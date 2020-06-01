Канада не поддерживает приглашение России на саммит G7, - Трюдо
Канада не поддерживает приглашение Российской Федерации на саммит стран "Группы семи", поскольку она продолжает нарушать международное право.
Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
"Россия была исключена из "Группы семи" после того, как она ворвалась в Крым несколько лет назад, и ее длительное неуважение и пренебрежение международными правилами и нормами является причиной того, что она остается за пределами "Группы семи", и она продолжает оставаться за ее пределами", - сказал Трюдо во время ежедневной пресс-конференции.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о переносе саммита "Группы семи", который должен был состояться в конце июня, по меньшей мере на сентябрь. Он также заявил о желании пригласить на саммит Россию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У нас - громада.
На щастя, тут відповідь кацапам однозначна - decalisse et mange ta merde
все должны помнить за что кышнули, прежде чем проявлять снисходительность...
не наказанное зло борзеет (с)
это говно в 2015 пригнало к Австралии свои корыта, австралийские погранцы опозорились тоже .... от ржача долго ходили в гальюн
а отпечатки чма - просто нанесли на руку "кому надо" спец спрей и после рукопожатия с Крабэ - сняли отпечатки.
Ну и шо?
Прощают ***** все войны. будь там хоть тройник вместо двойника то
Всі останні начеб-то також проти...
...
Треба було показати це фото для остаточного руйнування кацапських пердачин )))0))0)))
С моей точки зрения , УКРАИНА стала ГОСУДАРСТВОМ с МАЙДАНА..с Порошенко,с Климкина , с правительства " камикадзе" Яценюка. Они действительно были камикадзе того времени. Яценюк спас Украину от дефолта,Порошенко - о нём можно говорить долго :армия,пресиж страны., организация противопутинской каолиции,руководство и подбор кадров ,подача судебных исков против парашки(они не сами собрались в команду...
.Климкин на своём участке блесияще справлялся с задачами..
И .партия регионов с помощью бабы Юли,и кучки дебилов (всего73%) похерили 21 апреля 2019 года всё, за что погибла НЕБЕСНАЯ СОТНЯ и КИБОРГИ,которые должны войти в историю войны за независимость Украины,тысячи украиноговорящих и русскоговорящих ребят погибших в окопах.... УКРАИНЦЫ,НЕУЖЕЛИ ЭТО НАВСЕГДА?
В ВАС ЕЩЁ ВЕРЯТ В ЕВРОПЕ.!
Наши союзники Канада, Польша, страны Балтии и Британия (пока что)...
Завтра или на днях Япония тоже самое заявит.
ПОЙДУ С ПЛАКАТОМ В ОДИНОЧНЫЙ ПИКЕТ К ЕЁ ДОМУ (она живет очень дамократично,мы всегда,когда приезжают к нам друзья и родственники из Киева,Харткова,везём их посмотреть Берлин и показываем вход в подъезд,где живет Меркель