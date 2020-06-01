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Україна і Туреччина відновлять взаємні туристичні поїздки з 1 липня, - МЗС

Україна і Туреччина відновлять взаємні туристичні поїздки з 1 липня, - МЗС

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що Туреччина відновить регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України, про це він повідомив під час розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Глава МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів і відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня цього року. Він також запевнив, що його країна створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку", - сказано в повідомленні.

Крім того, міністри обговорили питання взаємодії в рамках міжнародних організацій, зокрема Ради Європи, а також домовилися, що наступне засідання Спільної групи стратегічного планування на рівні міністрів закордонних справ України і Туреччини відбудеться в м. Анталья.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина почне приймати українських туристів з 1 липня

Автор: 

туризм (1560) Туреччина (3491) Чавушоглу Мевлют (126) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
Крысам кремлевсеого хмыря ваще заперешен въезд в Турцию Эрдога наточил Ятаган нехило.Мочит крыс нещадно
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01.06.2020 18:01
+2
Від мене до Польщі дуже далеко. Туреччина тут поруч. Але "рашен фрі" це одна з умов вдалого відпочинку 😎
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01.06.2020 21:36
+1
Вирус вирусом, туристы туристами))))
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01.06.2020 17:27
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Вирус вирусом, туристы туристами))))
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01.06.2020 17:27 Відповісти
А я планировала поехать в Турцию. Но что-то сейчас вообще настроения нет((
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01.06.2020 17:36 Відповісти
Причем здесь это? 🤯
Я о том, что отдыха теперь никакого. Будут постоянные ограничения: туда не ходи, этого не делай, не дай бог отель закроют (как ниже написали)
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01.06.2020 17:51 Відповісти
Придивіться до курортів подалі від населених пунктів, із власним пляжем. Вивчіть територію з використанням супутникових фото і фотогалереї на сайті готелю. Замовте бунгало, а не готельний номер. Харчуйтеся у відкритому ресторані. Уникайте ліфтів. Тоді з великою вірогідністю Вам пощастить.
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01.06.2020 18:32 Відповісти
Це не твій рівень. Тож сиди у своїй багнюці і не квакай.
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01.06.2020 18:50 Відповісти
Дубовик ,тебя выдает броня на лбу в три пальца за татаромордовцауасю...
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01.06.2020 20:02 Відповісти
Даже если это и так (я народився і виріс),то ты все равно не стал украинцем ,потому что ,тварь,строчишь антиукраинские прорашистские посты
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01.06.2020 20:45 Відповісти
Ти для мене приблизно те саме що й бомж, який сере за сміттєвим контейнером. Він теж щось мурмоче, але я не прислуховуюсь. Мені байдуже чи доживе він до завтра. І ти теж.
Не лізь своїм свиним рилом до клубу шанувальників середземноморських курортів. Це той випадок коли "рилом не вийшов" - найбільш чітке визначення.
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01.06.2020 20:40 Відповісти
Ти хоча би санітаром або двірником при медзакладі працював? Не працював. То куди ти лізеш зі свиним рилом, "советчик из страньі советов"? Я приятелюю з киянкою, яка починала кар'єру інфекціоністом саме в Олександрівській лікарні, а зараз працює у німцькій фармкомпанії. Випробує нові препарати на таких ніщебродах як ти. Тож її інформація про стан речей викликає у мене більшу довіру ніщ верещання зебільного МОЗ і підвивання таких *удаків як ти.
Все, стули писок і смерди в іншому місці. Я з соціальним дном взагалі бесід не веду. І на паркінгу біля супермаркету не подаю.
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01.06.2020 21:32 Відповісти
Я же тебе написав конкретно: висери істот найнижчої соціальної групи, до якої безумовно належиш ти, мені нецікаві. Я ніколи не соромлюся сказати публічно бидлу що воно є бидлом. І ніколи не переймаюся правилами етикету якщо бидло порушує ту соціальну дистанцію, якої воно має дотримуватися. Здохни.
