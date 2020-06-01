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Канада не підтримує запрошення Росії на саміт G7, - Трюдо

Канада не підтримує запрошення Росії на саміт G7, - Трюдо

Канада не підтримує запрошення Російської Федерації на саміт країн "Групи семи", оскільки вона продовжує порушувати міжнародне право.

Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Росія була виключена з "Групи семи" після того, як вона увірвалася до Криму кілька років тому, і її тривала неповага і нехтування міжнародними правилами і нормами є причиною того, що вона залишається за межами "Групи семи", і вона продовжує залишатися за її межами", - сказав Трюдо під час щоденної пресконференції.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про перенесення саміту "Групи семи", який мав відбутися наприкінці червня, щонайменше на вересень. Він також заявив про бажання запросити на саміт Росію.

Читайте також: Меркель відхилила запрошення Трампа взяти участь у саміті G7 в очному форматі

Автор: 

G-7 G7 (1032) Канада (2186) росія (64935) США (22525) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+31
Знакомьтесь, Алексей Пахунов из Житомира, старший разработчик ПО в группе Flight Software, SpaceX Илона Маска.

Канада не підтримує запрошення Росії на саміт G7, - Трюдо - Цензор.НЕТ 8832
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01.06.2020 21:30
+20
Канада не поддерживает приглашение России на саммит G7, - Трюдо - Цензор.НЕТ 4737
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01.06.2020 21:18
+20
браво! точнее, умнее и справедливее и не скажешь!!!
все должны помнить за что кышнули, прежде чем проявлять снисходительность...
не наказанное зло борзеет (с)
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01.06.2020 21:22
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Канада не поддерживает приглашение России на саммит G7, - Трюдо - Цензор.НЕТ 4737
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01.06.2020 21:18 Відповісти
Спробували б ви підтримати !
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01.06.2020 21:20 Відповісти
🙂
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01.06.2020 21:24 Відповісти
рюзьге свинья должна оставаться за паребриком
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01.06.2020 21:40 Відповісти
Веданa прiйде - порядок наведе!
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01.06.2020 21:30 Відповісти
Макс ты на каком берегу? там реально все плохо и черные наступают?
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01.06.2020 21:40 Відповісти
Ю-В Пеннсилвания. Все вовсе не так жахливо, как пишут СМИ. Большие города - самый рассадник, там и происходит массовое мародерство. В нашей сельской местности все тихо и спокойно, бо народ тут самообеспеченный, а соответственно - хорошо вооруженный.
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01.06.2020 21:45 Відповісти
А у випадку чого... можна й "згадати про білі гострокінечні капюшони", так би мовити...
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01.06.2020 21:51 Відповісти
Этих ребят лучше не надо. Для них Человек - белый англосакс-протестант(WASP). Они одинаково не терпят черных и, скажем, Украинцев. Зато тут популярно Ополчение(Militia, minutemen), многие в нем состоят, я тоже.
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01.06.2020 21:58 Відповісти
Нацгвардия берет свое начало из Американской милиции - народного ополчения 1783 г.
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01.06.2020 22:03 Відповісти
Макс ты наша большая белая надежда))) . да я слышал щас многие обьеденяются и караулят поочереди . держитесь там
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01.06.2020 22:07 Відповісти
Бойова дівчина, всю Канаду в руках тримає...
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01.06.2020 22:07 Відповісти


У нас - громада.
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01.06.2020 23:20 Відповісти
Не кажіть !
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01.06.2020 23:18 Відповісти
Тема Китая, Австралии и Южной Кореи - не раскрыта!
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01.06.2020 21:41 Відповісти
Та ще не вистачало, щоб Канада підтримала зайвохромосомних, calvusse d'tabarnouille.
На щастя, тут відповідь кацапам однозначна - decalisse et mange ta merde
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01.06.2020 21:43 Відповісти
Vous avez complètement raison, Monsieur !
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01.06.2020 23:23 Відповісти
Au Québec останнє слово через - а. Місцева фішка.
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02.06.2020 02:11 Відповісти
Дякую, записав у документ із назвою "sacres"
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03.06.2020 05:07 Відповісти
Нехай своє G7 организовывают с северной кореей абхазией и венисуэлой .люди как люди ,а эти как изгои всего мира
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01.06.2020 21:21 Відповісти
Сейчас у запаребриков начнется словесный понос,на их излюбленную тему "а вот пиндосы..."
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01.06.2020 21:21 Відповісти
браво! точнее, умнее и справедливее и не скажешь!!!
все должны помнить за что кышнули, прежде чем проявлять снисходительность...
не наказанное зло борзеет (с)
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01.06.2020 21:22 Відповісти
о5 это чмо со своей едой и питьем и сортирами будет там позориться?(не Рашку позорить - так как уже нечего позорить)
это говно в 2015 пригнало к Австралии свои корыта, австралийские погранцы опозорились тоже .... от ржача долго ходили в гальюн

