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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав передал "Охматдету" трехмесячный запас ПЦР-тестов, - Степанов

Минздрав передал

Министерство здравоохранения передало "Охматдету" 768 ПЦР и 2 тыс. ИФА-тестов. Таким образом ведомство покрыло потребность учреждения в ПЦР-тестах на три месяца вперед.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Мы вчера передали ПЦР-тесты, которые обеспечивают трехмесячную потребность этой больницы. Также мы передали 2 тыс. ИФА-тестов. Данные тест-системы могут использоваться по показаниям для тестирования как детей, так и родителей, которые находятся в "Охматдете", - рассказал глава Минздрава.

По словам Степанова, День защиты детей, который отмечается 1 июня, - хорошая возможность, чтобы публично поднять вопрос защиты здоровья детей в Украине, которые требуют внимания общества и государства.

"При этом предоставление качественной, квалифицированной и скорой медицинской помощи не только детям, но и всем украинцам - главный приоритет нашей команды", - резюмировал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко с супругой передал в "Охматдет" 3 тыс. швейцарских ИФА-тестов. ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) ОХМАТДЕТ (243) Степанов Максим (2062) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Порошенко с супругой передал в "Охматдет" 3 тыс. швейцарских ИФА-тестов.

Министерство здравоохранения передало "Охматдету" 768 ПЦР и 2 тыс. ИФА-тестов.

Т.е. ЗЕленые опять на чужих делах пиарятся.
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01.06.2020 17:49
+8
Это в лучшем случае.
Если это правда, то сейчас в Охматдете 5 тыся ИФА тестов (3 Пороха и 2 Минздрава) и 768 ПЦР-тестов.
Итого: 3000 - Порох. 2768 - Минздрав.

Но мне почему-то кажется, что реально Охматдет получил только 3000 тестов от Пороха.
Уж очень цифры Минздрава подогнаны под те, что передал Порох.
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01.06.2020 17:59
+7
Странно. Целый Минздрав передал меньше, чем один сознательный гражданин.
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01.06.2020 17:46
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Зрада.
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01.06.2020 17:45 Ответить
подсуетились . что бы раньше пороха передать , но он их знатно протроллил
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01.06.2020 17:47 Ответить
дважды зрада.
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01.06.2020 18:48 Ответить
Еще неизвестно, что степанов "передал". Может быть, он засчитал, как свои, те тесты, которые пришли от Порошенко.
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01.06.2020 19:04 Ответить
Еще неизвестно, что порошенко "передал". Может быть, он засчитал, как свои, те тесты, которые пришли от Степанова.
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01.06.2020 19:06 Ответить
Унылый зебил
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01.06.2020 20:50 Ответить
точно. ты.
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01.06.2020 23:42 Ответить
вислюк и степанов, услышав что Порох собирается передать в Охмадет медтехнику - "резко вспомнили" что еще не всё продали за границу и прислали китайский непотреб, тот самый - что стоит в 2 раза дороже по "лицензии степанова"
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01.06.2020 17:50 Ответить
вспомним о "тестах от степанова":
Тестирование медиков объявленное Минздравом - есть не что иное, как грубая, шарлатанская попытка списать огромное количество низкопробных тестов закупленных в Китае Зеленским и К. Клиническая и практическая ценность этого нулевая, о чем свидетельствуют и результаты тестирования и рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (англ. Centers for Disease Control and Prevention) "Тесты на антитела к COVID-19 ненадежны и не определяют степень защищенности от заболевания в будущем".

СБУ бросившееся проверять Минздрав по закупкам обнаружило что ВСЕ ЗАКУПКИ проведенные Минздравом проведены с нарушением законодательных требований к тендерной процедуре. С интересом следим за развитием событий.
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01.06.2020 17:53 Ответить
дада. на одного только потужного папереднего сывочолого и надежда. и не называй его вислюком.
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01.06.2020 18:50 Ответить
Это в лучшем случае.
Если это правда, то сейчас в Охматдете 5 тыся ИФА тестов (3 Пороха и 2 Минздрава) и 768 ПЦР-тестов.
Итого: 3000 - Порох. 2768 - Минздрав.

