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Новым главой Минэкологии станет замминистра энергетики Абрамовский, - "слуга народа" Кравчук

Новым главой Минэкологии станет замминистра энергетики Абрамовский, -

Кандидатом на должность министра экологии является нынешний заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук по результатам сегодняшнего заседания фракции

Кравчук отметила: "Романа Абрамовского на должность министра экологии рекомендовал не только профильный комитет, но и положительно высказались депутаты-мажоритарщики и руководители других комитетов", - написала она.

\Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "Слуги народа" поддержала кандидатуру нардепа Ткаченко на должность министра культуры, - Качура

Автор: 

экология (1607) Слуга народа (2628) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+6
Новым главой министерства экологии станет действующий замминистра энергетики Абрамовский, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8503
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01.06.2020 21:43
+5
он кондитер
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01.06.2020 21:35
+4
он парикмахер или фотограф ?
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01.06.2020 21:33
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он парикмахер или фотограф ?
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01.06.2020 21:33 Ответить
он кондитер
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01.06.2020 21:35 Ответить
ты угадал, мой друг-грызуньчик !
Абрамович, пардон, Абрамовский, найболее тесно связан с: http://politrada.com/dossier/Gennadij-Grigorevich-Zubko/ Геннадий Зубко ,(порохоботом)



http://politrada.com/dossier/Roman-Romanovich-Abramovskiy/
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01.06.2020 21:50 Ответить
чистокровный украинец
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01.06.2020 21:39 Ответить
вы думаете что все Абрамовичи и Абрахамии евреи ?
а вот и ошибаетесь !
Абрамович - чукча, а

Арахамия - грузинец абхазско-сочинского происхождения !
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01.06.2020 21:58 Ответить
народився 5 жовтня 1973 року в м. Комсомольськ на Амурі Хабаровського краю, Росія.
В 2006 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ.
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02.06.2020 12:24 Ответить
Новым главой министерства экологии станет действующий замминистра энергетики Абрамовский, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8503
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01.06.2020 21:43 Ответить
при Гетьмане и директор Винницкого рынка умел давать прибыль с Енергоатома
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01.06.2020 22:00 Ответить
та хоч барана чи козу туди призначте, нічого не зміниться! какая разніца!
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01.06.2020 21:45 Ответить
https://twitter.com/HromadskeUA
https://twitter.com/HromadskeUA

hromadske

@HromadskeUA


Українські нелегальні копачі бурштину зареєструвалися у TikTok - вони не бояться і демонструють видобуток, хизуються автівками та тролять правоохоронців


https://twitter.com/i/status/1267335317561933824
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01.06.2020 21:46 Ответить
при Порохе была янтарная война,
при Зебиле - янтарный беспредел
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01.06.2020 22:02 Ответить
чувак круто навернулся с лавки запасных ЗЕ-манды !!!!
крутой эколог:

Биография

Абрамовський Роман Романович народився 5 жовтня 1973 року в м. Комсомольськ на Амурі Хабаровського краю, Росія.
В 2006 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ.
Трудова діяльність
1992 - 1994 ЗАТ «Юрзовнішконсульт» - комерційний директор
1994 - 1995 ТОВ «Украгробізнес» - комерційний директор
1995 - 2000 ЗАТ «Консул - Моторз» - заступник директора
2000 - 2004 ТзОВ «Автоленд» - генеральний директор
03.2004 - 02.2005 ВАТ «ЕМЗ «Металіст» - перший заступник голови Правління
02.2005 - 05.2005 ВАТ «ЕМЗ «Металіст» - Голова правління
05.2005 - 10.2006 ВАТ «Укрстальконструкція» - 1-й заступник генерального директора
10.2006 - 03.2012 ВАТ «Укрстальконструкція» - генеральний директор
07.2012 - 01.2013 ТзОВ «Ріола Модуль ЛТД» - заступник директора
01.2013 - 11.2014 Верховна Рада України - помічник-консультант народного депутата
12.2014 - 02.2015 ТзОВ «Ріола Модуль ЛТД» - заступник директора

Найболее тесно связан с: http://politrada.com/dossier/Gennadij-Grigorevich-Zubko/ Геннадий Зубко ,(порохоботом)



ЗЕля, ты что творишь ?
Продаешь Родину порохоботам ?



Вова, шо уже все 95 квартальцев пристроены ?

кадровый голод проступил на лице ЗЕли запалыми щеками и блестящими глазами
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01.06.2020 21:46 Ответить
Доки уряд буде формуватись з дебілів та підтанцівки олігархів, доти будем жебракувати! Негайно поверніть Гройсмана!!!
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01.06.2020 21:49 Ответить
формула українського успіху:

Порох - Турчинов - Яценюк !
Слава Кривавій Хунті !
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01.06.2020 21:55 Ответить
А СЛЕСАРИ И ТОКАРИ КОГДА В ФЕОФАНИИ ОПЕРИРОВАТЬ БУДУТ !?)
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01.06.2020 22:52 Ответить
Что это за любовь у нынешней власти к детям Абрама: Абрамовичус - Абрамовский
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01.06.2020 22:54 Ответить
У каждого абрама,своя программа,не надоело на сионистов работать терпилы безродные?
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01.06.2020 23:12 Ответить
лиса башка, дай пірожка.
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02.06.2020 09:57 Ответить
Ой, как имя к фамилии хорошо подходит Инересно, а яхта и дом на Чукотке у него тоже есть?
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02.06.2020 11:10 Ответить
Чуваки хоть разницу между защитой окружающей среды и защитой экологии секут?
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02.06.2020 11:37 Ответить
Экологическая рожа.
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02.06.2020 11:44 Ответить
 
 