Канада не підтримує запрошення Росії на саміт G7, - Трюдо

Канада не підтримує запрошення Російської Федерації на саміт країн "Групи семи", оскільки вона продовжує порушувати міжнародне право.

Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Росія була виключена з "Групи семи" після того, як вона увірвалася до Криму кілька років тому, і її тривала неповага і нехтування міжнародними правилами і нормами є причиною того, що вона залишається за межами "Групи семи", і вона продовжує залишатися за її межами", - сказав Трюдо під час щоденної пресконференції.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про перенесення саміту "Групи семи", який мав відбутися наприкінці червня, щонайменше на вересень. Він також заявив про бажання запросити на саміт Росію.

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