Но мне почему-то кажется, что реально Охматдет получил только 3000 тестов от Пороха.
Уж очень цифры Минздрава подогнаны под те, что передал Порох.
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01.06.2020 17:59 Ответить
Во-во. Степашка просто обозвал "своими" те етсты, которые передал Порошенко.
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01.06.2020 19:11 Ответить
Порох думает, что он все ещё през
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01.06.2020 18:13 Ответить
Ні-"през" це Зеленський! А Порох Президент!
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01.06.2020 18:43 Ответить
Минздрав передал "Охматдету" трехмесячный запас ПЦР-тестов, - Степанов - Цензор.НЕТ 6102
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01.06.2020 18:04 Ответить
дада. на одного только потужного папереднего сывочолого и надежда.
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01.06.2020 18:52 Ответить
Странно. Целый Минздрав передал меньше, чем один сознательный гражданин.
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01.06.2020 17:46 Ответить
Той самий свідомий громадянин, який став другою найбагатшою людиною України після свого президентства за часів війни і економічної кризи?
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01.06.2020 18:06 Ответить
туфта для зебилов)нормальные люди читают настоящий Forbes
Минздрав передал "Охматдету" трехмесячный запас ПЦР-тестов, - Степанов - Цензор.НЕТ 4811
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01.06.2020 18:36 Ответить
Відкривай розділ у "справжньому" Форбсі real time billionarios і обирай у розділі "країна" Ukraine
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01.06.2020 18:43 Ответить
так я тебе скрин с настоящего поставил ,а не с того который тебе гордон всучил, курченкинский)
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01.06.2020 18:50 Ответить
Минздрав передал "Охматдету" трехмесячный запас ПЦР-тестов, - Степанов - Цензор.НЕТ 7894
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01.06.2020 18:51 Ответить
туфта это курченская
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01.06.2020 18:53 Ответить
Мертвечук что-ли?
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01.06.2020 18:13 Ответить
аха ха, а че за тесты то неуточняют, мож на хламидии или трихоманоз, тесты на что? конкретика, моя б воля без конкретики ударял бы
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01.06.2020 17:47 Ответить
погрустим

https://www.youtube.com/watch?v=RD4GM6H-xrs&list=RDu-AJA5ffFQI&index=3
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01.06.2020 17:47 Ответить
Це скільки...,Три штуки
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01.06.2020 17:49 Ответить
Порошенко с супругой передал в "Охматдет" 3 тыс. швейцарских ИФА-тестов.

Министерство здравоохранения передало "Охматдету" 768 ПЦР и 2 тыс. ИФА-тестов.

Т.е. ЗЕленые опять на чужих делах пиарятся.
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01.06.2020 17:49 Ответить
ПЦР тесты намного дороже, они определяют коронавирус.
ИФА определяют только антитела к коронавирусу.
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01.06.2020 18:12 Ответить
Вот теперь есть реальная возможность сравнить китайский фуфел со швейцарскими тестами.
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01.06.2020 18:35 Ответить
Славься Джей! (с.) Как обычно ЗеЕвласть тормозит....
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01.06.2020 17:51 Ответить
Не знаю прошлого опыта работы Степанова, но то, что результаты супрунского гробления нашей медицины нужно убирать, считаю абсолютно правильным.
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01.06.2020 18:02 Ответить
Когда же она успела, если ушла еще до реформы вторички?
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01.06.2020 18:37 Ответить
Ну так навскидку. У подруги батька з інсультом три дні тому не могла забрати швидка, тому, що нести нікому. Через три години повезли, коли з роботи чоловік і друзі доїхали по пробках (хоч вкололи щось і на тому, блін, подяка). Друга. В Охмадиті,виявилось, немає нікого, що б дитину з одного поверху на інший доставити на процедури або аналіз. Батько носив на руках. Це ж ЦЕНТРАЛЬНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ КРАЇНИ!!!
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01.06.2020 18:50 Ответить
А Супрун каким боком к реформе вторички, которая так и не состоялась?
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01.06.2020 19:12 Ответить
И при чем тут Супрун? Реформа "вторички" (больниц) началась при степанове.
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01.06.2020 19:13 Ответить
Брехня. Це другий етап реформування від супрун. Від закриття спецзакладів туберкульозникив, до інтернатів для дітей.
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01.06.2020 19:23 Ответить
https://censor.net/user/126283, https://censor.net/user/361623

У вас є діти? Що було поганого, коли ваш дільничний педіатр приходив до вас додому, а не треба було їхати до поліклініки з збитою температурою, де розсадник антисанітарії? Дрібноті через два тижні 18. Звертались разів сім за весь час. Нічого не платили. З ріформами стикнулись при вступі в ВУЗ. Коли на ТРИ поліклініки в районі столиці по одному профільному спеціалісту.
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01.06.2020 19:39 Ответить
А реформа вторички прописана в її ж реформі. Будьте здорові. І ніколи не стикайтесь з нашою медициною. Не дай бог...
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01.06.2020 18:52 Ответить
шо , опять ?
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01.06.2020 19:17 Ответить
а кроме Охматдета в стране есть другие больницы???
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01.06.2020 23:22 Ответить
 
 