Україна і Туреччина відновлять взаємні туристичні поїздки з 1 липня, - МЗС

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що Туреччина відновить регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України, про це він повідомив під час розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Глава МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів і відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня цього року. Він також запевнив, що його країна створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку", - сказано в повідомленні.

Крім того, міністри обговорили питання взаємодії в рамках міжнародних організацій, зокрема Ради Європи, а також домовилися, що наступне засідання Спільної групи стратегічного планування на рівні міністрів закордонних справ України і Туреччини відбудеться в м. Анталья.

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