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02.06.2020 18:06 Відповісти
І в якому же томі Модзалевського були прописані пани, яку трахнули дворових дівок, котрі народили байстрят - твоїх дідуся з бабусею? Продовжуй смішити, продукте пролетарського гуртожитку. І зайди на сайт наприклад Анекстуру, восени збрешеш де ти відпочивало. За 3000 Євро. Атжигай!
P.S. Чи не ти сьогодні жебрав на пандусі "Великої Кишені" на Панаса Мирного?
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02.06.2020 20:48 Відповісти
Колись я гуляв вулицями Нового Йорку і мою увагу привернув обкурений афро, який канючив - ні, не квотери - а щоби його назвали містером.
Він був веселим, у майці з принтом якогось карибського співака, від нього не смерділо і по приколу його назвали містером.
Ти канючиш те саме, 1:1, але ти тупий, злий і від тебе смердить. Тому ніхто тебе містером не назве. Хочеш подальших принижень - пеши ісчо. Тільки проси як слід: "Котику, опусти мене, придурка андрушу. Я без сеансу мазо не можу дня прожити".
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02.06.2020 21:12 Відповісти
Спасибо за дельные советы 🙂
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01.06.2020 19:04 Відповісти
Так отож...но я уже не могу сидеть без моря и отдыха. Поэтому думаю, визуализирую, так сказать 😉
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01.06.2020 19:08 Відповісти
Є ще така фішка: взяти тур через польску агенцію. Єдина незручність - чартер наприклад із Катовіц. Зате плюс - більша вірогідність відпочивати на курортах "рашенз фрі".
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01.06.2020 20:44 Відповісти
Від мене до Польщі дуже далеко. Туреччина тут поруч. Але "рашен фрі" це одна з умов вдалого відпочинку 😎
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01.06.2020 21:36 Відповісти
Все, коронавирус-коронавирусом, а бабло от туристов в карман.
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01.06.2020 17:43 Відповісти
Ваши крайности ничем не лучше))
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01.06.2020 17:53 Відповісти
Не годуйте троля.
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01.06.2020 18:53 Відповісти
У нас не крайности, времени было достаточно, шобы оценить ситуацию.
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01.06.2020 19:15 Відповісти
А как же Затока и Гениченск?
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01.06.2020 17:52 Відповісти
на них денег не хватит
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01.06.2020 17:59 Відповісти
В Турции каждый день тысячи новых заражений, умерло 4500, какие могут быть взаимные поездки этим летом.
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01.06.2020 17:54 Відповісти
Померлих 4500 на 82 мільйони це капля в морі. В Італії на 60 мільйонів померли 33,5 тисячі. В Іспанії на 47 мільйонів померлих 27,2 тис. А ще подивіться скільки тестів проводить в день Туреччина - найменше було 50 тисяч. а в нас?
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01.06.2020 18:27 Відповісти
Крысам кремлевсеого хмыря ваще заперешен въезд в Турцию Эрдога наточил Ятаган нехило.Мочит крыс нещадно
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01.06.2020 18:01 Відповісти
Вай-вай, раша-наташа не приходить в Турция к Ахмет делать любовь.
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01.06.2020 21:19 Відповісти
А интересно - турецкие туристы в Украине бывают?
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01.06.2020 18:07 Відповісти
Секс-туристы
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01.06.2020 18:13 Відповісти
Так.
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01.06.2020 18:28 Відповісти
Ватка,ты сомневаешься?
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01.06.2020 20:06 Відповісти
идиот
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02.06.2020 11:09 Відповісти
Гастарбайтери бувають. Від будівельників до дрібних шинкарів.
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02.06.2020 20:52 Відповісти
А шо з Оманом?
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01.06.2020 18:14 Відповісти
А чартерные рейсы?
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01.06.2020 19:16 Відповісти
Украина и Турция возобновят взаимные туристические поездки ... в Турцию.
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01.06.2020 20:24 Відповісти
 
 