое дело (тренируются) ... если так, то супер! пацанам надо тренироваться на дохлых кацапах! Быть добру!
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28.05.2020 10:32 Відповісти
Угу ... Тоді вже пізно буде - швидко-швидко до Криму.
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28.05.2020 10:40 Відповісти
Мені достименно не відомі умови..я лише припускаю..
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28.05.2020 10:44 Відповісти
при масштабном вторжении они мало эффективны в отличии от джавелинов, такое оружие для позиционной войны, во всяком случае я так думаю.
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28.05.2020 12:27 Відповісти
Не знаю..
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28.05.2020 14:49 Відповісти
есть такое понятие - экономическая целесообразность. Они применяются при широкомасштабных боевых действиях и точечных атаках, а не для подавления активности отдельных маргиналов.
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28.05.2020 10:24 Відповісти
так при широкомасштабных или точечных?
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28.05.2020 12:32 Відповісти
Читайте внимательно
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28.05.2020 17:07 Відповісти
Главное ж не стрелять! Не?!
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28.05.2020 10:25 Відповісти
єщьо путєн нападьот!
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28.05.2020 10:29 Відповісти
на фото простые, а тяжелый вот:
Беспилотник Akinci - яркий пример украинско-турецкого сотрудничества в военно-технической сфере, - посол Сибига - Цензор.НЕТ 4674
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28.05.2020 09:32 Відповісти
В52
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28.05.2020 09:49 Відповісти
ммм, там размах крыльев вроде метров 30(б-52 то)

вроде Японию бомбили Б-39, или как там. но тоже - 20 тонн зажигательных - мочили мирных японцев неплохо(солдаты то спрячутся)
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28.05.2020 09:52 Відповісти
B-29
https://ru.wikipedia.org/wiki/Enola_Gay Enola Gay (сер. номер 44-86292) --самолёт, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bockscar Bockscar (сер. номер 44-27297) -- самолёт, сбросивший атомную бомбу на Нагасаки.
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28.05.2020 13:05 Відповісти
Хммм...Тут одна семья меценатов и человеколюбцев интересуется-за сколько этот пепелац сможет обернуться в китай и обратно за товаром?"Мрию" уже фрахтовали.А тут ведь можно сэкономить на зарплате пилотам.
Безпілотник Akinci - яскравий приклад українсько-турецького співробітництва у військово-технічній сфері, - посол Сибіга - Цензор.НЕТ 4090
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28.05.2020 09:59 Відповісти
это беспилотник
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28.05.2020 10:07 Відповісти
Я как бы это и имел ввиду,когда писал о экономии денег на зарплате пилотам.
Дай бог,что бы эти прекрасные беспилотники скорее использовались по назначению-крошили кацапов где только увидят.
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28.05.2020 10:16 Відповісти
а, ОК.
только богов нетути, так шо молиться можно инженерам(ну, или пенькам в лесу - и так и так ничего не вымолить)
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28.05.2020 10:19 Відповісти
Так шо,у этого беспилотника и иконки на торпеде нет?
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28.05.2020 10:23 Відповісти
кстати, я не лог. мыслю, но десятки "панцырей" раздолбанных в Сирии и Ливии выглядят как то шо Путин уже на бутылке должен быть.
зачем тогда эта дура за 17млн., если ее любой беспилотник раздолбает(кроме того шо она типо "охраняла")?
там в Байрактара размах крыльев вроде 11м. - не заметить это = трибунал для оператора радара(и радара также - внешнего, на базе машины, которая далеко от "панцыря", передающей целеуказания)
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28.05.2020 10:26 Відповісти
С логикой у Вас все в полном порядке.В мощь кацапского оружия и незаменимости ***** верит только упоротая вата (большинство населения в рашки) и опзж с мертвечуком у нас.
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28.05.2020 10:33 Відповісти
И кстати-бога и деда Мороза нет.Это тоже логично.
Усик,правда,может не согласиться.
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28.05.2020 10:35 Відповісти
верить заставить можно во что угодно.
подборку читал - фото и текст за Сев. корею - девушка верит шо незамужние не могут забеременнеть, а также шо гамбургеры изобрел Ким Член Свин в 2004-м году.
жесть. у нас в совке еще мона сказать шо свобода была, если сравнить с ними.
я х.з., но если свергнут этих ублюдков, то просто будут по кускам резать(если народ поймет в какой психушке жил)
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28.05.2020 10:44 Відповісти
А как же победа на чемпионате мира по футболу и полет на Солце?Что,и этого не было?Тут любой бы расстроился.
До чего затуркали Ыны и прочая шваль свой народ.Минимум образования и постоянная пропоганда..Их не резать надо,а на каторжные работы пристроить.Быстрой смерти эта мразота не заслуживает.
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28.05.2020 10:56 Відповісти
Смею предположить, что там 11 метров композита, который не обнаруживается радаром. А то, что обнаруживается смешивается с помехами, которые вероятнее всего генерируются турецкими РЭБами. В таких условиях данные "панцири" не круче слепых котят.
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28.05.2020 10:47 Відповісти
обнаруживается все, правда может не отличаться от вороны на радаре.

