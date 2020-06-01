Канада не поддерживает приглашение России на саммит G7, - Трюдо

Канада не поддерживает приглашение Российской Федерации на саммит стран "Группы семи", поскольку она продолжает нарушать международное право.

Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Россия была исключена из "Группы семи" после того, как она ворвалась в Крым несколько лет назад, и ее длительное неуважение и пренебрежение международными правилами и нормами является причиной того, что она остается за пределами "Группы семи", и она продолжает оставаться за ее пределами", - сказал Трюдо во время ежедневной пресс-конференции.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о переносе саммита "Группы семи", который должен был состояться в конце июня, по меньшей мере на сентябрь. Он также заявил о желании пригласить на саммит Россию.

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