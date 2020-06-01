МОЗ передав "Охматдиту" тримісячний запас ПЛР-тестів, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я передало "Охматдиту" 768 ПЛР і 2 тис. ІФА-тестів. Таким чином відомство закрило потребу установи в ПЛР-тестах на три місяці вперед.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Ми вчора передали ПЛР-тести, які забезпечують тримісячну потребу цієї лікарні. Також ми передали 2 тис. ІФА-тестів. Ці тест-системи можуть використовуватися за показаннями для тестування як дітей, так і батьків, які перебувають у "Охматдиті", - розповів очільник МОЗ.

За словами Степанова, День захисту дітей, який відзначається 1 червня, - хороша можливість, щоб публічно порушити питання захисту здоров'я дітей в Україні, які вимагають уваги суспільства і держави.

"При цьому надання якісної, кваліфікованої і швидкої медичної допомоги не тільки дітям, а й усім українцям - головний пріоритет нашої команди", - резюмував Степанов.

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