\\\\\\\\\А то, что обнаруживается смешивается с помехами, которые вероятнее всего генерируются турецкими РЭБами. В таких условиях данные "панцири" не круче слепых котят.\\\\\\\\\\

да. но согласимся, турки грамотно "проводят учения", от которых Путин, тоже "проводящий учения", делает свои штаны непригодными для дальнейшого использования)))
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28.05.2020 10:53 Відповісти
Ну здесь уже неоднократно говорилось, что турки очень комплексно подходят к решению военных задач, что и отражается на результативности. Что бы Украина научилась тем же отхватам, необходимо ни на секунду не останавливать модернизацию армии, и регулярно проводить комплексные учения. А, даже такие незначительные, палки в колёса как приостановка модернизации питания и недофинансирование оборонных предприятий, созданные ********** ***********, очень сильно тормозят весь процесс.
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28.05.2020 11:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fo6cUzJbMXs&feature=emb_logo Видео, как летает.

Берёт полторы тонны нагрузки.
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28.05.2020 10:11 Відповісти
Петя с турками договорился - а осел с герегами - шо называеться - почуствуйте разницу
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28.05.2020 09:33 Відповісти
Дурни, вы хоть картинку соответсвующую поставьте, а то новость про Акинси проилюстрировали Бейкатаром..
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28.05.2020 09:33 Відповісти
Не они такие - посол такой))

