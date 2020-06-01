Минздрав передал "Охматдету" трехмесячный запас ПЦР-тестов, - Степанов

Министерство здравоохранения передало "Охматдету" 768 ПЦР и 2 тыс. ИФА-тестов. Таким образом ведомство покрыло потребность учреждения в ПЦР-тестах на три месяца вперед.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Мы вчера передали ПЦР-тесты, которые обеспечивают трехмесячную потребность этой больницы. Также мы передали 2 тыс. ИФА-тестов. Данные тест-системы могут использоваться по показаниям для тестирования как детей, так и родителей, которые находятся в "Охматдете", - рассказал глава Минздрава.

По словам Степанова, День защиты детей, который отмечается 1 июня, - хорошая возможность, чтобы публично поднять вопрос защиты здоровья детей в Украине, которые требуют внимания общества и государства.

"При этом предоставление качественной, квалифицированной и скорой медицинской помощи не только детям, но и всем украинцам - главный приоритет нашей команды", - резюмировал Степанов.

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