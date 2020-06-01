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Канада не поддерживает приглашение России на саммит G7, - Трюдо

Канада не поддерживает приглашение России на саммит G7, - Трюдо

Канада не поддерживает приглашение Российской Федерации на саммит стран "Группы семи", поскольку она продолжает нарушать международное право.

Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Россия была исключена из "Группы семи" после того, как она ворвалась в Крым несколько лет назад, и ее длительное неуважение и пренебрежение международными правилами и нормами является причиной того, что она остается за пределами "Группы семи", и она продолжает оставаться за ее пределами", - сказал Трюдо во время ежедневной пресс-конференции.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о переносе саммита "Группы семи", который должен был состояться в конце июня, по меньшей мере на сентябрь. Он также заявил о желании пригласить на саммит Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада призвала Россию отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном Крыму

Автор: 

G7 (833) Канада (2073) россия (95372) США (26409) Трюдо Джастин (298)


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Топ комментарии
+31
Знакомьтесь, Алексей Пахунов из Житомира, старший разработчик ПО в группе Flight Software, SpaceX Илона Маска.

Канада не підтримує запрошення Росії на саміт G7, - Трюдо - Цензор.НЕТ 8832
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01.06.2020 21:30
+20
Канада не поддерживает приглашение России на саммит G7, - Трюдо - Цензор.НЕТ 4737
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01.06.2020 21:18
+20
браво! точнее, умнее и справедливее и не скажешь!!!
все должны помнить за что кышнули, прежде чем проявлять снисходительность...
не наказанное зло борзеет (с)
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01.06.2020 21:22
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Канада не поддерживает приглашение России на саммит G7, - Трюдо - Цензор.НЕТ 4737
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01.06.2020 21:18 Ответить
Спробували б ви підтримати !
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01.06.2020 21:20 Ответить
🙂
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01.06.2020 21:24 Ответить
рюзьге свинья должна оставаться за паребриком
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01.06.2020 21:40 Ответить
Веданa прiйде - порядок наведе!
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01.06.2020 21:30 Ответить
Макс ты на каком берегу? там реально все плохо и черные наступают?
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01.06.2020 21:40 Ответить
Ю-В Пеннсилвания. Все вовсе не так жахливо, как пишут СМИ. Большие города - самый рассадник, там и происходит массовое мародерство. В нашей сельской местности все тихо и спокойно, бо народ тут самообеспеченный, а соответственно - хорошо вооруженный.
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01.06.2020 21:45 Ответить
А у випадку чого... можна й "згадати про білі гострокінечні капюшони", так би мовити...
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01.06.2020 21:51 Ответить
Этих ребят лучше не надо. Для них Человек - белый англосакс-протестант(WASP). Они одинаково не терпят черных и, скажем, Украинцев. Зато тут популярно Ополчение(Militia, minutemen), многие в нем состоят, я тоже.
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01.06.2020 21:58 Ответить
Нацгвардия берет свое начало из Американской милиции - народного ополчения 1783 г.
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01.06.2020 22:03 Ответить
Макс ты наша большая белая надежда))) . да я слышал щас многие обьеденяются и караулят поочереди . держитесь там
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01.06.2020 22:07 Ответить
Бойова дівчина, всю Канаду в руках тримає...
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01.06.2020 22:07 Ответить


У нас - громада.
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01.06.2020 23:20 Ответить
Не кажіть !
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01.06.2020 23:18 Ответить
Тема Китая, Австралии и Южной Кореи - не раскрыта!
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01.06.2020 21:41 Ответить
Та ще не вистачало, щоб Канада підтримала зайвохромосомних, calvusse d'tabarnouille.
На щастя, тут відповідь кацапам однозначна - decalisse et mange ta merde
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01.06.2020 21:43 Ответить
Vous avez complètement raison, Monsieur !
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01.06.2020 23:23 Ответить
Au Québec останнє слово через - а. Місцева фішка.
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02.06.2020 02:11 Ответить
Дякую, записав у документ із назвою "sacres"
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03.06.2020 05:07 Ответить
Нехай своє G7 организовывают с северной кореей абхазией и венисуэлой .люди как люди ,а эти как изгои всего мира
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01.06.2020 21:21 Ответить
Сейчас у запаребриков начнется словесный понос,на их излюбленную тему "а вот пиндосы..."
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01.06.2020 21:21 Ответить
браво! точнее, умнее и справедливее и не скажешь!!!
все должны помнить за что кышнули, прежде чем проявлять снисходительность...
не наказанное зло борзеет (с)
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01.06.2020 21:22 Ответить
о5 это чмо со своей едой и питьем и сортирами будет там позориться?(не Рашку позорить - так как уже нечего позорить)
это говно в 2015 пригнало к Австралии свои корыта, австралийские погранцы опозорились тоже .... от ржача долго ходили в гальюн

