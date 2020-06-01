Україна і Туреччина відновлять взаємні туристичні поїздки з 1 липня, - МЗС
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що Туреччина відновить регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня 2020 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України, про це він повідомив під час розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
"Глава МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів і відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня цього року. Він також запевнив, що його країна створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку", - сказано в повідомленні.
Крім того, міністри обговорили питання взаємодії в рамках міжнародних організацій, зокрема Ради Європи, а також домовилися, що наступне засідання Спільної групи стратегічного планування на рівні міністрів закордонних справ України і Туреччини відбудеться в м. Анталья.
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Я о том, что отдыха теперь никакого. Будут постоянные ограничения: туда не ходи, этого не делай, не дай бог отель закроют (как ниже написали)
Не лізь своїм свиним рилом до клубу шанувальників середземноморських курортів. Це той випадок коли "рилом не вийшов" - найбільш чітке визначення.
Все, стули писок і смерди в іншому місці. Я з соціальним дном взагалі бесід не веду. І на паркінгу біля супермаркету не подаю.
P.S. Чи не ти сьогодні жебрав на пандусі "Великої Кишені" на Панаса Мирного?
Він був веселим, у майці з принтом якогось карибського співака, від нього не смерділо і по приколу його назвали містером.
Ти канючиш те саме, 1:1, але ти тупий, злий і від тебе смердить. Тому ніхто тебе містером не назве. Хочеш подальших принижень - пеши ісчо. Тільки проси як слід: "Котику, опусти мене, придурка андрушу. Я без сеансу мазо не можу дня прожити".