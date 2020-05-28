Турецький безпілотник Akinci з українськими двигунами - визнання якості вітчизняного військово-промислового комплексу, - посол Сибіга. ФОТО

В Україні про те, що цей унікальний безпілотник обладнаний українським двигуном, знають тільки вузькі кола фахівців і експертів. І це справжня історія успіху - це міжнародне визнання якості та конкурентоспроможності продукції вітчизняного військово-промислового комплексу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

AKINCi - важкий ударний безпілотник турецького виробництва компанії Baykar Defence, який обладнаний українським двигуном.

За словами Сибіги, цей проєкт є яскравим прикладом тісної і продуктивної співпраці України і Туреччини у сфері військово-технічного співробітництва.

"На сьогодні затребуваність на міжнародному ринку озброєнь на нашу продукцію висока. Ми справедливо входимо в десятку світових лідерів їх експорту. За правильного розвитку та підтримки у нас потенціал лише зміцнювати ці позиції. До речі, закуплені в Турецької сторони Україною безпілотники також виготовлені компанією Baykar (для бажаючих розширити свої горизонти у цій сфері раджу подивитись відеоматеріали про ефективність їх застосування в бойових умовах на території Сирії та Лівії)", - розповів посол.

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Сибіга підкреслює, що більшість аналітиків стверджують, що у військовій справі майбутнє саме за безпілотною авіацією. І ті держави, які сьогодні розвинуть ці технології, матимуть суттєві військові переваги та вагомі аргументи для відстоювання своїх національних інтересів.

"Лише єдина держава в світі погодилась продати бойові безпілотники Україні у такий складний час - Туреччина. Цей промовистий факт свідчить про реальний рівень українсько-турецького стратегічного співробітництва. І про це необхідно пам’ятати", - зазначив дипломат.

"На сьогодні українсько-турецьке співробітництво в цій сфері вийшло на якісно новий рівень та активно розвивається. Воно взаємовигідне та взаємодоповнююче. Ми не країни конкуренти. Ми маємо величезний потенціал спільної роботи на ринках третіх краін. Ми почали створювати спільні високотехнологічні виробництва. На сьогодні понад 30 важливих проектів перебувають на різній стадії реалізації та охоплюють такі напрямки як авіація та космос, наземні системи, флот та кораблебудування, двигунобудування,спеціальна техніка та приладобудування, комунікаційні системи. До речі, далеко не всі країни від цього в захопленні", - додав Сибіга.

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До слова, за добу в Туреччині фільм про створення національної гордості -AKINCi - важкого ударного безпілотника турецького виробництва компанії Baykar Defence переглянуло на YouTube більше 1,7 млн ​​глядачів.



