Канада не підтримує запрошення Росії на саміт G7, - Трюдо
Канада не підтримує запрошення Російської Федерації на саміт країн "Групи семи", оскільки вона продовжує порушувати міжнародне право.
Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.
"Росія була виключена з "Групи семи" після того, як вона увірвалася до Криму кілька років тому, і її тривала неповага і нехтування міжнародними правилами і нормами є причиною того, що вона залишається за межами "Групи семи", і вона продовжує залишатися за її межами", - сказав Трюдо під час щоденної пресконференції.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про перенесення саміту "Групи семи", який мав відбутися наприкінці червня, щонайменше на вересень. Він також заявив про бажання запросити на саміт Росію.
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У нас - громада.
На щастя, тут відповідь кацапам однозначна - decalisse et mange ta merde
все должны помнить за что кышнули, прежде чем проявлять снисходительность...
не наказанное зло борзеет (с)
это говно в 2015 пригнало к Австралии свои корыта, австралийские погранцы опозорились тоже .... от ржача долго ходили в гальюн
а отпечатки чма - просто нанесли на руку "кому надо" спец спрей и после рукопожатия с Крабэ - сняли отпечатки.
Ну и шо?
Прощают ***** все войны. будь там хоть тройник вместо двойника то
Всі останні начеб-то також проти...
...
Треба було показати це фото для остаточного руйнування кацапських пердачин )))0))0)))
С моей точки зрения , УКРАИНА стала ГОСУДАРСТВОМ с МАЙДАНА..с Порошенко,с Климкина , с правительства " камикадзе" Яценюка. Они действительно были камикадзе того времени. Яценюк спас Украину от дефолта,Порошенко - о нём можно говорить долго :армия,пресиж страны., организация противопутинской каолиции,руководство и подбор кадров ,подача судебных исков против парашки(они не сами собрались в команду...
.Климкин на своём участке блесияще справлялся с задачами..
И .партия регионов с помощью бабы Юли,и кучки дебилов (всего73%) похерили 21 апреля 2019 года всё, за что погибла НЕБЕСНАЯ СОТНЯ и КИБОРГИ,которые должны войти в историю войны за независимость Украины,тысячи украиноговорящих и русскоговорящих ребят погибших в окопах.... УКРАИНЦЫ,НЕУЖЕЛИ ЭТО НАВСЕГДА?
В ВАС ЕЩЁ ВЕРЯТ В ЕВРОПЕ.!
Наши союзники Канада, Польша, страны Балтии и Британия (пока что)...
Завтра или на днях Япония тоже самое заявит.
ПОЙДУ С ПЛАКАТОМ В ОДИНОЧНЫЙ ПИКЕТ К ЕЁ ДОМУ (она живет очень дамократично,мы всегда,когда приезжают к нам друзья и родственники из Киева,Харткова,везём их посмотреть Берлин и показываем вход в подъезд,где живет Меркель