а отпечатки чма - просто нанесли на руку "кому надо" спец спрей и после рукопожатия с Крабэ - сняли отпечатки.
Ну и шо?
Прощают ***** все войны. будь там хоть тройник вместо двойника то
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01.06.2020 21:23 Відповісти
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01.06.2020 21:25 Відповісти
Трюдо - наш Президент!
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01.06.2020 21:25 Відповісти
Якби то...(((. Поки що маємо беніну підгузку- кретина зєльоного з його дебільним шапіто!
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01.06.2020 21:42 Відповісти
Таки да, мы имеем зеленый позор. Но в тоже время я горжусь, что Трюдо переживает за Украину, раз уж потерпевший обосрался.
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01.06.2020 21:56 Відповісти
Мэр Вашингтона ввела комендантский час на 48 часов, вот это я понимаю свобода и демократия.
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01.06.2020 21:27 Відповісти
опять биндеры русскоязычных негров ущимляют?
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01.06.2020 21:29 Відповісти
А трамп хоче побачити свого друга )
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01.06.2020 21:28 Відповісти
Виходить, що так... тільки він і хоче там бачити *****...
Всі останні начеб-то також проти...
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01.06.2020 21:49 Відповісти
https://gordonua.com/blogs/jurbutusov/v-rossiyskih-smi-perepoloh-iz-za-bombardirovshchikov-ssha-v-ukraine-bez-prikrytiya-s-vozduha-u-armii-rf-nikakih-shansov-na-blickrig-ne-budet-1502409.html В российских СМИ переполох из-за бомбардировщиков США в Украине. Без прикрытия с воздуха у армии РФ никаких шансов на блицкриг не будет
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01.06.2020 21:28 Відповісти
Знакомьтесь, Алексей Пахунов из Житомира, старший разработчик ПО в группе Flight Software, SpaceX Илона Маска.