а отпечатки чма - просто нанесли на руку "кому надо" спец спрей и после рукопожатия с Крабэ - сняли отпечатки.
Ну и шо?
Прощают ***** все войны. будь там хоть тройник вместо двойника то
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01.06.2020 21:23 Ответить
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01.06.2020 21:25 Ответить
Трюдо - наш Президент!
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01.06.2020 21:25 Ответить
Якби то...(((. Поки що маємо беніну підгузку- кретина зєльоного з його дебільним шапіто!
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01.06.2020 21:42 Ответить
Таки да, мы имеем зеленый позор. Но в тоже время я горжусь, что Трюдо переживает за Украину, раз уж потерпевший обосрался.
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01.06.2020 21:56 Ответить
Мэр Вашингтона ввела комендантский час на 48 часов, вот это я понимаю свобода и демократия.
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01.06.2020 21:27 Ответить
опять биндеры русскоязычных негров ущимляют?
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01.06.2020 21:29 Ответить
А трамп хоче побачити свого друга )
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01.06.2020 21:28 Ответить
Виходить, що так... тільки він і хоче там бачити *****...
Всі останні начеб-то також проти...
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01.06.2020 21:49 Ответить
https://gordonua.com/blogs/jurbutusov/v-rossiyskih-smi-perepoloh-iz-za-bombardirovshchikov-ssha-v-ukraine-bez-prikrytiya-s-vozduha-u-armii-rf-nikakih-shansov-na-blickrig-ne-budet-1502409.html В российских СМИ переполох из-за бомбардировщиков США в Украине. Без прикрытия с воздуха у армии РФ никаких шансов на блицкриг не будет
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01.06.2020 21:28 Ответить
Знакомьтесь, Алексей Пахунов из Житомира, старший разработчик ПО в группе Flight Software, SpaceX Илона Маска.

