Собеседование на должность главы НСЗУ будет проходить кулуарно, - "Пациенты Украины". ДОКУМЕНТ

Министерство здравоохранения Украины отказало благотворительному фонду "Пациенты Украины" в праве быть наблюдателем в конкурсе на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ответ на запрос фонда "Пациенты Украины" Министерство здравоохранения Украины сообщило, что учитывая порядок проведения подобных конкурсов на период карантина, при проведении собеседования участие СМИ, благотворительных фондов и общественных организаций не предусмотрено.

Как говорится в сообщении фонда, "фактически, это означает, что весь конкурс будет проведен одним лицом - министром (собеседование с министром) без наблюдателей, СМИ и трансляций".

В фонде отмечают, что НСЗУ является распорядителем более 86 млрд гривен, и считают, что "министр банально хочет "распилить" 86 млрд гривен", назначив на эту должность "своего" человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Собеседования с кандидатами на пост главы Нацслужбы здоровья пройдут 2 июня, - Степанов

В качестве аргументов в фонде приводят следующие факты:

"Степанов проигнорировал честный конкурс на голову НСЗУ, отклонив всех кандидатов, прошедших открытый конкурс еще зимой.

Воспользовавшись моментом - страна борется с пандемией коронавируса - он решил не проводить честный конкурс, а назначить "кого-то" вне конкурса.

После того, как общественность и СМИ критически отреагировали на действия Степанова, он решил все же устроить так называемый конкурс. Но! Отправиться на конкурс можно было только несколько дней. Кандидаты получили приглашение на собеседование в субботу вечером (30 мая). Собеседования предназначенной уже на завтра (2 июня).

Степанов единолично будет проводить собеседования с 17-ю кандидатами на каждого кандидата по 30 минут. Собеседования будут проходить завтра с 14:00 до 23:00".

"Пациенты Украины" требуют от Министерства здравоохранения Украины и министра Максима Степанова немедленно допустить общественность и СМИ к собеседованиям:

"И напоминаем, эти 86 млрд гривен - это не собственность министра. Это налоги, которые уплатил каждый из нас, украинец, пациент. Мы дали их государству на качественную медицину. И мы имеем полное право знать, кто и как ими планирует распоряжаться!"

Список кандидатов на главу НСЗУ





