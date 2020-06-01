МОЗ передав "Охматдиту" тримісячний запас ПЛР-тестів, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я передало "Охматдиту" 768 ПЛР і 2 тис. ІФА-тестів. Таким чином відомство закрило потребу установи в ПЛР-тестах на три місяці вперед.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Ми вчора передали ПЛР-тести, які забезпечують тримісячну потребу цієї лікарні. Також ми передали 2 тис. ІФА-тестів. Ці тест-системи можуть використовуватися за показаннями для тестування як дітей, так і батьків, які перебувають у "Охматдиті", - розповів очільник МОЗ.
За словами Степанова, День захисту дітей, який відзначається 1 червня, - хороша можливість, щоб публічно порушити питання захисту здоров'я дітей в Україні, які вимагають уваги суспільства і держави.
"При цьому надання якісної, кваліфікованої і швидкої медичної допомоги не тільки дітям, а й усім українцям - головний пріоритет нашої команди", - резюмував Степанов.
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Тестирование медиков объявленное Минздравом - есть не что иное, как грубая, шарлатанская попытка списать огромное количество низкопробных тестов закупленных в Китае Зеленским и К. Клиническая и практическая ценность этого нулевая, о чем свидетельствуют и результаты тестирования и рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (англ. Centers for Disease Control and Prevention) "Тесты на антитела к COVID-19 ненадежны и не определяют степень защищенности от заболевания в будущем".
СБУ бросившееся проверять Минздрав по закупкам обнаружило что ВСЕ ЗАКУПКИ проведенные Минздравом проведены с нарушением законодательных требований к тендерной процедуре. С интересом следим за развитием событий.
Если это правда, то сейчас в Охматдете 5 тыся ИФА тестов (3 Пороха и 2 Минздрава) и 768 ПЦР-тестов.
Итого: 3000 - Порох. 2768 - Минздрав.
Но мне почему-то кажется, что реально Охматдет получил только 3000 тестов от Пороха.
Уж очень цифры Минздрава подогнаны под те, что передал Порох.
https://www.youtube.com/watch?v=RD4GM6H-xrs&list=RDu-AJA5ffFQI&index=3
Министерство здравоохранения передало "Охматдету" 768 ПЦР и 2 тыс. ИФА-тестов.
Т.е. ЗЕленые опять на чужих делах пиарятся.
ИФА определяют только антитела к коронавирусу.
У вас є діти? Що було поганого, коли ваш дільничний педіатр приходив до вас додому, а не треба було їхати до поліклініки з збитою температурою, де розсадник антисанітарії? Дрібноті через два тижні 18. Звертались разів сім за весь час. Нічого не платили. З ріформами стикнулись при вступі в ВУЗ. Коли на ТРИ поліклініки в районі столиці по одному профільному спеціалісту.