Канада не підтримує запрошення Росії на саміт G7, - Трюдо - Цензор.НЕТ 8832
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01.06.2020 21:30 Відповісти
Горжусь!!!,Успехов,Вдохновения,Здоровья!!
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01.06.2020 21:53 Відповісти
В темах про старт Dragon виповзало багато тролятини - "ну а вам чавой-та радоваться, каким боком Украина к Маску? у вас вообще космической индустрии нетути! ко-ко-ко!"
...
Треба було показати це фото для остаточного руйнування кацапських пердачин )))0))0)))
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02.06.2020 01:22 Відповісти
Пахунов 20 лет назад покинул Украину и больше никогда сюда не возвращался! Жил и работал в Румынии, Дании, а последние 16 лет - за океаном!
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02.06.2020 03:23 Відповісти
Он,так же как и наша семья ,покинул не Украину, а страну в которой правил "русский мир" и жил народ,который терпел это ещё 14 лет. Когда кандидаты наук,врачи, бывшие военные, стояли на рынках , чтобы прокормить семьи и дать образование детям и не видели просвета... А ещё сталкивались с ментами, крышующими бандитов и грабителей и работающих у них наводчиками.
С моей точки зрения , УКРАИНА стала ГОСУДАРСТВОМ с МАЙДАНА..с Порошенко,с Климкина , с правительства " камикадзе" Яценюка. Они действительно были камикадзе того времени. Яценюк спас Украину от дефолта,Порошенко - о нём можно говорить долго :армия,пресиж страны., организация противопутинской каолиции,руководство и подбор кадров ,подача судебных исков против парашки(они не сами собрались в команду...
.Климкин на своём участке блесияще справлялся с задачами..
И .партия регионов с помощью бабы Юли,и кучки дебилов (всего73%) похерили 21 апреля 2019 года всё, за что погибла НЕБЕСНАЯ СОТНЯ и КИБОРГИ,которые должны войти в историю войны за независимость Украины,тысячи украиноговорящих и русскоговорящих ребят погибших в окопах.... УКРАИНЦЫ,НЕУЖЕЛИ ЭТО НАВСЕГДА?
В ВАС ЕЩЁ ВЕРЯТ В ЕВРОПЕ.!
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02.06.2020 07:13 Відповісти
В драпа інша думка, він хоче особисто черговий раз, подивитись у вічі ху@лу!
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01.06.2020 21:33 Відповісти
Трюдо - нормальный мужик, ему западло с опущенным Ху%лом за одним столом сидеть...
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01.06.2020 21:35 Відповісти
У Трюдо и Трампа - личное! Трамп его самого может не пригласить!
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01.06.2020 21:46 Відповісти
Пох
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01.06.2020 21:54 Відповісти
Принц Салман и Султан Эрдоган опустили плешивого ниже погреба Газ упала,нефть пропала что осталось на кремлевской ТРУБЭ?Правильно,капздец
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01.06.2020 21:41 Відповісти
СкреПОНОСия настолько СМЕХдержава,что Илан Маск со своими астронавтами пацан,по сравнению с Димкой Рогозькой.
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01.06.2020 21:47 Відповісти
Канада не підтримує запрошення Росії на саміт G7, - Трюдо - Цензор.НЕТ 1419
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01.06.2020 21:52 Відповісти
Нафига постить это унылое говно 💩 оно в прошлом!
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01.06.2020 21:56 Відповісти
Очень повезло Канаде с главой государства. Адекватный, умный.... А вот нашего "президента" - слугу путина больше тянет к подонкам и моральным уродам.... Это я о кремлёвской воши лобковой, в её глазах отсвечивает мир, свобода, порядочность....
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01.06.2020 21:52 Відповісти
Западная Демократия и Наглость росии не сопоставимые Вещи.Когда Украинцы понимают , - До Запада нужно Достучаться и все равно не поймут сам русский менталитет. В 14 году Украинцы дали Отпор , когда все сопли жевали и вызывали Озабоченность.россия осколок ссср . А в союзе Украина играла ведущую Роль.Нефть 0 и россия пшик.
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01.06.2020 21:53 Відповісти
Канада не підтримує запрошення Росії на саміт G7, - Трюдо - Цензор.НЕТ 4865
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01.06.2020 21:54 Відповісти
На Москве есть сайт по безработице,уже пол года не могут наладить работу сайта,данные спутаны,адресаты пропали.....,какой КОСМОС,какая Луна Марс?
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01.06.2020 21:56 Відповісти
🤣🤣🤣👍
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01.06.2020 21:57 Відповісти
C'est merveilleux en tabarnak Канада не підтримує запрошення Росії на саміт G7, - Трюдо - Цензор.НЕТ 6325
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01.06.2020 22:06 Відповісти
Sans aucun doute.
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01.06.2020 23:50 Відповісти
Трампопон может собирать у себя на вилле во Флориде "7"КУ в составе Дохлой белки ( т.е. себя любимого), Пукина, Кима, Аятоллы, Мадуро, Ассада, и вождя племени чунга-чанга.
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01.06.2020 22:09 Відповісти
Канада - одно из немногих оставшихся адекватных и принципиальных государств.
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01.06.2020 22:26 Відповісти
Рыжего дурака можно уже посылать нах... Одним клоуном скоро станет меньше
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01.06.2020 22:29 Відповісти
Лучше бы двух и побыстрей....🤗
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02.06.2020 07:20 Відповісти
США окончательно слились под расейку.
Наши союзники Канада, Польша, страны Балтии и Британия (пока что)...
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01.06.2020 23:34 Відповісти
Трамп --самовлюбленный идиот---делает из Америки посмешище! Хорошо хоть Канада и Великобритания в адеквате...пока...
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02.06.2020 00:44 Відповісти
Рудий клован - це ганьба Америки. Добре, що хоч Канада має адекватну владу, яку приємно не тільки слухати, але й дивитись.
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02.06.2020 02:28 Відповісти
Британия и Канада против возврата террористической Рассии в G7.
Завтра или на днях Япония тоже самое заявит.
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02.06.2020 02:29 Відповісти
1943 год, в разгаре 2 мировая война. Рузвельт, Сталин и Черчиль решили пригласить Адольфа Гитлера на Тегеранскую конференцию.
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02.06.2020 07:03 Відповісти
М...даааа...
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02.06.2020 07:22 Відповісти
ЕСЛИ МЕРКЕЛЬ ВЗДУМАЕТ ПОДДЕРЖАТЬ ТРАМПА С ПРИГЛАШЕНИЕМ , ГАДОМ БУДУ,
ПОЙДУ С ПЛАКАТОМ В ОДИНОЧНЫЙ ПИКЕТ К ЕЁ ДОМУ (она живет очень дамократично,мы всегда,когда приезжают к нам друзья и родственники из Киева,Харткова,везём их посмотреть Берлин и показываем вход в подъезд,где живет Меркель
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02.06.2020 07:32 Відповісти
 
 