Кстати, Байрактары делает..... зятек Эрдогана
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28.05.2020 09:35 Відповісти
... тут информационный вброс насчет зятя Эрдогана ... нужно уточнить, что зятем он стал, после того как фирма уже работала 3 или 4 года ... на показе военной техники Эрдоган БПЛА и понял что это будущее и дал команду развивать это направление военной техники (кстати акции АКИНСИ продаются очень даже весомо, кому интересно посмотрите статистику и курсовой рост за 5 последних лет) ... а уже через пару лет, случайно (или нет, история умалчивает) парень встретился о своей будущей женой ... и кстати, она тоже работает в компании АКИНЧИ - которая и штампует БПЛА ... так что писать нужно про "полноценный вареник, а не пол вареника по Мацийчучке" ...
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28.05.2020 09:57 Відповісти
да я прочитал где-то, может у Антиколорадоса то.
но понятно шо Эрдоган купит еще 50 Байрактаров, чем даже дешевле 60, напр. израильских. и закономерно скажет шо израильские мол могут быть с "жучками" или "мучками"(это же Восток, Турция то)
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28.05.2020 10:09 Відповісти
А прецедент насчет жучков был. Во время грузино - рассейской войны 2008 года россияне вдруг очень легко магнитными импульсами начали сбивать израильские беспилотники которые были у Грузии. Потом уже пошел слушок что израильтяне обменяли данные про них на данные про противотанковые ракеты ТОР которые россияне поставляли в Иран.
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28.05.2020 12:16 Відповісти
ого!
хотя ни разу не удивляюсь, таки да.
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28.05.2020 12:20 Відповісти
Главное результат, а кто делает по)(.
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28.05.2020 09:58 Відповісти
Третий день подряд, зелесрань хвастается достижениями команды порошенко
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28.05.2020 09:35 Відповісти
Не, тут скорее достижениями:
Беспилотник Akinci - яркий пример украинско-турецкого сотрудничества в военно-технической сфере, - посол Сибига - Цензор.НЕТ 6361
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28.05.2020 09:36 Відповісти
Вот пример настоящего сотрудничества между Украиной и Турцией..
Я очень надеюсь что наши ЗРК собьют кацапские ватолеты в Ливии и Сирии, и это будет совместный украино-турецкий успех!
Государственная Компания «Укрспецэкспорт» в декабре 2019 г. экспортировала в адрес турецкой компании K.B.A.T. Ithalat Ihracat Mumessillik Ve Danismanlik Ticaret Ltd. первую партию товаров военного назначения в рамках исполнения контракта на поставку двух зенитно-ракетных комплексов С-125М1 «Печора-M1» общей суммой 30 млн. долл.:
Отгрузка выполнена через аэр. Киев и Львов.
В тот же период в Турцию несколькими партиями была отгружена радиолокационная техника, модернизированная ООО «Аэротехника-МЛТ», https://diana-mihailova.livejournal.com/4661096.html включая РЛС П-180У. на сумму 11 млн. долл..
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28.05.2020 09:36 Відповісти
З турків друзі, як з гімна куля
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28.05.2020 09:36 Відповісти
а с зеленского президент ?
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28.05.2020 09:40 Відповісти
Ухум... всю славу себе приписали... могли бы в знак дружбы назвать аэроплан Акинчук чи Акинько...
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28.05.2020 09:44 Відповісти
ахаха, скажи это Бобуслаеву или кто там в МоторСич главарь щас то
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28.05.2020 10:21 Відповісти
мда... https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FBayraktar_Ak%25C4%25B1nc%25C4%25B1&psig=AOvVaw2N58FoI_S5VIWtq5zCZ3ik&ust=1590734454431000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiWh_3h-dXpAhWEBncKHSSiBo4Qr4kDegUIARDYAQ Bayraktar Akinci

Безпілотник Akinci - яскравий приклад українсько-турецького співробітництва у військово-технічній сфері, - посол Сибіга - Цензор.НЕТ 1044
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28.05.2020 09:43 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%86-450 двигун АІ-450С - ******** варіант для двох- та однодвигунних літаків авіації загального призначення, використовується на Diamond DA-50-JP7[1] та Evektor EV-55[en] (модифікація АІ-450С-2[2])
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28.05.2020 09:48 Відповісти
Коли вам розповідають про ефективність ударних безпілотникі то, ніколи не кажуть всієї правди. Тактика їх використання є військовою таємницею.
По-перше, війна безпілотників це, війна науки та технологій, які перевищують технологічний розвиток противника. По-друге, ніколи ударний безпілотник не використовується сам по собі. Кожна операція є командною роботою сотень людей, як на землі так і в повітрі. Це, й розвідка як на землі так в повітрі. При тому, розвідка у всіх видимих та невидимих спектрах. Це постановка всіляких перешкод та введення противника в оману. Тому, "Панцирі" та інші засоби ППО виявляються нездатним чинити опір навіть таким легким цілям, як безпілотник. В кожній операції приймають участь як дрони так і традиційні літальні апарати. Вам ніколи не скажуть яким з них знищили ту чи іншу ціль. БПЛА, яке передає те що, ви бачите на відео може бути зовсім маленьким і просто підсвічувати ціль, а удар по ній наносить дальньобійна артилерія самокерованим снарядом чи скинута за сотню кілометрів з літака керована бомба-планер. Ніхто і ніколи не розкриє вам тактичні прийоми, які напрацьовувалися військовими вченими кожної країни окремо. Навпаки будуть пудрити мізки байками.
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28.05.2020 11:20 Відповісти
Отлично что мы сопричастны к утилизации ихтамнетов в Сирии
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28.05.2020 13:40 Відповісти
 
 