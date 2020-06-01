Минздрав передал "Охматдету" трехмесячный запас ПЦР-тестов, - Степанов
Министерство здравоохранения передало "Охматдету" 768 ПЦР и 2 тыс. ИФА-тестов. Таким образом ведомство покрыло потребность учреждения в ПЦР-тестах на три месяца вперед.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Мы вчера передали ПЦР-тесты, которые обеспечивают трехмесячную потребность этой больницы. Также мы передали 2 тыс. ИФА-тестов. Данные тест-системы могут использоваться по показаниям для тестирования как детей, так и родителей, которые находятся в "Охматдете", - рассказал глава Минздрава.
По словам Степанова, День защиты детей, который отмечается 1 июня, - хорошая возможность, чтобы публично поднять вопрос защиты здоровья детей в Украине, которые требуют внимания общества и государства.
"При этом предоставление качественной, квалифицированной и скорой медицинской помощи не только детям, но и всем украинцам - главный приоритет нашей команды", - резюмировал Степанов.
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Тестирование медиков объявленное Минздравом - есть не что иное, как грубая, шарлатанская попытка списать огромное количество низкопробных тестов закупленных в Китае Зеленским и К. Клиническая и практическая ценность этого нулевая, о чем свидетельствуют и результаты тестирования и рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (англ. Centers for Disease Control and Prevention) "Тесты на антитела к COVID-19 ненадежны и не определяют степень защищенности от заболевания в будущем".
СБУ бросившееся проверять Минздрав по закупкам обнаружило что ВСЕ ЗАКУПКИ проведенные Минздравом проведены с нарушением законодательных требований к тендерной процедуре. С интересом следим за развитием событий.
Если это правда, то сейчас в Охматдете 5 тыся ИФА тестов (3 Пороха и 2 Минздрава) и 768 ПЦР-тестов.
Итого: 3000 - Порох. 2768 - Минздрав.
Но мне почему-то кажется, что реально Охматдет получил только 3000 тестов от Пороха.
Уж очень цифры Минздрава подогнаны под те, что передал Порох.
https://www.youtube.com/watch?v=RD4GM6H-xrs&list=RDu-AJA5ffFQI&index=3
Министерство здравоохранения передало "Охматдету" 768 ПЦР и 2 тыс. ИФА-тестов.
Т.е. ЗЕленые опять на чужих делах пиарятся.
ИФА определяют только антитела к коронавирусу.
У вас є діти? Що було поганого, коли ваш дільничний педіатр приходив до вас додому, а не треба було їхати до поліклініки з збитою температурою, де розсадник антисанітарії? Дрібноті через два тижні 18. Звертались разів сім за весь час. Нічого не платили. З ріформами стикнулись при вступі в ВУЗ. Коли на ТРИ поліклініки в районі столиці по одному профільному спеціалісту.