Співбесіда на посаду глави НСЗУ відбуватиметься кулуарно, - "Пацієнти України". ДОКУМЕНТ

Міністерство охорони здоров'я України відмовило благодійному фонду "Пацієнти України" в праві бути спостерігачем у конкурсі на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У відповідь на запит фонду "Пацієнти України" Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що з огляду на порядок проведення подібних конкурсів на період карантину, при проведенні співбесіди участь ЗМІ, благодійних фондів та громадських організацій не передбачено.

Як сказано в повідомленні фонду, "фактично, це означає, що весь конкурс буде проведено однією особою - міністром (співбесіда з міністром) без спостерігачів, ЗМІ і трансляцій".

У фонді зазначають, що НСЗУ є розпорядником понад 86 млрд гривень, і вважають, що "міністр банально хоче" розпиляти "86 млрд гривень", призначивши на цю посаду "свою" людину.

Як аргументи в фонді наводять такі факти:

"Степанов проігнорував чесний конкурс на голову НСЗУ, відхиливши всіх кандидатів, що пройшли відкритий конкурс ще взимку.

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Скориставшись моментом - країна бореться з пандемією коронавірусу - він вирішив не проводити чесний конкурс, а призначити "когось" поза конкурсом.

Після того, як громадськість і ЗМІ критично відреагували на дії Степанова, він вирішив все ж влаштувати так званий конкурс. Але! Податися на конкурс можна було тільки кілька днів. Кандидати отримали запрошення на співбесіду в суботу ввечері (30 травня). Співбесіди призначено вже на завтра (2 червня).

Степанов одноосібно проводитиме співбесіди з 17-ма кандидатами, на кожного кандидата по 30 хвилин. Співбесіди проходитимуть завтра з 14:00 до 23:00".

"Пацієнти України" вимагають від Міністерства охорони здоров'я України та міністра Максима Степанова негайно допустити громадськість і ЗМІ до співбесід:

"І нагадуємо, ці 86 млрд гривень - це не власність міністра. Це податки, які сплатив кожен із нас, українець, пацієнт. Ми дали їх державі на якісну медицину. І ми маємо повне право знати, хто і як ними планує розпоряджатися!"

Список кандидатів на главу НСЗУ

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