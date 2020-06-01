Собеседование на должность главы НСЗУ будет проходить кулуарно, - "Пациенты Украины". ДОКУМЕНТ
Министерство здравоохранения Украины отказало благотворительному фонду "Пациенты Украины" в праве быть наблюдателем в конкурсе на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В ответ на запрос фонда "Пациенты Украины" Министерство здравоохранения Украины сообщило, что учитывая порядок проведения подобных конкурсов на период карантина, при проведении собеседования участие СМИ, благотворительных фондов и общественных организаций не предусмотрено.
Как говорится в сообщении фонда, "фактически, это означает, что весь конкурс будет проведен одним лицом - министром (собеседование с министром) без наблюдателей, СМИ и трансляций".
В фонде отмечают, что НСЗУ является распорядителем более 86 млрд гривен, и считают, что "министр банально хочет "распилить" 86 млрд гривен", назначив на эту должность "своего" человека.
В качестве аргументов в фонде приводят следующие факты:
"Степанов проигнорировал честный конкурс на голову НСЗУ, отклонив всех кандидатов, прошедших открытый конкурс еще зимой.
Воспользовавшись моментом - страна борется с пандемией коронавируса - он решил не проводить честный конкурс, а назначить "кого-то" вне конкурса.
После того, как общественность и СМИ критически отреагировали на действия Степанова, он решил все же устроить так называемый конкурс. Но! Отправиться на конкурс можно было только несколько дней. Кандидаты получили приглашение на собеседование в субботу вечером (30 мая). Собеседования предназначенной уже на завтра (2 июня).
Степанов единолично будет проводить собеседования с 17-ю кандидатами на каждого кандидата по 30 минут. Собеседования будут проходить завтра с 14:00 до 23:00".
"Пациенты Украины" требуют от Министерства здравоохранения Украины и министра Максима Степанова немедленно допустить общественность и СМИ к собеседованиям:
"И напоминаем, эти 86 млрд гривен - это не собственность министра. Это налоги, которые уплатил каждый из нас, украинец, пациент. Мы дали их государству на качественную медицину. И мы имеем полное право знать, кто и как ими планирует распоряжаться!"
Список кандидатов на главу НСЗУ
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если предусмотрено собеседование...и его формат ничем не регламентирован - и таки есть договорняк - будут присутствовать там пресса и пациенты или не будут....или очень хочется сходить в театр на карантине?