Канада не підтримує запрошення Росії на саміт G7, - Трюдо - Цензор.НЕТ 8832
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01.06.2020 21:30 Ответить
Горжусь!!!,Успехов,Вдохновения,Здоровья!!
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01.06.2020 21:53 Ответить
В темах про старт Dragon виповзало багато тролятини - "ну а вам чавой-та радоваться, каким боком Украина к Маску? у вас вообще космической индустрии нетути! ко-ко-ко!"
...
Треба було показати це фото для остаточного руйнування кацапських пердачин )))0))0)))
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02.06.2020 01:22 Ответить
Пахунов 20 лет назад покинул Украину и больше никогда сюда не возвращался! Жил и работал в Румынии, Дании, а последние 16 лет - за океаном!
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02.06.2020 03:23 Ответить
Он,так же как и наша семья ,покинул не Украину, а страну в которой правил "русский мир" и жил народ,который терпел это ещё 14 лет. Когда кандидаты наук,врачи, бывшие военные, стояли на рынках , чтобы прокормить семьи и дать образование детям и не видели просвета... А ещё сталкивались с ментами, крышующими бандитов и грабителей и работающих у них наводчиками.
С моей точки зрения , УКРАИНА стала ГОСУДАРСТВОМ с МАЙДАНА..с Порошенко,с Климкина , с правительства " камикадзе" Яценюка. Они действительно были камикадзе того времени. Яценюк спас Украину от дефолта,Порошенко - о нём можно говорить долго :армия,пресиж страны., организация противопутинской каолиции,руководство и подбор кадров ,подача судебных исков против парашки(они не сами собрались в команду...
.Климкин на своём участке блесияще справлялся с задачами..
И .партия регионов с помощью бабы Юли,и кучки дебилов (всего73%) похерили 21 апреля 2019 года всё, за что погибла НЕБЕСНАЯ СОТНЯ и КИБОРГИ,которые должны войти в историю войны за независимость Украины,тысячи украиноговорящих и русскоговорящих ребят погибших в окопах.... УКРАИНЦЫ,НЕУЖЕЛИ ЭТО НАВСЕГДА?
В ВАС ЕЩЁ ВЕРЯТ В ЕВРОПЕ.!
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02.06.2020 07:13 Ответить
В драпа інша думка, він хоче особисто черговий раз, подивитись у вічі ху@лу!
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01.06.2020 21:33 Ответить
Трюдо - нормальный мужик, ему западло с опущенным Ху%лом за одним столом сидеть...
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01.06.2020 21:35 Ответить
У Трюдо и Трампа - личное! Трамп его самого может не пригласить!
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01.06.2020 21:46 Ответить
Пох
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01.06.2020 21:54 Ответить
Принц Салман и Султан Эрдоган опустили плешивого ниже погреба Газ упала,нефть пропала что осталось на кремлевской ТРУБЭ?Правильно,капздец
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01.06.2020 21:41 Ответить
СкреПОНОСия настолько СМЕХдержава,что Илан Маск со своими астронавтами пацан,по сравнению с Димкой Рогозькой.
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01.06.2020 21:47 Ответить
Канада не підтримує запрошення Росії на саміт G7, - Трюдо - Цензор.НЕТ 1419
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01.06.2020 21:52 Ответить
Нафига постить это унылое говно 💩 оно в прошлом!
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01.06.2020 21:56 Ответить
Очень повезло Канаде с главой государства. Адекватный, умный.... А вот нашего "президента" - слугу путина больше тянет к подонкам и моральным уродам.... Это я о кремлёвской воши лобковой, в её глазах отсвечивает мир, свобода, порядочность....
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01.06.2020 21:52 Ответить
Западная Демократия и Наглость росии не сопоставимые Вещи.Когда Украинцы понимают , - До Запада нужно Достучаться и все равно не поймут сам русский менталитет. В 14 году Украинцы дали Отпор , когда все сопли жевали и вызывали Озабоченность.россия осколок ссср . А в союзе Украина играла ведущую Роль.Нефть 0 и россия пшик.
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01.06.2020 21:53 Ответить
Канада не підтримує запрошення Росії на саміт G7, - Трюдо - Цензор.НЕТ 4865
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01.06.2020 21:54 Ответить
На Москве есть сайт по безработице,уже пол года не могут наладить работу сайта,данные спутаны,адресаты пропали.....,какой КОСМОС,какая Луна Марс?
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01.06.2020 21:56 Ответить
🤣🤣🤣👍
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01.06.2020 21:57 Ответить
C'est merveilleux en tabarnak Канада не підтримує запрошення Росії на саміт G7, - Трюдо - Цензор.НЕТ 6325
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01.06.2020 22:06 Ответить
Sans aucun doute.
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01.06.2020 23:50 Ответить
Трампопон может собирать у себя на вилле во Флориде "7"КУ в составе Дохлой белки ( т.е. себя любимого), Пукина, Кима, Аятоллы, Мадуро, Ассада, и вождя племени чунга-чанга.
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01.06.2020 22:09 Ответить
Канада - одно из немногих оставшихся адекватных и принципиальных государств.
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01.06.2020 22:26 Ответить
Рыжего дурака можно уже посылать нах... Одним клоуном скоро станет меньше
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01.06.2020 22:29 Ответить
Лучше бы двух и побыстрей....🤗
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02.06.2020 07:20 Ответить
США окончательно слились под расейку.
Наши союзники Канада, Польша, страны Балтии и Британия (пока что)...
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01.06.2020 23:34 Ответить
Трамп --самовлюбленный идиот---делает из Америки посмешище! Хорошо хоть Канада и Великобритания в адеквате...пока...
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02.06.2020 00:44 Ответить
Рудий клован - це ганьба Америки. Добре, що хоч Канада має адекватну владу, яку приємно не тільки слухати, але й дивитись.
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02.06.2020 02:28 Ответить
Британия и Канада против возврата террористической Рассии в G7.
Завтра или на днях Япония тоже самое заявит.
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02.06.2020 02:29 Ответить
1943 год, в разгаре 2 мировая война. Рузвельт, Сталин и Черчиль решили пригласить Адольфа Гитлера на Тегеранскую конференцию.
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02.06.2020 07:03 Ответить
М...даааа...
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02.06.2020 07:22 Ответить
ЕСЛИ МЕРКЕЛЬ ВЗДУМАЕТ ПОДДЕРЖАТЬ ТРАМПА С ПРИГЛАШЕНИЕМ , ГАДОМ БУДУ,
ПОЙДУ С ПЛАКАТОМ В ОДИНОЧНЫЙ ПИКЕТ К ЕЁ ДОМУ (она живет очень дамократично,мы всегда,когда приезжают к нам друзья и родственники из Киева,Харткова,везём их посмотреть Берлин и показываем вход в подъезд,где живет Меркель
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02.06.2020 07:32 Ответить
 
 